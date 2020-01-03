 ″النواب الأمريكي″ يسعى للحد من تحركات ترامب عسكريا ضد إيران | أخبار | DW | 06.01.2020

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أخبار

"النواب الأمريكي" يسعى للحد من تحركات ترامب عسكريا ضد إيران

قرار ترامب بتنفيذ عملية عسكرية لقتل قاسم سليماني دون إعلام البرلمان أثار غضب رئيس المجلس والنواب الديمقراطيين، ولمنع ذلك مستقبلا سيطرح المجلس قرار للتصويت يهدف للحد من تحركات دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وأضافت "سيعيد (القرار) التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يوما ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر".

ومن المرجح أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لكن احتمالات إقراره أضعف في مجلس الشيوخ حيث يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون الذين قال كثيرون منهم إنهم يؤيدون تحركات ترامب ضد إيران.

مختارات

تباينت ردود الفعل في واشنطن إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية، بين التأييد والرفض. ففيما سارع الجمهوريين إلى تأييد الرئيس دونالد ترامب الذي أمر بالغارة، تصاعدت أصوات ديموقراطية منتقدة للعملية. (03.01.2020)

قال الرئيس ترامب إن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري قاسم سليماني. (05.01.2020)

وقادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بضربة شنتها طائرة بدون طيار ضد سليماني في بغداد، وهي عملية أبلغ ترامب الكونغرس رسمياً عنها يوم السبت بعد حوالي 48 ساعة من العملية.

ولم يتمّ إطلاع بيلوسي ولا كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مسبقًا بعملية استهداف سليماني. وقالت بيلوسي بغضب إن ذلك حصل "بدون استشارة الكونغرس". وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لشبكة ايه بي سي "أنا قلق للغاية (..) لا أعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب (...) دون موافقة" الكونغرس.

لكنّ ترامب ردَّ على الدعوات التي وُجّهت إليه للحصول على موافقة الكونغرس في أي عمل عسكري في المستقبل، قائلا "هذه المنشورات الإعلامية تكون بمثابة إخطار للكونغرس الأميركيّ بأنّه إذا ما أقدمت إيران على ضرب أيّ شخص أو هدف أميركيّ، فإنّ الولايات المتحدة في المقابل ستضرب بسرعةٍ وبقوّة كاملة، وربما بطريقةٍ غير متناسبة".

وتوعّد ترامب مساء الأحد طهران بـ"انتقام كبير" اذا شنت هجوما على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال "إذا فعلوا أيّ شيء فسيكون هناك انتقام كبير". كما هدد مجددا بضرب مواقع ثقافية إيرانية، سائلا "لديهم الحق في قتل مواطنينا (...) وليس لدينا حقّ المسّ بمواقعهم الثقافية؟ إن الأمور لا تسير بهذا الشكل".

وهددت إيران بالانتقام لمقتل سليماني. والأحد أكّد مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن ردّ إيران على اغتيال سليماني "سيكون عسكريا"

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

 

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