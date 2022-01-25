يُعد النفط الخام أو الذهب الأسود أهم مصدر للطاقة على الإطلاق. وتُعد منطقة الخليج وروسيا وإيران والعراق أغنى مناطق العالم بالنفط الخام. غير أن وتيرة البحث عن بدائل له تزداد سرعة كونه ثروة ناضبة وأسعاره ليست مستقرة.

ازدهر قطاع النفط منذ ستينات القرن الماضي بعد التوسع في استخدام المشتقات النفطية كالبنزين والديزل بكثافة في وسائل النقل وانتاج الكهرباء وصناعات عديدة. غير أن هذه المشتقات تضر بالبيئة بسبب الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن استخدامها. ومن هنا فإن حماة البيئة يطالبون بتحول سريع إلى عصر الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.