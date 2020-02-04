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النقاب

النقاب كلمة تصف ما يغطي الوجه والجسد، ويكون أحيانا قطعة قماش سوداء ترتديها غالبا النساء، وقد بات النقاب اليوم رمزا للنساء اللواتي يعتمدن التفسير المتشدد للإسلام واليهودية. وتسعى دول أوروبا الى منعه.

رداء قديم يرى فيه البعض تقليدا يهوديا أخذته قبائل عربية جاورت اليهود في اليمن والجزيرة وهو مذكور في العهد القديم وسفر التكوين، ويقول الحبر الشهير موسى بن ميمون "إذا خرجت المرأة من بيتها دون النقاب فقد خرجت من اليهودية".

JAHRESRÜCKBLICK 2017 - ARCHIV - Zwei Frauen mit Nikab-Vollschleier gehen am 16.10.2017 zum Beginn der Hauptverhandlung im Strafverfahren gegen sechs mutmaßliche Salafisten in den Gerichtssaal im Strafjustizgebäude in Hamburg. Die Angeklagten im Alter von 17 bis 26 Jahren wollten laut Staatsanwaltschaft im April 2017 nach Syrien reisen und für den sogenannten Islamischen Staat kämpfen. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

النقاب في المدارس الألمانية ـ تغيير القانون لفرض الحظر؟ 04.02.2020

على غرار وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تسعى وزيرة التعليم بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية إلى وضع سند قانوني يسمح بفرض حظر النقاب في المدارس. يأتي ذلك بعدما أكدت محكمة بهامبورغ إلغاء حظر ارتداء النقاب ضد تلميذة مسلمة.
Policemen stand guard near the under construction statue of unity stands facing Sardar Sarovar Dam at Kevadiya Colony, about 200 kilometers (125 miles) from Ahmadabad, India, Thursday, Oct. 18, 2018. The Statue of Unity, a 182-meters tall tribute to Indian freedom fighter Sardar Vallabhbhai Patel, will be inaugurated on Oct. 31 by Indian Prime Minister Narendra Modi and is slated to be the one of the world's tallest statue. (AP Photo/Ajit Solanki) |

بالصور: أطول تماثيل العالم 02.11.2018

كشفت الهند النقاب عن أطول تمثال في العالم وسط انتقادات تتعلق بتكاليف البناء. يبلغ طول التمثال 182 متراً وهو أطول من التمثال الموجود في الصين. في جولتنا المصورة سنطلعكم على أطول التماثيل في العالم.
Ärztin, die unter dem Psyeudonym Monika Müller aufrtitt Bild: DW/M. von Hein am 3. 9. in Mönchengladbach

محنة العائلة الألمانية.. عندما تلبس ابنتها فجأة النقاب! 04.10.2018

عندما يتخذ الأطفال قرارات مصيرية، يصعب على الوالدين تفهمها وتحمل نتائجها، خصوصا إذا قرر الأطفال أن يسيروا على طريق التطرف. DW ألتقت أم لمتطرفة ألمانية مرت بهذه المحنة.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen, fotografiert am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Einige Fachleute vermuten, dass mit den Kindern radikaler Salafisten eine neue Generation gewaltbereiter Extremisten heranwachsen könnte. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Berufsziel Märtyrer - Was wird aus den Kindern radikaler Salafisten?» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حظر النقاب في أوروبا.. خارطة تتسع لتصل الدنمارك 31.07.2018

قرر البرلمان الدنماركي حظر النقاب في الأماكن العامة، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس. وإلى جانب الدنمارك هناك دول أوروبية أخرى تعتمد قانوناً مماثلاً منذ عدة سنوات، فما هي؟

Title : an interview with the bourkini designer photo title : women wearing bourkini on the beach in australia date and place : 2016 Sydney copy rights : Aheda zanatti

مصممة البوركيني لـ DW: لم أتخيل أنه سيصبح قضية عالمية 12.09.2016

"البوركيني"، مصطلح أنضم حديثا إلى القاموس اللغوي وانتشر في الإعلام العالمي، لكن ما هي خلفيات فكرة هذا اللباس الذي أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل؟ DW حاورت مصممة "البوركيني" الأسترالية من أصل لبناني عاهدة زناتي.
Eine Frau trägt einen Niqab, aufgenommen am 08.12.2014 in Leipzig (Sachsen). Der Niqab ist ein Gesichtsschleier, der von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Fundamentalistische Moslems fordern bei ihrer Auslegung des Korans den Niqab. Copyright: picture-alliance/dpa/P. Endig

الشيخ خالد عمران: النقاب تقليد وليس إلزاماً شرعياً 09.09.2016

يعد الأزهر مؤسسة تعليمية عريقة في العالم الإسلامي تصدر أحيانا فتاوى في قضايا راهنة كارتداء البرقع الذي يدور حوله جدل في بلدان غربية مثل ألمانيا. الأمين العام لمجلس الإفتاء بالأزهر أبدى رأيه في تغطية المرأة لوجهها كليا.
Title : head scarf veil in Egypt between society and politics Date & place : Egypt / Cairo 2014 Photo title : women wearing veil waiting in the line of constitutions referendum in president Al Sisi time. الصورة من الاستفتاء على الدستور بعد سقوط الإخوان Copy rights :Wafaa AlBadry

أقل من ظاهرة وأكثر من حالة فردية ـ مصريات يتمردن على الحجاب 01.09.2016

لا يختلف اثنان على أن أغلبية النساء في المجتمع المصري يرتدين الحجاب، بيد أن هذا لا يعني أن بعض الفتيات لا يتمردن أحيانا ويخلعن الحجاب. DW عربية تحدثت إلى بعضهن للوقوف على أسباب هذا التمرد والعقبات التي يواجهنها.
Symbolbild Religion Symbole Kleidung Eine Frau trägt einen Niqab, aufgenommen am 08.12.2014 in Leipzig (Sachsen). Der Niqab ist ein Gesichtsschleier, der von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Fundamentalistische Moslems fordern bei ihrer Auslegung des Korans den Niqab. Foto: Peter Endig/ZB | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/P. Endig

"النقاش حول منع ارتداء النقاب قد يوقف العملية الاندماجية " 20.08.2016

يستمر الجدل في ألمانيا بشأن موضوع منع النقاب. الباحث في الدراسات الاجتماعية لودغر بريز في لقاء له مع DW اعتبر أن هذا النقاش هو بمثابة محاولة للتغطية على الاشكاليات الأساسية في العملية الاندماجية .
Students in a classroom at the Faculty of Arts, University of Aden - Radio and TV Department

رغم تهديدات الإسلاميين المتطرفين..نساء عدن يواجهن التحدي 24.11.2015

بعد سيطرة قوات الرئيس هادي على عدن، أطلق إسلاميون متطرفون حملة لترهيب النساء عبر فرض النقاب عليهن ومنع الاختلاط مع الرجال في الشارع وفي أروقة الجامعات.، إلا نساء عدن يدافعن عن حقوقهن بشجاعة، كما تظهر هذه الجولة المصورة .
Twitter Screenshot Amy Roko

الممثلة السعودية "آيمي روكو" - النجومية رغم النقاب 11.03.2015

أصبحت الممثلة الهزلية السعودية "آيمي روكو" نجمة مشهورة في الإنترنيت، فقصص أفلام الفيديو المضحكة التي تنتجها بوسائل بسيطة تثير إعجاباً كبيراً في كل العالم العربي.
Dr. Abdulkhaleq Abdullah, Professor of Political Science at United Emirates University Dr. Abdulkhaleq Abdullah has already given DW the permission to use his photo on Twitter during a telephone call with him

خبير إماراتي: الإرهاب لا يمكنه التخفي طويلاً خلف النقاب 09.12.2014

في حوار مع DW عربية يرى أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله أن حادث مقتل المدرسة الأمريكية من قبل منقبة يجب ألا يضع النقاب موضع الاتهام، مؤكدا على أنه لا يمثل ربما أهل الإمارات، لكن لا ينبغي أيضا محاربته كليا.
Autor: Salah Soliman DW Thema: Flüchtlinge in Bayern Foto-Titel: Asylbewerber schlafen im am Hauptbahnhof. Ort und Datum :München 2013 Copyright : Salah Soliman

بافاريا: معاناة اللاجئين ومطالب سياسية بتصحيح أوضاعهم 18.10.2014

يأمل اللاجئون الجدد في ولاية بافاريا في حياة آمنة، بعيدا عما هدد حياتهم في أوطانهم. غير أن حادث سوء المعاملة الذي تعرض له بعض اللاجئين في شمال ألمانيا علي أيدي رجال أمن، كشف النقاب عن حجم معاناتهم.
Iraqi women gather at a temporary camp set up to shelter civilians fleeing violence in Iraq's northern Nineveh province in Aski kalak, 40 kms west of the region's capital Arbil, on June 13, 2014. Thousands of people who fled Iraq's second city of Mosul after it was overrun by jihadists have been queuing in the blistering heat, hoping to enter the safety of the nearby autonomous Kurdish region and furious at Baghdad's failure to help them. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

نساء الموصل..النقاب فرضاً والزواج من داعشي قسراً 03.08.2014

بعد استيلاء "داعش" على الموصل كانت أولى قرارات "ديوان الحسبة" تستهدف النساء، إذ فرض عليهن ارتداء النقاب وحُظرت الملابس "غير المحتشمة" ومساحيق التجميل، وسط رفض شعبي لختان الإناث. أما الزواج من رجال التنظيم فهو إجباري.
Photo title: Women with Niqab at el Kasba place, Tunis, Tunisia Place and Date : 2013, Tunisia

تونس... التدقيق في هوية المنقبات خوفاً من الإرهاب 20.02.2014

بعد استغلال إرهابيين النقاب للهروب من قبضة السلطات الأمنية، قررت وزارة الداخلية التونسية تشديد عمليات التدقيق في هويات المنقبات في الأماكن العامة. قرار رحب به القائمون على الشأن الديني لكنه طرح جدلا بشأن الحرية الشخصية.
©Ali Garboussi/Wostok Press/Maxppp Tunisie, Tunis 12/09/2012 Plusieurs centaines de salafistes manifestent devant l ambassade des Etats-Unis a Tunis pour denoncer la diffusion d un film qu ils jugent offensant envers l islam. About 150 protesters burned American flags outside the U.S. Embassy in Tunisia's capital as part of widespread anger across the Muslim world about a film ridiculing Islam's Prophet Muhammad.

حرية الرأي في جامعات تونس: الجامعات التونسية في بؤرة الصراع السلفي-العلماني 28.04.2013

مطالب لسلفيين بمنع الاختلاط وبحرية ارتداء النقاب، واعتراضات من أكاديميين على مشاركة منتقبات في محاضراتهم التزاماً بلوائح الجامعات الداخلية، باتت مظهراً من مظاهر الصراع بين إسلاميين سلفيين وعلمانيين في بعض جامعات تونس.
FILE - In this June 19, 2009 file photo, two women, one wearing the niqab, a veil worn by the most conservative Muslim that exposes only a woman's eyes, right, walk side by side, in the Belsunce district of downtown Marseille. 71 Prozent der Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage fuer ein Burka-Verbot. In Frankreich unterstuetzten sogar 82 Prozent der Befragten die Pläne der dortigen Regierung, die Verschleierung des Gesichts in der Oeffentlichkeit zu unterbinden, heisst es in einer am Donnerstag veroeffentlichten Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research. In Grossbritannien und Spanien traeten jeweils rund 60 Prozent der Befragten fuer ein Verbot von Burkas und vergleichbaren Gewaendern ein, in den USA hingegen finde sich dafuer keine Mehrheit. (AP Photo/Claude Paris, file)

المحكمة الإسبانية العليا تبطل حظراً لارتداء النقاب 01.03.2013

بعد ثلاث سنوات من حظر مدن إسبانية لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ألغت المحكمة العليا هذا القرار في مدينة شمالية. المحكمة استندت في حكمها الصادر منتصف الشهر الماضي على حرية العقيدة واعتبرت المخاوف الأمنية غير مبررة.
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