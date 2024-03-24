النوم في ظلام دامس مفيد للصحة.. والسبب؟

إذا كنت تنام في ضوء ساطع، فقد تضر بصحتك، إذ توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن الضوء أثناء النوم يزيد من مستويات السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب الأصحاء.

بين النوم في ضوء خافت أو في ظلام دامس تختلف عادات النوم من شخص لآخر وفق ما تعود عليه، إلا أن دراسة حديثة توصلت نتائجها إلى وجود أهمية للنوم في الظلام الدامس على صحة الإنسان، وفق ما نقل موقع "فوكوس أونلاين" الألماني.

فقد قام فريق من الباحثين بتتبع نوم 20 مشاركاً في العشرينات من عمرهم ويتمتعون بصحة جيدة على مدى ليلتين متتاليتن. في الليلة الأولى، كانت الغرفة التي ناموا فيها مظلمة للغاية للحد الذي لم يكن فيه المشاركون قادرون على رؤية الكثير أو أي شيء بعينين مفتوحتين، وفق الباحثين. تم قياس التنفس و معدل ضربات القلب ومستويات تخطيط القلب و الميلاتونين أثناء النوم.

وفي الليلة الثانية، بقي البعض في الظلام بينما تعرض البعض الآخر لمصدر ضوء خافت، يشبه مصباح الشارع الذي يسطع من خلال النافذة.

ووفقا للدراسة، حتى مصدر الضوء الضعيف كان له تأثير سلبي على المشاركين، مما أدى إلى خلل في النوم العميق وحركة العين السريعة، ظلت مستويات الميلاتونين دون تغيير، لكن معدل ضربات القلب ومقاومة الأنسولين زادت. كما أظهر الجهاز العصبي اختلالات.

ومن أجل ضمان نوم صحي، يوصي الخبراء بإطفاء جميع الأضواء، وإذا لزم الأمر، وضع قناع نوم مريح. كما يمكن استخدام هذا القناع أيضاً من أجل حجب ضوء القمر الساطع أو أضواء الشوارع، على سبيل المثال.

إ.م