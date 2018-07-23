النوم طويلا... أحد أسباب الموت المبكر؟

كثيرا ما أكدت عدة دراسات سابقة أن الجسم البشري، يحتاج إلى النوم يوميا فترة تتراوح على الأقل بين 7 إلى 8 ساعات، إذ يُشدد خبراء الصحة على ضرورة الحصول على قسط وافر من النوم، من أجل التزود بالطاقة اللازمة، لاسيما مع ازدياد حدة الضغوطات في العصر الحالي. ويضع الخبراء باستمرار عدة نصائح، تُساعد الناس على التمتع بنوم طويل وجيد، غير أن دراسة حديثة توصلت إلى خلاصة قد تقلب كل المفاهيم السابقة عن فترة النوم اللازمة، وتُعيد بالتالي صياغة مفاهيم أخرى عن النوم.
وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن دراسة حديثة توصلت إلى أن الأشخاص، الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات يوميا، ترتفع إمكانية وفاتهم في سن مبكر، وأضافت أن النوم لساعات طويلة، ربما يقود إلى "اضطراب خطير في النوم"، يُعطل التنفس ويؤدي إلى الوفاة.
واعتمدت النتائج الصادرة، بتعاون بين جامعات "كيلي" و"مانشستر" و"ليدز" البريطانية، على دراسة شملت أكثر من 3 مليون شخص، وفي فترة تتراوح بين 1970 و2017، حيث أوضح الخبراء أن الأشخاص، الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات، يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 44 في المائة. في نفس السياق، نقل موقع "ميرور" البريطاني، عن المشرف على الدراسة، تشون شينغ كواك قوله "دراستنا لها تأثير مهم على الصحة العامة، إذ أظهرت أن النوم المفرط هو علامة على وجود مخاطر قلبية وعائية مُرتفعة".
وتابع نفس المتحدث "بدأنا بحثنا هذا لأننا كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كان أكثر ضرراً النوم أقل من المدة، التي يُوصى بها أي من سبع إلى ثماني ساعات"، وأضاف: "هناك عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية...تؤثر على نومنا". وأفاد موقع "derbytelegraph" أنه يتحتم على الأشخاص، الذين ينامون فترة زمنية طويلة أن يفحصوا أنفسهم بشكل مستمر عند الأطباء، وأردف أن الأشخاص، الذين ينامون على الأقل 10 ساعات في اليوم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بجلطة بنسبة تصل إلى 56 في المائة، وكذلك أمراض القلب بنسبة 49 في المائة.
يُشار إلى أن، دراسة سابقة صادرة عن جامعة "أوهايو" الأمريكية، شددت على أن قلة النوم تؤثر على العلاقات الإنسانية، مضيفة أن مشاكل العلاقات العاطفية القوية، تعود في بعض الحالات إلى قلة النوم.
ر.م/ط.أ
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري