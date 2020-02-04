النقاب كلمة تصف ما يغطي الوجه والجسد، ويكون أحيانا قطعة قماش سوداء ترتديها غالبا النساء، وقد بات النقاب اليوم رمزا للنساء اللواتي يعتمدن التفسير المتشدد للإسلام واليهودية. وتسعى دول أوروبا الى منعه.

رداء قديم يرى فيه البعض تقليدا يهوديا أخذته قبائل عربية جاورت اليهود في اليمن والجزيرة وهو مذكور في العهد القديم وسفر التكوين، ويقول الحبر الشهير موسى بن ميمون "إذا خرجت المرأة من بيتها دون النقاب فقد خرجت من اليهودية".