النمسا ـ محاكمة سائقي سيارات أجرة بتهمة سرقة ساعات مخمورين

"كانوا ينتظرون حتى ينام زبائنهم بعمق قبل أن يستولوا على مقتنياتهم الثمينة"، أحالت السلطات النمساوية ثلاثة سائقين للمحاكمة بتهمة تعمد اختيار ضحايا مخمورين من أمام ملاه ليلية بهدف سرقة مقتنياتهم وتحديدا الساعات.

قررت السلطات القضائية النمساوية محاكمة ثلاثة سائقي سيارات أجرة في فيينا بتهمة سرقة ساعات فاخرة لركاب يقلّونهم لدى خروجهم من ملاه ليلية ويختارونهم مخمورين عن سابق ترصّد.

وأوضحت النيابة العامة في فيينا في بيان الخميس (25 يناير/كانون الثاني 2024) أن أعمار السائقين الثلاثة "تراوح بين 33 و57 عاماً، وهم متهمون بأنهم دأبوا طوال سنوات على أن يختاروا عمداً ضحايا في حال ثمالة شديدة أمام الملاهي الليلية بهدف سرقتهم".

وأضافت أن هؤلاء "كانوا ينتظرون حتى ينام زبائنهم بعمق قبل أن يستولوا على مقتنياتهم الثمينة، وخصوصاً الساعات الباهظة الثمن، مما تسبب في إضرار تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 350 ألف يورو".

ولم يُحدد بعد موعد محاكمة السائقين الثلاثة الذين وُجهَت إليهم تهمة السرقة في إطار عصابة منظّمة، ويمكن أن تراوح عقوباتهم بين الحبس ستة أشهر وعشر سنوات. وتشمل المحاكمة أيضاً شريكاً لهم كان يتولى إعادة بيع بعض الساعات، وقد وُجهت إليه تهمة تسلّم بضائع مسروقة، ويواجه عنها عقوبة الحبس عامين. وأمكَنَ التعرّف على الجناة من خلال شهادات وتسجيلات وحركة خدمات المحادثة والرسائل النصية.

إ.ف/ع.ج.م (أ ف ب)