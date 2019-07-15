 ″النواب الأمريكي″ يدين هجوم ترامب على أربع نساء في الكونغرس | أخبار | DW | 17.07.2019

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أخبار

"النواب الأمريكي" يدين هجوم ترامب على أربع نساء في الكونغرس

أدان مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه الجمهوريين الذين أيدوه.

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus (Getty Images/AFP/C. Somodevilla)

دان مجلس النواب الأميركي رسميا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات ولغته العدائية تجاه المهاجرين، في الوقت الذي نفى فيه ترامب أن يكون عنصريا.

 وبالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب، الا ان أربعة نواب منهم انضموا الى 235 نائبا ديموقراطيا لإدانة "التعليقات العنصرية" لترامب التي "شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

 وأيّد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع، والتي طلب فيها من يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية أن "يعدن" الى البلدان التي جاؤوا منها.

 وكان ترامب استهدف بتغريداته النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان). وانتقد القرار "قول ترامب إن أعضاء الكونغرس من المهاجرين (زملاؤنا الذين يعتقد خطأ أنهم من المهاجرين) لا ينتمون إلى الكونغرس أو الى الولايات المتحدة الأمريكية". كما أنّب القرار ترامب أيضا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بـ"الغزاة".

 ويتمتع الديمقراطيون بغالبية في مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 435 نائبا، لكن للجمهوريين الغالبية في مجلس الشيوخ، حيث من غير المرجح أن يتم النظر في القرار. وقال ترامب الثلاثاء "إن هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراما واحدا من العنصرية لدي"، داعيا نواب حزبه الى عدم الوقوع في "الفخ" الذي ينصبه لهم خصومهم الديموقراطيون.

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تغريدة ترامب تثير ردود غاضبة من عضوات بالكونغرس

 

 وفي إطار استراتيجيته القائمة على تأجيج الجدل حول شخصه، حرص ترامب عبر تغريدة صباحية الثلاثاء على تكرار ما قاله الاثنين عن النائبات الديموقراطيات الأربع. وكتب قائلا "إن بلدنا حر ورائع ومزدهر. إذا كنتن تكرهن بلادنا أو إن لم تكنّ سعيدات هنا، بإمكانكنّ الرحيل".

 ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 يبدو ترامب مصمما أكثر من أي وقت على استقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في أكثريتها، وعلى العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديموقراطيين

ومع أن بعض النواب الجمهوريين وجهوا انتقادات الى تغريدات ترامب، فإن غالبيتهم يبقون حذرين جدا في انتقاداتهم له.  واكتفى ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بتصريح تميز بالعمومية، قائلا: "نتحمل كلنا مسؤولية (...) وكلماتنا مهمة"، مضيفا ردا على سؤال أنه "لا يعتبر الرئيس عنصريا". بينما اعتبر كيفن ماكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب أن كل هذا الجدال "ليس سوى مسألة سياسية".

 وبعدما كان نصح النائبات الديموقراطيات الأحد بـ"العودة الى الأمكنة التي أتين منها" عاد ترامب الاثنين واتهمهن ب"كره" أميريكا. وردت النائبات الأربع مساء الاثنين مؤكدن عزمهن على عدم التراجع أمام هجمات الرئيس.

 وقالت النائبة رشيدة طليب إن دونالد ترامب "لم يعد يعرف كيف يدافع عن سياسته فيشن هجمات شخصية علينا"، معتبرة أن هذه الهجمات "تأتي تكملة لمواقفه العنصرية والكارهة للأجانب".

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    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    أيقونات في مجال حقوق المرأة

    احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".

  • Supporters hold placards in New York, including one that says: Rapinoe for President

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب

    اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".

  • USA soccer team celebrate World Cup victory

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال

    شارك عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، في الاحتفال بالفوز الرابع لمنتخب كرة القدم النسائي الأمريكي بكأس العالم وأهدى "مفتاح المدينة" للاعبات، اللاتي عبرن عن سعادتهن بدعم الولايات المتحدة للفريق.

  • A girl looks in awe as she watches the US women's soccer team in New York

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟

    بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".

  • Supporters wave US flags and hold letters that spell out U-S-A

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    "لا للبيت الأبيض"

    أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".

  • USA women's football team players celebrate in New York

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    فرحة الاحتفاظ باللقب

    حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف


من جهته، رأى سناتور اريزونا السابق الجمهوري جيف فليك الذي سبق أن انتقد بشدة ترامب، أن سكوت قادة الحزب عن كلام من هذا النوع لا يمكن تبريره. وقال في تغريدة في هذا الإطار "قلت مرارا إنه لا يمكن للنواب الجمهوريين الرد على كل تصريحات الرئيس. لكن عندما تكون هذه التصريحات فظيعة ومهينة لا بد لهم عندها من إدانتها".

 وكرر شاك شومر زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ استهجانه لصمت كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري عن تصريحات ترامب. وقال في هذا الإطار "من المخيف الملاحظة كيف يمكن للعديد من زملائنا الجمهوريين أن يتركوا العاصفة تمر من دون أي تعليق عليها"، متسائلا ما اذا كان هذا الصمت يترجم وجود "اتفاق" مع الرئيس أم "ضيقا" منه، قبل أن يضيف "في الحالين هذا الموقف لا يمكن تبريره". 

 اما جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020 فقال إن التاريخ الاميركي "لم يشهد إطلاقا رئيسا عنصريا أكثر من هذا الرجل". كما قال المرشح الديموقراطي للرئاسة بيرني ساندرز "هل يمكن تخيل رئيس محافظ مثل جورج دبليو بوش يدلي بتصريحات عنصرية من هذا النوع؟".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)

مختارات

الديمقراطيون يتحركون ضد ترامب بسبب "تغريدات عنصرية"

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أثارت تغريدات لترامب دعا فيها برلمانيات ديموقراطيات "للعودة" من حيث أتين انتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ إذ وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغريدات الرئيس الأميركي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". (15.07.2019)  

ترامب سينشر قوات على حدود المكسيك لوقف قافلة مهاجرين

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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

الدعوة للنضال من أجل العدالة الاجتماعية، كانت حاضرة بقوة خلال احتفال لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية بالفوز بكأس العالم خلال مسيرة في نيويورك. منظمو المسيرة رصدوا الارتفاع في مستوى الاهتمام باللاعبات. (11.07.2019)  

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الديمقراطيون يتحركون ضد ترامب بسبب "تغريدات عنصرية" 15.07.2019

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترامب باستخدام "لغة مشينة بحق أعضاء في الكونغرس"، وذلك في إشارة لتغريداته ضد أربع نائبات ديمقراطيات من أصول مهاجرة. ترامب لم يتراجع بل واصل هجومه على المجموعة.

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أثارت تغريدات ترامب حفيظة أربع عضوات في الكونغرس الأمريكي بعد أن واصل الرئيس ترامب تأجيج نيران التغريدات الأخيرة التي يصفها كثيرون بأنها عنصرية. حيث حث للمواطنين الأمريكيين على "العودة" إلى البلدان التي أتوا منها ما أثارغضبًا واسع النطاق.

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