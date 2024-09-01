تم تقديم أول وجبة من نقانق الكاري (كوري فورست) في الرابع من سبتمبر عام 1949. ويُقال إن هيرتا هوير، التي كانت مواطنة من برلين، هي من ابتكرت الصلصة الحارة باستخدام توابل جلبها الجنود الأمريكيون إلى المدينة بعد الحرب. وعلى الرغم من أن هامبورغ ومنطقة الرور تدّعيان أيضا أنهما مهد نقانق الكاري، إلا أن البرلينيين يسخرون من ذلك، معتبرين أن الأصل من عندهم.