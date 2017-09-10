نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

النكتة

النكتة قصة ساخرة تبعث على الضحك والمرح، وتتعدد مواضيع النكت بين ما هو سياسي وديني واجتماعي وغيرها من المواضيع الإنسانية. وفي العالم العربي أصبحت النكت مؤخرا سلاح الشباب الراغب بالتمرد على الأوضاع في بلدانهم.

يتبادل رواد الشبكات الاجتماعية يوميا عشرات الصور المفبركة والنكات الساخرة حول مواضيع مختلفة. لكن الملاحظ أن هذه النكت أصبحت تعد سلاحا جديدا للناس للتعبير عن كل ما يزعجهم مثل غلاء الأسعار، أو استبداد الشرطة أو التعصب الديني. وقد تتشابه النكت من حيث القصة والتركيب غير أن شخصيات ومكان القصة تختلف من بلد لآخر. مثل شخصية أبو العربي في مصر وخاصة في بورسعيد، وأبو العبد في عدد من دول الخليج، أو سعيد الجماني في المغرب. ويبقى جحا هو الشخصية الموحدة في كل نكت الدول العربية.

HANDOUT - Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) nimmt am 09.07.2017 in Berlin an der Fernsehsendung «Anne Will» zum Thema «G20-Bilanz - War es das wert?» teil. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über die genannte Sendung und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مستشار ميركل يسخر من تحذير تركيا لمواطنيها في ألمانيا 10.09.2017

وصف بيتر آلتماير رئيس ديوان المستشارية الألمانية الدعوات التي وجهتها الحكومة التركية الى رعاياها في ألمانيا لتوخي "الحذر" وتجنّب التجمعات السياسية خلال الحملات الانتخابية بـ "النكتة السيئة".
Bildnummer: 51715405 Datum: 01.02.2007 Copyright: imago/INSADCO Top Secret - Schriftzug auf einem Karteikartenreiter, Objekte; 2007, Symbolfoto, Studioaufnahme, Ordnung, geordnet, geordnete, sortiert, Sortierung, Katalogisierung, Karteikartenreiter, Register, Verwaltung, Akte, Akten, streng geheim, geheime Daten, Geheimnis, Geheimnisse, Betriebsgeheimnis; , quer, Kbdig, Gruppenbild, Deutschland, , o0 Behörden, Staat,, Personalakte; Aufnahmedatum geschätzt

ألمانيا الشرقية.. حين تكون النكتة ميداناً لأجهزة المخابرات 31.10.2015

قابل مواطنو ألمانيا الشرقية السابقة الأوضاع السياسية في بلدهم آنذاك بالسخرية والدعابة، وكانت النكات تختصر يوميات هذه الدولة. رغم أن السلطات عاقبت ناقلي هذه النكات بالسجن، إلا أنها لم تتمكن من الحد منها.
Nessma TV -- Tunesien, Satiresendung, April 2013

تونس: ضحك ومبادرات لرسم الابتسامة 07.04.2013

رغم التجاذب السياسي الكبير والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ مدة، تزدهر فنون الضحك في البلاد وتنتشر النكتة السياسية في مختلف الأوساط الثقافية والفنية، من تلفزيون وإذاعة ومسرح وكاريكاتير.
Congress of the PJD (Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung / Parti de la justice et du développement). Abdelilah Benkirane, general secretary of the PJD with memebres Secratariat general. Copyrgith: DW/Smail Bellaouali

السخرية – نهج جديد في المشهد السياسي بالمغرب 24.10.2012

لا تفارق السخرية والمرح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية. بعضهم يعتبر ذلكضمانة لشعبيتهفي حين يحذر آخرون من عنصر الفرجة على الساحة السياسة. وهناك فوارق في تعامل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع.
The founder of Facebook Mark Zuckerbergsays the social network will return to its previous terms of service regarding user data. Users had complained after new terms and conditions of service suggested Facebook would retain personal data even if someone deleted their account.

كيف استقبل "الفيسبوكيون" الحكومة الجديدة في المغرب؟ 04.01.2012

لم تخل تعليقات المغاربة على الفيسبوك من حس النكتة بعد تعيين أول حكومة يترأسها إسلامي في تاريخ المغرب. فهل يعكس هذا مزاجا هانئا يعبرعن تفاؤل بالحكومة الجديدة، أم سخرية تخفي وراءها تشاؤما من المستقبل السياسي للمغرب؟
Bild von Dr. Mohammad Ghazala, im DW Studio, Dr Mohammad Ghazala , Dozent and der Menia Universität, Kunst Kollege.

أفلام الكرتون في الربيع العربي: من نكتة مروية إلى نكتة مرئية 13.05.2011

تحولت أفلام الرسوم المتحركة خلال الثورات العربية إلى أداة لنقل مضامين الثورة بشكل جريء. فهل انهت هذه الأفلام عصر النكتة السياسية التي تتناقلها الأفواه سراً على المقاهي؟ موقعنا حاور المخرج محمد غزالة حول طبيعة التغيير.
Plakat mit der Aufschrift: Auf hieroglyphisch, damit du es verstehst, Pharao, Foto: Mona Hefni/DW, 02.02.2011, Kairo, Ägypten

المصريون يوظفون النكتة لصالح ثورتهم 07.03.2011

يُعد تداول النكت في مصر أمرا شائعا للغاية، إذ يستخدمها المصريون للسخرية من واقعهم وحكامهم. وبتغير الواقع المصري حاليا بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، تغيرت أيضا طبيعة النكتة السياسية في مصر وأصبحت أكثر جرأة.
Ein Demonstrant hält das Plakat Flüchte du Nicht-Mubarak (nicht gesegneter), Foto: Mona Hefni/DW, 02.02.2011, Kairo, Ägypten

المصريون لا يتخلون عن خفة ظلهم حتى خلال الثورة 11.02.2011

كلما مر يوم جديد على ميدان التحرير كلما وجد المعتصمون هناك وسائل تعبير جديدة عن رفضهم للرئيس حسني مبارك والنظام السياسي في مصر. وبما أن الشعب المصري معروف بخفة دمه فقد أصبحت النكتة وسيلة جديدة من وسائل الرفض هذا.
SCHWEIZ TEENAGER Melanie lacht am 24. September 2006 am Event freestyle.ch in Zuerich, Schweiz. Freestyle.ch ist der groesste Freestylesport-Event in Europa. In Zuerich zeigen die weltbesten Snowboarder, Freeskier, FMXer und Skateboarder ihre Tricks.

أدلة علمية جديدة: الضحك رأس الدواء وتاج الصحة 07.06.2007

يقال إن "الضحك بلا سبب من قلة الأدب"، إلا أن أبحاثا متزايدة تجرى حول العالم تفيد بأن الضحك بسبب أو بدون يعالج الأمراض ويفيد الصحة خاصة وأن مخ الإنسان الضاحك يعيق عملية إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرنيالين والكورتيزون
Ex-Spice-Girl Geri Halliwell verläßt am 15.4.1999 in London den Senderaum des Frühstücksfernsehen beim Radiosender Radio 1. Dort wurde zum ersten Mal ihre neue Single Look at me gespielt. «Diese Single sollte viele überraschen. Geri wollte etwas ganz anderes als die Spice Girls machen, jedoch im Pop-Bereich bleiben. Das hat sie definitiv geschafft», sagte Paul Wilson, einer der Co-Produzenten des Songs. Das dazugehörige Video wurde in Prag gedreht. Das Debütalbum soll im Sommer erscheinen, wie EMI mitteilte.

مبروك للفائزة بجائزة أجمل نكتة لشهر أبريل/ نيسان 2007 30.04.2007

يهنئ موقع دويتشه فيله باللغة العربية الفائزة "ايفان" لحصولها على جائزة "أجمل نكتة" لشهر ابريل/ نيسان 2007 وهي عبارة عن قلم فاخر وتي شيرت يحملان شعار دويتشه فيله.
lachende Frau mit Handy [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG,URHEBERVERMERK und den AGBs auf bilderbox.com](in an im auf aus als and beim mit einer einem eines * & der die das . ), A 1, A1, accessiblility, Allerorts, approachability, call up, communication, comunicating, D 2, D2, Erreichbar, Erreichbarkeit, everywhere, Handies, Handy, Handybetreiber, Handynetz, Handynetzbetriber, Handys, independence, independently, Kommunikation, kommunizieren,

قائمة نكات شهر مارس / آذار2007 01.04.2007

يهنئ موقع دويتشه فيله باللغة العربية الفائز"سعود عبد الرحمن" لحصوله على جائزة "أجمل نكتة" لشهر مارس/ آذار 2007 وهي عبارة عن قلم فاخر وتي شيرت يحملان شعار دويتشه فيله.
von links: Mr. Spuck (Michael Bully Herbig), Käpt'n Kork (Christian Tramitz), Schrotty (Rick Kavanian). In Bully Herbigs neuer Komödie wird nicht nur Star Trek, sondern auch alles andere, was eingefleischten SF-Fans heilig ist, veralbert. Kinostart ist der 22.7.2004

قائمة نكات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2006 31.10.2006

يهنئ موقع دويتشه فيله باللغة العربية الفائز "سمير" لحصوله على جائزة "أجمل نكتة" لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وهي عبارة عن قلم فاخر وتي شيرت يحملان شعار دويتشه فيله.
Eine Sonnenblume lacht am Samstag (24.07.2004) auf einem Feld bei Loitsche in der Nähe von Magdeburg. Durch ihre sonnenähnliche Blütenform verbreiten Sonnenblumen beim Menschen meist gute Laune und sind als Dekoration sehr beliebt. Foto: Andreas Lander dpa/lah

قائمة نكات شهر يوليو/ تموز 2006 01.08.2006

يهنئ موقع دويتشه فيله باللغة العربية الفائز "محمد سامي" لحصوله على جائزة "أجمل نكتة" لشهر يوليو/ تموز 2006 وهي عبارة عن قلم فاخر وتي شيرت يحملان شعار دويتشه فيله.