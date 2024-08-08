النمسا: التهديد الإرهابي خلال حفلات سويفت "كان جديا للغاية"

قال مستشار النمسا عقب إلغاء حفلات لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت في فيينا إنه تم "منع وقوع مأساة"، وذلك بعد اعتقال شخصين على صلة بـ"داعش" مشتبه بهما بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية، متحدثا عن تهديد "الإرهاب الإسلاموي ".

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن تهديد الإرهاب كان "خطيراً جداً" بعد إلغاء ثلاثة عروض لتايلور سويفت في فيينا.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء (السابع من أغسطس/ىب 2024) ألغى منظمون عروض سويفت بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهما بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.

وكتب نيهامر على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "بفضل التعاون المكثف بين الشرطة لدينا ومديرية الأمن القومي والاستخبارات الجديدة مع الاستخبارات الخارجية، تم رصد التهديد مبكرا ومكافحته ومنع وقوع مأساة".

ووصف نيهامر إلغاء الحفلات بأنه "خيبة أمل مريرة" للجماهير، مضيفاً أن "الوضع المحيط بالهجوم الإرهابي المخطط له في فيينا كان خطيراً جداً". وتابع المستشار النمساوي أن التحقيق الذي تجريه خدمات الطوارئ مستمر بعد الاعتقالات. وقال نيهامر: "نعيش في زمن تستخدم فيه الأساليب العنيفة لمهاجمة نمط حياتنا الغربي".

وتابع: "الإرهاب الإسلاموي يهدد أمن وحرية العديد من الدول الغربية. لذلك، لن نتخلى عن قيمنا في الحرية والديمقراطية، بل سندافع عنها بشكل أكثر حزماً".

وكانت السلطات النمساوية قد ألغت ثلاث حفلات كانت مقررة لنجمة موسيقى البوب تايلور سويفت في فيينا بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه، بحسب ما أعلن المنظم في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "لقد تم منع مأساة".

وكان من المقرر إقامة حفلات سويفت في فيينا من الخميس إلى السبت، وكانت الشرطة تتوقع حضور حوالي 65 ألف شخص في كل يوم. صورة من: Eva Manhart/APA/picturedesk/picture alliance

وقالت شركة (باراكودا دوت ميوزيك) في منشور على موقع إنستغرام "مع تأكيد مسؤولين حكوميين بشأن هجوم إرهابي كان يتم التخطيط له في ملعب إيرنست هابل، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة المقررة من أجل سلامة الجميع"، مضيفة أنه سيتم إعادة الأموال لمن اشتروا التذاكر.

وأتى بيان الشركة بعيد إعلان السلطات النمساوية توقيف شخص يبلغ 19 عاماً مؤيّد لتنظيم "الدولة الإسلامية" للاشتباه بتخطيطه لهجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلات النجمة الأمريكية.

وأفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي بأن الرجل الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" "في الأسابيع الأخيرة" أوقف صباح الأربعاء في منطقة النمسا السفلى التي تبعد حوالى ساعة عن العاصمة. كما تم توقيف شخص آخر يُعتقد بأنّه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.

وقال روف إنّ السلطات تأكّدت من وجود "أعمال تحضيرية ومن أنّ المنفّذ البالغ 19 عاماً ركّز خصوصاً على حفلات تايلور سويفت في فيينا". وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به.

وكان من المقرر إقامة حفلات سويفت في فيينا من الخميس إلى السبت، وكانت الشرطة تتوقع حضور حوالي 65 ألف شخص في كل يوم. وبعد فيينا، من المقرر أن تغني سويفت في لندن حيث من المقرر أن تحيي ست حفلات بدءا من 15 أغسطس/آب.

ع.ح/ ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)