 النقاب في المدارس الألمانية ـ تغيير القانون لفرض الحظر؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

النقاب في المدارس الألمانية ـ تغيير القانون لفرض الحظر؟

على غرار وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تسعى وزيرة التعليم بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية إلى وضع سند قانوني يسمح بفرض حظر النقاب في المدارس. يأتي ذلك بعدما أكدت محكمة بهامبورغ إلغاء حظر ارتداء النقاب ضد تلميذة مسلمة.

تعتزم وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي ألمانيا حظر ارتداء النقاب

تعتزم وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي ألمانيا حظر ارتداء النقاب

تعتزم وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي ألمانيا حظر ارتداء النقاب (الغطاء الكامل للوجه) في المدارس بولايتها. وقالت سوزانا أيزنمان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء (الرابع من فبراير/ شباط 2020) إن قرارا قضائيا صدر حديثا في هامبورغ بهذا الشأن، أوضح أنه انطلاقا من أسباب تتعلق بالأمن القانوني، هناك حاجة لسند قانوني من أجل فرض حظر (على ارتداء النقاب في المدارس). وأضافت أيزنمان: "انطلاقا من هذا السبب نعتزم تعديل قانوننا المدرسي بأقصى سرعة ممكنة".

"لا يوجد سند قانوني"

وكانت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ قد أكدت في قرارها أمس الاثنين إلغاء حظر ارتداء غطاء الوجه ضد تلميذة بالمدينة. وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلزام أم الفتاة  بأن تجعل ابنتها (16 عاما) تكشف وجهها في الحصة المدرسية، وأضافت المحكمة: "يمكن للتلميذة الاستفادة من حرية العقيدة المحمية دون شرط أو قيد".

وقالت أيزنمان: "لحرية العقيدة حدود أيضاً - تحديدا في مدارسنا، عندما لا يستطيع المدرسون بالمعنى الحقيقي للكلمة - النظر في وجه تلميذاتهم". وأضافت الوزيرة الألمانية "لن نسكت على وجود غطاء كامل للوجه في مدارسنا".

رابطة المعلمين مع الحظر

وهو نفس الاتجاه الذي سبق وذهب إليه وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تيس رابه، الأسبوع الماضي بعدما هدد بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر، حال عدم قبول دعوى سلطات هامبورغ المختصة في الدرجة الثانية من التقاضي.

مشاهدة الفيديو 05:25

الدنمارك: مسلمة منقبة تتحدى حظر النقاب بالحرية الشخصية

من جهتها، طالبت رابطة المعلمين الألمان إلى فرض حظر الحجاب ليس في المدارس فقط، بل في جميع الهيئات والمؤسسات التعليمية، وقال رئيس الرابطة هانس بيتر مايدينغر في تصريح نقله موقع شبكة إذاعة شمال ألمانيا (NDR) "أنا أدافع عن فرض حظر النقاب في جميع المؤسسات التعليمية يشمل جميع الولايات الاتحادية"، مؤكدا أن ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية "لا يتماشى مع نهج الانفتاح الذي يتم الحرص على إيصاله خلال حصص التدريس".

"النقاب يعيق عملية التعلم الناجح"

وأكد رابه أن مدينة هامبورغ تحترم عقائد كل المجموعات الدينية حين تخطط المناهج المدرسية، وأورد مثلاً بالقول إن ارتداء حجاب الرأس والبوركيني في دروس السباحة مسموح به، لكن من خلال تغطية الوجه بالكامل "سيجري تجاوز الحد بما يجعل التعليم الجيد وعملية التعلم الناجح مستحيلة".

و قال السناتور (الوزير) تيس رابه المتخصص في شؤون التعليم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي "لا يمكن للمدارس والدروس أن تكون مفيدة إلا إذا كانت وجوه الطلاب والمدرسين مكشوفة". ويتم إقرار قوانين التعليم في ألمانيا على مستوى الولايات وليس على مستوى الحكومة الفدرالية، ولكن قضية ارتداء النقاب في المدارس تعد جزء من جدل أوسع بهذا الشأن في جميع أنحاء البلاد.

ع.ش/ ح.ز

  • Frankreich Zwei Frauen tragen Burkini am Strand

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

  • Frankreich - Niqab Verbot

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

  • Belgien Brüssel Stadtteil Molenbeek nach Terroranschlägen in Paris

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

  • Schweiz Burkaträgerin in Zürich

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

  • Bildergalerie Amsterdam

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

  • München Frauen mit Kopftüchern

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.

  • Deutschland Niqab - Trägerin in Bad Godesberg

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

  • Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).

    الكاتب: ع.ش


مختارات

ألمانيا ـ اشتعال النقاش مجددا حول حظر النقاب

عقب دخول قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في هولندا حيز التنفيذ، اشتعل النقاش مجددا في ألمانيا بشأن منع النقاب في الأماكن العامة، حيث طالب بعض الساسة بمنع تغطية الوجه بشكل كامل، بينما يرى آخرون صعوبة تطبيق ذلك. (02.08.2019)  

وزير ألماني يهدد بتعديل القانون لمنع النقاب في المدارس

يستمر الجدل حول ارتداء النقاب في بعض الولايات الألمانية مثل هامبورغ التي يريد وزير التعليم فيها منع طالبة من دخول مدرستها حتى ولو لزم ذلك تعديل القانون. المحكمة الإدارية في الولاية قضت بعدم جواز منع النقاب في المدارس. (02.02.2020)  

محكمة ألمانية تؤكد إلغاء حظر دخول تلميذة لمدرستها بالنقاب

أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية هامبورغ الألمانية حكماً بإلغاء حظر دخول تلميذة إلى مدرستها بالنقاب. ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من حكومة الولاية ضد قرار مماثل من محكمة إدارية أقل درجة. (03.02.2020)  

مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني. (19.08.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الدنمارك: مسلمة منقبة تتحدى حظر النقاب بالحرية الشخصية  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Verschleierungsverbot l Gesichtsschleier - Niqab

محكمة ألمانية تؤكد إلغاء حظر دخول تلميذة لمدرستها بالنقاب 03.02.2020

أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية هامبورغ الألمانية حكماً بإلغاء حظر دخول تلميذة إلى مدرستها بالنقاب. ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من حكومة الولاية ضد قرار مماثل من محكمة إدارية أقل درجة.

Symbolbild Polizei Deutschland

نقاش حول الحجاب يتحول إلى شجار في سكن جامعي في ألمانيا 17.01.2020

بدأ نقاش حول الحجاب بمسكن للطلاب في ألمانيا في جو هادئ، ليتحول بعد ذلك إلى شجار عنيف استدعى تدخل الشرطة في الأخير لتهدئته.

Deutschland Lehrkräfte Plus - Uni Bielefeld bildet Flüchtlinge zu Lehrern aus

معلمون مهاجرون يتلمسون طريقهم إلى المدارس الألمانية 28.12.2019

آلاف الوظائف في المدارس الألمانية شاغرة وآلاف المعلمين المهاجرين بلا عمل. معادلة تبدو للوهلة الأولى بسيطة وحلها سهل، بيد أن الواقع والتجارب على الأرض تحكي أشياء أخرى.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  