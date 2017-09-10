النكتة قصة ساخرة تبعث على الضحك والمرح، وتتعدد مواضيع النكت بين ما هو سياسي وديني واجتماعي وغيرها من المواضيع الإنسانية. وفي العالم العربي أصبحت النكت مؤخرا سلاح الشباب الراغب بالتمرد على الأوضاع في بلدانهم.

يتبادل رواد الشبكات الاجتماعية يوميا عشرات الصور المفبركة والنكات الساخرة حول مواضيع مختلفة. لكن الملاحظ أن هذه النكت أصبحت تعد سلاحا جديدا للناس للتعبير عن كل ما يزعجهم مثل غلاء الأسعار، أو استبداد الشرطة أو التعصب الديني. وقد تتشابه النكت من حيث القصة والتركيب غير أن شخصيات ومكان القصة تختلف من بلد لآخر. مثل شخصية أبو العربي في مصر وخاصة في بورسعيد، وأبو العبد في عدد من دول الخليج، أو سعيد الجماني في المغرب. ويبقى جحا هو الشخصية الموحدة في كل نكت الدول العربية.