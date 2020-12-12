 النمسا تضبط أسلحة وذخائر تعود لميليشيا ألمانية يمينية متطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

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النمسا تضبط أسلحة وذخائر تعود لميليشيا ألمانية يمينية متطرفة

وجهت الشرطة النمساوية ضربة لشبكة يمينية متطرفة، بضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي كان الغرض من اقتنائها "تشكيل ميليشيا يمينة متطرفة في ألمانيا". وفي إطار العملية تم ألقاء القبض على عدة أشخاص في النمسا وألمانيا.

صورة لاسلحة ضبطتها الشرطة النمساوية في فيينا كانت متجهة لميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا

توجيه ضربة لليمين المتطرف في ألمانيا بعد ضبط أسلحة وذاخائر كانت مخصصة لتشكيل ميليشيا يمنية متطرفة

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر اليوم السبت (12 كانون الأول/ ديسمبر 2020) أن الشرطة ضبطت الأسبوع الماضي عشرات الأسلحة ومئة ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها "تشكيل ميليشيا يمينة متطرفة في ألمانيا".

مختارات

وصلت تهديدات بوجود قنابل في خمس مدن ألمانية على الأقل خلال ليلة الجمعة/السبت وفق ما أعلنته الشرطة الألمانية. التهديدات وصلت إلى مكاتب للإدارة الصحية لثلاث ولايات، ما يثير افتراضات بوجود روابط بين هذه المكالمات.

وجرى القبض على خمسة أشخاص مشتبه فيهم في النمسا بينهم رجل كان معروفا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة. وقال نيهامر في مؤتمر صحفي في فيينا إن أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.

ووجدت الشرطة أيضا 76 سلاحا آليا وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر من مئة ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة وكذلك ست قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وجرى القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب المحقق الرئيسيي في هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا(LKA) ميشائيل ميمرا. والتحقيقات أيضا جارية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وجرى الكشف عن الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، والتي تم بثمنها تمويل شراء تلك الأسلحة والذخيرة، بحسب ميمرا.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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