 النوم الجيد والحبوب الكاملة.. وقاية من داء السكري | عالم المنوعات | DW | 15.09.2018

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منوعات

النوم الجيد والحبوب الكاملة.. وقاية من داء السكري

بلغ عدد المصابين بمرض السكري عام 2017 أكثر من 450 مليون شخص. وللوقاية من هذا الداء، تقر الأبحاث أن نمط الحياة الصحي يساعد على الوقاية منه. في دراستين صدرتا حديثا، يكشف الخبراء كيفية التقليل من خطر الإصابة بهذا المرض!

Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

للنظام الغذائي المتوازن دور مهم لحماية صحتنا من الإصابة بالأمراض العادية والمزمنة، لكن هذا لا ينفي الأهمية البالغة للنوم الجيد أيضا. دراسات عالمية، كشفت مؤخرا عن الدور الفعال للنوم والحبوب الكاملة في حماية أجسامنا من الإصابة بداء السكري الذي يخاف معظمنا من تبعاته على صحتنا الجسدية والنفسية.

أهمية ليلة نوم جيدة

مختارات

دراسة جديدة تشير إلى احتمال أن تسبب المواد المُحلية الخالية من السعرات الحرارية والتي تستخدم كبدائل للسكر، السمنة وربما تضر بالصحة. فهل يعد ذلك تحذيراً من بدائل السكر التي توصف لمرضى السكري أو لتجنب البدانة؟ (24.04.2018)

الربط بين تلوث الهواء والإصابة بمرض السكري قد يبدو أمرا غريبا بالنسبة للكثيرين، لكن دراسة أمريكية حديثة خلصت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الهواء الخارجي الملوث وانتشار هذا المرض المزمن. فكيف ذلك؟ (05.07.2018)

في دراسة أجريت على الفئران، اكتشف باحثون في كلية الطب بجامعة توهو في اليابان أن فقدان ليلة واحدة فقط، أو ست ساعات، من النوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقد كان لدى مجموعة الفئران المحرومة من النوم مستويات أعلى من السكر في الدم، كما زاد إنتاج الدهون الثلاثية عندهم في الكبد. والدهون الثلاثية هي الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين، وهي السمة المميزة لمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، أدى حرمان الفئران من النوم إلى تغييرات في أنزيمات الكبد المسؤولة عن تنظيم عملية الاستقلاب الكبدي.

النتائج التي خلص إليها الباحثون أكدت أن الحرمان من النوم عامل خطير قد يؤثر في الإصابة بمرض السكري. لذلك فإن التعود على النوم الجيد مهم للوقاية من مرض السكري عند الأشخاص الذين لديهم خطر متزايد بالفعل.

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الحبوب الكاملة قد تقي!

يمكن لجرعة يومية من الحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان والجاودر أو الذرة والحنطة... أن تقلل من تطور مرض السكري.

ففي دراسة أُجريت على نطاق واسع، قام باحثون في جامعة شالمر للتكنولوجيا في السويد ومركز أبحاث جمعية السرطان الدنماركية بتحليل عادات تناول الطعام لأكثر من 55 ألف مشارك من مرضى السكري.

طُلب من المشاركين أن يكتبوا أنواع الحبوب الكاملة التي يستهلكونها كل يوم. وكان من بين المواد التي يقبلون عليها: الخبز والموسلي (طعام إفطار من الحبوب والفواكة المجففة واللبن) والعصيدة.

بعد 15 يوما من المتابعة، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الحبوب الكاملة كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وعلق البروفسور ريكارد لاندبيرغ، أستاذ علم الأغذية والصحة بجامعة شالمر للتكنولوجيا، والباحث الرئيسي في الدراسة، بالقول: "عندما يتعلق الأمر بالحبوب الكاملة، فإن نتائج الأبحاث واضحة. ومن بين الدراسات العديدة التي أجريت، على مجموعات مختلفة من الناس حول العالم، لم تكن هناك دراسة واحدة أظهرت تأثيرات سلبية للحبوب على الصحة".

لاريسا فارنيك/ مريم مرغيش

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    الكاتشب محبوب لدى الكثيرين وخاصة الأطفال، لكن زجاجة الكاتشب الصغيرة، تحتوي على حوالي 130 غراماً من السكر أي ما يعادل 43 مكعباً. فمن يريد تقليل السكر في أكله والاستمتاع بطعم الطماطم، فعليه اللجوء لصلصة منزلية!

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    النقانق أو السجق من الوجبات السريعة المحبوبة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنها تحتوي إلى جانب اللحوم والبهارات والدهون على كمية كبيرة من السكر، لإعطائها طعماً مميزاً، وحفظها بمواد طبيعية.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    من المعروف عن لبن الزبادي أنه صحي للغاية، يحتوي الكالسيوم والبروتين، وهو بالتالي رائع بين الوجبات وخاصة للأطفال. لكن الزبادي المحلى بالفاكهة عادة ما يحتوي على سكر قد يزيد عن السكر الموجود في قطعة من الشيكولاته! فعلبة الزبادي الصغيرة قد تحتوي على 29 غراماً من السكر. لذا يفضل تحلية الزبادي بفاكهة طبيعية.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    لا يخلو طبق في المطاعم من نوع من أنواع الصلصة، سواء الحمراء أو البنية أو البيضاء، لكن معظم أنواع الصلصات، فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    عرف الخبز كامل القمح لسنوات طويلة كبديل صحي للخبز الأبيض، ولا يتوقع أحد أن يجد به سكر، لكن خبير التغذية مارك هيمان يحذر من كميات السكر الخفية به، ويقول إن تناول شريحتين من الخبز يعادل أحياناً إضافة معلقتي سكر على الطعام، ورغم أن الحبوب الكاملة صحية أكثر، إلا أن محتوى السكر بها لا يختلف عن الخبز الأبيض.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    للكرنب الأحمر فوائد كثيرة، لكنه قد يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من السكر، خاصة الكرنب المخلل المعلب. فسبعمائة غرام من الكرنب المخلل قد تحتوي على 77 غراماً من السكر، أي ما يعادل 25 مكعباً. من يريد الاستفادة بما به من فيتامينات عليه طهوه بنفسه.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    ما أحلى وأصح الإفطار برقائق الذرة – الكورن فليكس مع اللبن الطازج، أليس كذلك؟ قد يكون الأمر مختلفاً، فمائة غرام من الكورن فليكس الموجود في الأسواق عادة ما تحتوي على 37 غراما من السكر، أي ما يعادل 12 مكعباً تقريباً.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    الموسلي بالفواكه الجافة كبديل؟

    ابتكر الموسلي في بداية القرن الماضي ليعطي قيمة غذائية عالية، وهو مكون عامة من الشوفان والمكسرات والفاكهة، وهي مكونات صحية بالطبع. لكن عبوات الموسلي الجاهزة تحتوي على كميات ضخمة من السكر، لذلك فمن الأفضل إعداده في المنزل.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    تتجه كثير من شركات الأغذية للدعاية لمنتجاتها الخالية من الدسم كأغذية صحية وتساعد في التخسيس، لكن من يمعن النظر في المحتويات، سيجد أن كميات السكر في هذه الأغذية يزيد عن المعتاد! فالسكر يعطي لهذه المنتجات طعماً شهياً، لكنه يجعلها غير صحية.

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    التفاح غني بالفيتامينات ويقي من كثير من الأمراض، لكن كوبا من عصير التفاح يحتوي على ثماني مكعبات سكر، فمن الأفضل أكل التفاح بدلاً من اللجوء للعصير!

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    تشير كثير من الشركات إلى أن عصائرها "خالية من السكر" أو "بدون سكر مضاف"، لكن هذا لا يعني عدم احتوائها على السكر، فسكر الفاكهة الطبيعية له نفس الأثر على الجسم، وبالتالي لا تعد هذه العصائر صحية!

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    السكر الخفي في أغذية صحية

    يحتوي العسل على كثير من الانزيمات المفيدة، لكنه يحتوي أيضاً على السكر، فخمسمائة غرام من العسل تخفي بداخلها 133 مكعباً من السكر.


 

مختارات

السكر الخفي في أغذية صحية

يسعى كثيرون لتقليل كميات السكر في نظامهم الغذائي، سواء للتخسيس أو للحفاظ على الصحة. لكن هناك مجموعة كبيرة من الأغذية التي تخفي كمية ضخمة غير متوقعة من السكر. في هذه الجولة المصورة نتعرف على بعض هذه الأطعمة. (26.08.2015)  

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