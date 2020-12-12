النمسا تضبط أسلحة وذخائر تعود لميليشيا ألمانية يمينية متطرفة

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر اليوم السبت (12 كانون الأول/ ديسمبر 2020) أن الشرطة ضبطت الأسبوع الماضي عشرات الأسلحة ومئة ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها "تشكيل ميليشيا يمينة متطرفة في ألمانيا".

وجرى القبض على خمسة أشخاص مشتبه فيهم في النمسا بينهم رجل كان معروفا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة. وقال نيهامر في مؤتمر صحفي في فيينا إن أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.

ووجدت الشرطة أيضا 76 سلاحا آليا وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر من مئة ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة وكذلك ست قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وجرى القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب المحقق الرئيسيي في هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا(LKA) ميشائيل ميمرا. والتحقيقات أيضا جارية في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وجرى الكشف عن الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، والتي تم بثمنها تمويل شراء تلك الأسلحة والذخيرة، بحسب ميمرا.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)