النمسا: مهارات لغوية أقل.. يعني مساعدات اجتماعية أقل!

يواجه المهاجرون واللاجئون في النمسا، وبالأخص الأسر الكبيرة منهم، خفضاً في نفقات حجم الرعاية الاجتماعية، بموجب إصلاحات مررتها الأحزاب اليمينية الحاكمة في النمسا في البرلمان يوم الخميس. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى المعياري للرعاية الاجتماعية، هو 885 يورو (990 دولار) شهريا، فإن الأجانب سوف يحصلون على 300 يورو أقل بداية من حزيران/ يونيو المقبل، ما لم يتمكنوا من إثبات تمتعهم بمهارات متوسطة في اللغة الألمانية، أو مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

وسيحصل الآباء على 221 و133 يورو عن طفليهما الأول والثاني، على التوالي، ولكنهم سوف يحصلون على 44 يورو فقط عن كل طفل آخر. وتؤثر هذه القاعدة الجديدة بشكل خاص على المهاجرين، الذين يميلون إلى الإنجاب بصورة أكبر من النمساويين.

من ناحية أخرى، رأت المعارضة اليسارية والليبرالية في النمسا، أن التعديلات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تعمق الانقسامات الاجتماعية وتعزز الفقر. وانتقدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، باميلا ريندي- فاغنر هذه التعديلات وقالت إن الحكومة ستحرم 70 ألف طفل من فرص الحياة.

ع.خ/ ع.غ (د ب ا)

المصدر: مهاجر نيوز