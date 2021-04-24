 ″النقطة صفر″ في الجزائر.. حيث يُترك المهاجرون في وسط الصحراء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.04.2021

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سياسة واقتصاد

"النقطة صفر" في الجزائر.. حيث يُترك المهاجرون في وسط الصحراء

منذ بداية العام الجاري، نقلت قوات الأمن الجزائرية أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى حدود النيجر، وتركتهم في وسط الصحراء، في مكان يسمى "النقطة صفر". ليسيروا بعد ذلك باتجاه الحدود دون أي مساعدة ، فيضيع البعض للابد

المنطقة الحدودية بين النيجر والجزائر

نقلت قوات الأمن الجزائرية أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى حدود النيجر، وتركتهم وسط الصحراء في مكان يسمى "النقطة صفر"

شرحت صافي، وهي امرأة مالية حامل في الشهر الرابع، ما حدث معها في الجزائر. تقول "حطم عناصر من قوات الدرك الجزائري الباب. أخذوا كل شيء، النقود والهواتف. ثم اصطحبوني إلى المخفر [...] كنت حاملاً، لكن هذا لم يؤثر على معاملتهم السيئة لي. لم يبد الحراس أي تعاطف معي".

مختارات

ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها الجزائر بترحيل مهاجرين أو لاجئين. الجزائر تنفي، وتقول إن الأمر لا يتعلق بلاجئين بل بأشخاص يرتبطون بالإرهاب. المفوضية الأممية للاجئين تطالب الجزائر بكشف مصير 120 شخصا أبعدتهم للصحراء.

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية إبراهيم من مالي وجبريل من الكاميرون وأجبرتهما على قطع أكثر من عشرين كيلومترا في الصحراء مشياً على الأقدام. موقع مهاجر نيوز تواصل مع الشابين وتحدث معهما عن الرحلة الكابوسية في غياهب الصحراء.

صافي هي من بين المهاجرين الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية مؤخرا، ثم اقتادتهم بالقوة إلى الصحراء، على بعد بضعة كيلومترات فقط من النيجر، عند ما يسمى "النقطة صفر"، حيث يتم التخلي عن المهاجرين في وسط الصحراء.

بعد ذلك، يتوجب على المهاجرين الوصول إلى الحدود النيجرية، لكن المهمة ليست بالسهلة خاصة مع عدم امتلاكهم لأي هواتف أو نظام تحديد المواقع (GPS).

وعلى الرغم من إغلاق الحدود منذ آذار/مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، إلا أن عمليات نقل المهاجرين إلى "النقطة صفر" لم تتوقف. فمنذ بداية العام الجاري، وصل ما يقرب من 4,370 مهاجراً إلى هذه النقطة النائية.

 وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء 21 نيسان/أبريل الجاري، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن عملية ترك المهاجرين في الصحراء تحدث "في كثير من الأحيان في منتصف الليل". و شرحت المنظمة أن العملية تبدأ بإلقاء القبض على المهاجرين، ثم يُنقلون إلى مراكز الاحتجاز لبضعة أيام أو بضعة أسابيع، قبل أن يتم تجميعهم في حافلات ونقلهم صحراء.

كما أشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين قد عاشوا لسنوات في الجزائر قبل ترحيلهم إلى الصحراء.

الحدود بين النيجر والجزائر

رغم إغلاق الحدود منذ آذار/مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، إلا أن عمليات نقل المهاجرين إلى "النقطة صفر" لم تتوقف

"يضيع البعض ولا يتم العثور عليه أبدا"

على مدار عام 2020 بأكمله، عبر أكثر من 23 ألف مهاجر الصحراء، وفقا لأرقام منظمة أطباء بلا حدود.

وأردف تقرير المنظمة "بعد أن يُتركوا لوحدهم دون أي مساعدة، يجب على الأشخاص المطرودين من الجزائر أن يسيروا، دون أي خريطة أو وسيلة لتحديد الموقع، حوالي 15 كيلومترا للوصول إلى قرية أساماكا في النيجر. البعض يضيع ولا يتم العثور عليه أبدا".

ولا تعتبر عمليات الطرد هذه سرية. فخلال سنوات، أعادت الجزائر المهاجرين بشكل غير قانوني من خلال تركهم في الصحراء. ووثق فريق تحرير مهاجر نيوز العديد من الشهادات التي أدلى بها مهاجرون وقعوا ضحايا لعمليات الطرد غير القانوني. يتحدث الكثيرون عن الخوف من الضياع وعدم وجود أي معالم لترشدهم في الصحراء، وتحدثوا عن الشمس الحارقة والليالي الباردة، وعن العطش المتواصل.

مجموعة من المهاجرين من نيجيريا والنيجر

خلال سنوات، أعادت الجزائر المهاجرين بشكل غير قانوني من خلال تركهم في الصحراء

في كانون الثاني/يناير الماضي، وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قال فاليكو، مهاجر من ساحل العاج يبلغ من العمر 28 عاماً، إنه "تم إنزالنا على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود، والباقي كان علينا القيام به سيرا على الأقدام. في تلك الليلة، بين الساعة الثانية والسادسة صباحا، مشينا نحو النيجر، وكنا حوالي 400 شخص".

وفي حال تمكنهم من الوصول إلى حدود النيجر، يتم رعاية المهاجرين من قبل المنظمة الدولية للهجرة (OIM) التي لديها عدة مراكز في البلاد. يقرر البعض العودة إلى بلادهم، بينما يحاول البعض الآخر العودة إلى الجزائر، أو يحاول الوصول إلى أوروبا عبر السواحل المغربية أو الليبية.

مهاجر نيوز

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كيف تستطيع الجزائر مواجهة أزمة المهاجرين الأفارقة؟

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