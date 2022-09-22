النمل الأبيض يملك نظام ملاحه يوجهه وقت الخطر

يعتمد نظام الملاحة GPS في طريقة عمله على فكرة في غاية البساطة لدرجة العبقرية، حيث تتم المقارنة بين إشارات ثلاثة أقمار صناعية في وقت واحد، وعبر مسار الإشارات يتعرف المتلقي، سواء تعلق الأمر بجهاز نظام الملاحة أو الهاتف الذكي أو ساعة الجري، على المكان الذي نتواجد فيه. إذا استغرقت إشارة قمر صناعي ما زمنا أطول نسبيا، فإننا نكون قد ابتعدنا عن الهدف، وإذا جاءت الإشارة بشكل أسرع نكون قد اقتربنا منه.

ووفق نموذج هذا النظام بالذات، تحمي حشرات النمل الأبيض نفسها. فبدلا عن إشارات الأقمار الصناعية، تلتقط الحشرات إشارات اهتزاز الأرض.

السمع بالسيقان بدلاً من الأذن

وكانت دراسة أجرتها جامعة الرور بمدينة بوخوم الألمانية قد بينت أن حشرة النمل الأبيض"ماركوتيرميس ناتالينسيس"، التي تعيش في جنوب إفريقيا لها مجسات حساسة للغاية تتواجد على سيقانها مختصة في تحديد اتجاه الاهتزازات التي تحدث في جوف الأرض، وتم نشر الدراسة في مجلة "Journal of Experimental Biology

للنمل الأبيض فوائد في حماية المراعي من الجفاف

وبحسب الدراسة فإن الفوارق الزمنية بين الإشارات تبلغ جزءا من عشرة آلاف جزء من الثانية الواحدة، لكنها أيضا مدة كافية لكي تتمكن هذه الحشرات من حماية نفسها من المخاطر المحدقة. ومن أجل اكتشاف هذه الحقيقة عمد الباحثون إلى وضع جنود حشرات النمل الأبيض على فراغ بطول ملم واحد فقط، يفصل بين مسطحين، بحيث كانت سيقان الحشرات اليسرى تسير على مسطح واليمنى على المسطح الموازي. بعد ذلك، تمّ خلق نوع من الاهتزاز عبر مكبرات الصوت على المسطحين، لكن بفارق زمني لم يتجاوز واحدا من عشرة آلاف جزء من أجزاء الثانية. وكانت النتيجة: جنود حشرات النمل الأبيض توجهوا فورا ودون تلكؤ إلى المسطح الذي اهتز أولا.