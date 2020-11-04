النمسا... حزمة إجراءات جديدة مشددة ضد الجهاديين

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي. وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "طالما لم يتمّ (إعادة تأهيل الجهاديين) لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح امكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان".
وأضاف المستشار "بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا". ولم يحدّد الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.
وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى.
ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.
وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يسهّل حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.
وسيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8,9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي.
وسيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.
وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع كانون الأول/ديسمبر، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.
وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالي 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.
وكان منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سُجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن. هذا الجهادي الذي أردته الشرطة كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا على متن سيارة للحصول على أسلحة.
ومذاك، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفاً، وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.
وأفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقداً في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.
وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف تدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية. وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.
خ.س/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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الجمع بين التراث والحداثة
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كاتدرائية سان ستيفان
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عباقرة الموسيقى
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أوبرا بيتهوفن
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عربات "فياكر"
تعد العربات التي تجرها الأحصنة جزء من المشهد العام في فيينا، مثلها مثل الفن الحديث وكاتدرائية سانت ستيفان. ويُطلق على العربات اسم "فياكر" نسبة إلى شارع سانت فياكر في باريس، حيث كان أول محطة لتأجير العربات في القرن السابع عشر الميلادي. وبقليل من الحظ، يمكن أن يصحبك في جولة العربة سائق تكتشف منه حس الفكاهة النمساوي.
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الفن الحديث في فيينا
تمثالان لسيدتان يناديان من أعلى مبنى الـ "فاينتسيله 38" بواجهته المزينة بزخارف من الورود. المبنى السكني الرائع الذي يعود لعام 1898 هو من أعمال المعماري ومخطط المدينة "أوتو فاغنير". ولعب فاغنر مصحوبا بـ "غوستاف كليمت" و"كولومان موسير" و"أوتمار شيمكوفيتز" و"أيغون شيلا" دورا حاسما في تشكيل ملامح الفن الحديث.
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المنزل الأكثر جذبا للسياح
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تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!
القهوة النمساوية
ثقافة المقاهي في فيينا مسجلة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث منذ عام 2011، فالمزج التقليدي بين القهوة والموكا واللبن بدأ هناك في عام 1830. وبإضافة الكريمة أصبحت لدينا ما يعرف اليوم بالكابتشينو. ولازال بإمكانك العثور على 150 مقهى تقليدي في فيينا، مثل مقهى لاندتمان الذي يعود لعام 1873.
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تمثال ذهبي لملك الفالتس
بسبب مؤلفاته الـ 500، تم إقامة تمثال ذهبي لملك الفالتس، "يوهان ستراوس" بمنتزه المدينة. وتحول بعض ما قدمه ستراوس من أعمال موسيقية إلى كلاسيكيات مثل الدانوب الأزرق وفالتس الإمبراطور والمعروفة أيضا بأوبرا "الفليدرماوس". وأصبح التقليد المتبع اليوم لافتتاح الرقص بحفلات أوبرا فيينا هو عزف واحد من ألحان ستراوس وهو "اليس فالتسيه".
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ميدان "ألبرتينا"
يضم ميدان "ألبرتينا" العديد من المعالم فعلى يسار مدخل متحف "ألبرتينا" للفن، يبدأ "جناح سورافيا"، ويتوسطه تمثال الامبراطور، أما المبنى المضاء على اليمين فهو دار اوبرا فيينا. كما يضم هذا الموقع كذلك مقهى "موزارت" والفندق الشهير "ساشيه".
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تعرف على أبرز المعالم السياحية في فيينا!
شرائح اللحم على الطريقة النمساوية
يقدم المطعم التقليدي "فيغلمولر" شرائح لحم العجل فقط والمعروف هناك باسم "شنيتزل"، والذي يتم تحضيره عن طريق ضغطه وإضافة الملح ثم غمره بالدقيق والبيض المضروب، كما يمكن إضافة الكريمة كذلك. وبعد غمر اللحم بفتات الخبز، يتم تحميره في زيت مغلي تبلغ سخونته 170 درجة مئوية. وفي النهاية يتم إضافة الزبد ليتخذ اللحم لون أصفر ذهبي.