النمسا- اعتقال عراقي بشبهة المشاركة في التخطيط لهجوم إرهابي

قالت سلطات الأمن النمساوية إنها ألقت القبض على مشتبه به ثالث يعتقد أنه كان على صلة بمخطط لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت في فيينا، وأن الشاب عراقي ومقرّب من المشتبه به الرئيسي.

أعلنت السلطات النمساوية الجمعة (9 أغسطس/آب 2024) توقيف رجل ثالث يقول إنه من تنظيم "الدولة الإسلامية" وذلك بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا.

وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر للصحافيين إن "عراقيًا يبلغ من العمر 18 عامًا وهو مقرّب من المشتبه به الرئيسي وبايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في السادس من أغسطس/آب، أوقف" في العاصمة النمساوية مساء الخميس.

وأعتقل شابّان آخران يبلغان 17 و19 عامًا في إطار هذه القضية بعدما أوقفا الأربعاء للاشتباه في عزمهما قتل "أكبر عدد ممكن من الأشخاص" خلال أحد العروض الغنائية الثلاثة التي كان مخططًا لها هذا الأسبوع، وفق السلطات.

ويوم الخميس، قال مدير وكالة الاستخبارات النمساوية عمر حجاوي-بيرشنر إن المشتبه به الرئيسي وعمره 19 عاماً، يحمل الجنسية النمساوية ويعود بأصوله إلى مقدونيا الشمالية ومنتسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ مطلع تموز/يوليو وقد "أدلى باعترافات كاملة وقال إنه كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات والسلاح الأبيض".

وأفادت السلطات أن المشتبه به الرئيسي استقال من وظيفته قبل أقل من أسبوعين من توقيت الهجوم الذي كان مخططاً له قائلاً إنه "لديه تطلعات كبيرة".

أما المشتبه به الثاني هو نمساوي من أصول تركية وكرواتية " فقد وُظف قبل أيام قليلة من جانب شركة متعاقدة كانت ستوفر خدمات في الملعب خلال الحفلة الموسيقية".

وأكد المنظمون أن هذا العنصر - والذي يرفض حتى الآن الإدلاء بشهادته بحسب السلطات النمساوية - كان حاسمًا لناحية اتخاذ قرار إلغاء الحفلات. وكان الشاب الذي يبدو أنه صار متطرفاً أيضاً معروفاً بالفعل للسلطات.

وقال وزير الداخلية إنه من المقرر استجواب المزيد من المشتبه بهم وتفتيش ممتلكات مع مواصلة التحقيقات بشأن المخطط، مضيفاً أن الفتى الآخر الأصغر سناً لا يزال يخضع للاستجواب المكثف من جانب الشرطة.

قال وزير الداخلية إنه من المقرر استجواب المزيد من المشتبه بهم وتفتيش ممتلكات مع مواصلة التحقيقات بشأن المخطط صورة من: Klaus Titzer/APA/dpa/picture alliance

وأشاد المستشار النمساوي المحافظ كارل نيهامر بالقرار في ضوء "خطط ملموسة ومفصلة جداً" تهدف إلى " التسبب بمأساة بحجم تلك التي وقعت في باريس أو مانشستر أو موسكو"، و"حمام دم".

وبحسب التحقيقات فإن التنظيم كان يخطط لتنفيذ هجوم يسفر عن سقوط قتلى بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من جمهور سويفت كانوا سيتجمعون خارج ملعب إرنست هابل في فيينا.

وأُبلغت النمسا بالهجوم المخطط له "قبل حوالي عشرة إلى خمسة عشر يومًا" من قبل دولتين شاركتا معلوماتهما مع أجهزة الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.

وقالت وكالة رويترز إن تقارير ذكرت أن السلطات النمساوية تلقت معلومات من المخابرات الأمريكية عن التهديد المتعلق بحفل سويفت، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات التراسل التي استخدمها المشتبه بهم للتواصل. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "التعاون مع شركاء وخدمات أجنبية ضروري وذو منفعة متبادلة. أتاح هذا منع مأساة في فيينا".

وكان يفترض أن تحيي المغنية البالغة 34 عامًا حفلات الخميس والجمعة والسبت في فيينا في إطار جولتها العالمية "إيراس" التي انطلق شقها الأوروبي في أيار/مايو من باريس. وبعد فرنسا، أقامت حفلات في السويد والبرتغال فإسبانيا والمملكة المتحدة مرورًا بايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا.

كان ينتظر حضور أكثر من 170 ألف شخص حفلات سويفت والتي كانت ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت مع عائدات تقدر بحوالي مئة مليون يورو صورة من: Antonio Byszewski/Fotonews/Forum/IMAGO

وفي النمسا كان ينتظر حضور أكثر من 170 ألف شخص الحفلات الثلاث مع عائدات تقدر بحوالي مئة مليون يورو وفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء النمساوية.

ولم تدل سويفت بأي تعليق حول إلغاء الحفلات في فيينا، ومن المقرر أن تظهر في حفل في لندن الأسبوع المقبل. وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما حدث في فيينا قد يكون له أي تأثير على حفل لندن.

ع.ح/ ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)