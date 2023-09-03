 النفايات المشعّة.. ألمانيا في مواجهة معضلة نفاياتها النووية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

النفايات المشعّة.. ألمانيا في مواجهة معضلة نفاياتها النووية

مع تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية، تبرز مشكلة أخرى تتمثل في النفايات المشعّة التي تراكمت على مدى عقود في أزمة تستنزف الكثير من الأموال سنويا، فما أسبابها وكيف يمكن حلها؟

ودعت ألمانيا الطاقة النووية بإغلاق آخر محطاتها في أبريل / نيسان الماضي

ودعت ألمانيا الطاقة النووية بإغلاق آخر محطاتها في أبريل / نيسان الماضي

مع وقف تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية داخل أراضيها في منتصف أبريل / نيسان الماضي، كتبت ألمانيا الاتحادية، أكبر اقتصاد في أوروبا، نهاية عصر اعتمادها على الطاقة النووية.

مختارات

ورغم هذا النجاح والحرص على إنهاء  الحقبة النووية؛  رغم أزمة الطاقة الراهنة، إلا أن محطات الطاقة النووية قد خلفت وراءها مشكلة خطيرة تتمثل في النفايات النووية حيث تواجه السلطات تحديا في طريقة التخلص من هذه النفايات.

ومع غياب تدشين منشأة طمر دائمة في ألمانيا على أقل تقدير خلال المستقبل القريب، فإنه من المرجح بقاء قضبان الوقود المستهلكة المتواجدة داخل الحاويات المستخدمة لنقل وتخزين النفايات عالية المستوى، داخل مخازن مؤقتة لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا تخزين حوالي 1200 حاوية في 17 موقعا مؤقتا في ألمانيا، فيما أنيط بـ"الشركة الاتحادية للتخزين المؤقت" المملوكة للدولة والتي تُعرف اختصارا بـ " BGZ"، مهمة تشغيل المواقع.

وفي مقابلة مع DW، أفادت الناطقة باسم الشركة، جانين توكارسكي، بتخصيص "حوالي 1800 حاوية من جميع أنحاء ألمانيا لتنفيذ المرحلة النهائية من عملية التخلص من النفايات".

ولا يتوقف الأمر على هذه الشركة، إذ جرى تكليف "الشركة الاتحادية للتخلص من النفايات المشعة" والتي تُعرف اختصارا بـ BGE بمهمة استكشاف مواقع في ألمانيا لكي تُطمر فيها النفايات الخطرة بشكل نهائي.

وعن ذلك، قالت توكارسكي إن الخبراء يبذلون جهودا مضنية لإيجاد أماكن لتخزين النفايات بشكل دائم، لكنها شددت على أهمية الخروج بـ "إجماع سياسي خلال أربعينيات القرن الحالي على أقرب تقدير".

وأضافت أن مرحلة التخطيط والبناء سوف تستغرق ما بين عشرين إلى ثلاثين عاما، فيما يتوقع تدشين مرحلة الطمر النهائي "في ستينيات القرن الحالي على أقرب تقدير. وسوف تستغرق مرحلة نقل جميع النفايات من المواقع المؤقتة ثلاثين عاما أخرى".

تتسم عمليات نقل وتخزين النفايات النووية بالتعقيد لضمان السلامة النووية

تتسم عمليات نقل وتخزين النفايات النووية بالتعقيد لضمان السلامة النووية

وفقا للتقديرات، فإن العملية بأسرها سوف تكلف البلاد مئات المليارات، فقد أنفقت "الشركة الاتحادية للتخزين المؤقت" العام الماضي 271 مليون يورو فقط لضمان  تخزين النفايات النووية الألمانية  بشكل آمن، بما في ذلك تخصيص 191 مليون يورو لتشغيل المواقع المؤقتة و80 مليون يورو في شكل استثمارات.

منشأة كأنها قلعة حصينة

الجدير بالذكر أنه في عام 1992، جرى تخزين أول حاوية مستخدمة لنقل وتخزين النفايات عالية الإشعاع في موقع للتخزين المؤقت في مدينة آهاوس الواقعة بولاية شمال الراين- ويستفاليا، في شمال غرب ألمانيا.

ويبلغ طول المبنى، الذي يشبه قلعة حصينة، حوالي مائتي متر، أما ارتفاعه فيبلغ 20 مترا، مع مساحة تفوق 5700 متر مربع ويحيط به سياج من السلك لتعزيز التدابير الأمنية، وسط المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها منطقة مونسترلاند السياحية.

ويقسم الموقع إلى منطقة استقبال وأخرى للصيانة فيما يضم أكثر من 300 برميل صُفْر تحتوي على قضبان وقود محروقة، فيما يتم تخزين ست حاويات مستخدمة لنقل وتخزين النفايات عالية الإشعاع،  يبلغ طول كل حاوية ستة أمتار وتزن 120 طنا في إحدى الصالتين من أجل المحافظة على منع تسرب النفايات لفترة زمنية تمتد لقرابة 40 عاما.

وقال ديفيد كنولمان، المسؤول في "الشركة الاتحادية للتخزين المؤقت" في منطقة آهاوس، إنه يتم التأكد من عدم حدوث أي تسريب  من خلال مفتاح ضغط موجود في نظام الغلق المحكم ذي الجدارين لهذه الحاويات.

وفي مقابلة مع DW، أضاف يتم إدخال غاز الهيليوم بين الجدارين عند ضغط معين، "وهذا المفتاح يضمن عدم انخفاض الضغط عند مستوى معين"، مشيرا إلى أنه لم تحدث أي حادثة تسريب على مدى الثلاثين عاما الماضية.

تضم مدينة آهاوس الواقعة في شمال غرب ألمانيا منشأة مؤقتة لطمر النفايات النووية

تضم مدينة آهاوس الواقعة في شمال غرب ألمانيا منشأة مؤقتة لطمر النفايات النووية

وتشرف السلطات الألمانية على ضمان السلامة النووية في هذه المواقع فيما تنخرط "المنظمة الأوروبية للطاقة الذرية" وهي كيان مستقل للطاقة النووية تديره الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات الإشراف.

ويقوم المسؤولون في عمليات الإشراف بزيارة الموقع بشكل مفاجئ.

سباق مع الزمن

وتضم ألمانيا أيضا مواقع مؤقتة لتخزين النفايات، لكنها غير مركزية حيث تتواجد في كافة  محطات الطاقة النووية الألمانية السابقة.

كذلك يتم شحن نفايات نووية أخرى إلى فرنسا والمملكة المتحدة حتى يتم  إعادة معالجتها  لتمهيد الطريق أمام عودتها إلى ألمانيا مجددا، بيد أن كنولمان شدد على أن هذا الأمر لن يحدث إلا "عند استيفاء جميع الشروط التنظيمية اللازمة".

وأوضح أن معظم النفايات تأتي من "محطات الطاقة النووية المفككة" وتشمل المضخات والمرشحات الملوثة فيما سيتم تخزينها في نهاية المطاف في موقع "شاخت كونراد" قرب مدينة سالتسغيتر، كان في السابق عبارة عن منجم لخام الحديد، لكن جرى التخطيط لأن يكون مستودعا أو مخزنا جيولوجيا تحت الأرض لطمر النفايات المشعة المتوسطة والمنخفضة المستوى.

وقالت توكارسكي إنه من المتوقع أن تبدأ مرحلة تشغيل هذا الموقع "مطلع ثلاثينيات القرن الحالي".

عارض كثيرون في ألمانيا إغلاق محطات الطاقة النووية في الظروف الراهنة

عارض كثيرون في ألمانيا إغلاق محطات الطاقة النووية في الظروف الراهنة

يشار إلى أن كافة مواقع تخزين النفايات النووية المؤقتة  في ألمانيا تحصل على تصاريح تشغيل محدودة لمدة 40 عاما إذ من المقرر أن يتم تجديد التصريح الخاص بموقع آهاوس بحلول 2028.

ويرى خبراء أن البلاد سوف تواجه مشكلة تتعلق بطمر النفايات النووية في ضوء أن إقامة منشاة مركزية للطمر النهائي وتشغيلها بكامل طاقتها لن يتم إلإ بحلول عام 2090، ما يستلزم ضرورة تعزيز الإجماع السياسي حيال هذه الأزمة الخطيرة.

 

كلاوس ديوز / م. ع

  • Ein ehemaliger Einkaufsladen im Dorf Salissja

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    كل من يرغب في زيارة تشيرنوبيل والمناطق المحظورة المحيطة بها، والممتدة على طول ثلاثين كيلومترا، عليه بداية التسجيل لدى السلطات عبر وكالة الأسفار. وعند نقطة التفتيش يتم فحص جوازات السفر. أول محطة هنا هي قرية Salissja التي كان يعيش فيها قبل كارثة تشيرنوبيل ثلاثون ألف شخص، قبل أن يتم إجلاؤهم بالكامل بعد ذلك. واليوم عاد بعض السكان للعيش مجددا في القرية.

  • Die Touristen messen die radioaktive Strahlung.

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    المحطة الثانية هي قرية كوباتشي الواقعة ضمن منطقة عشرة كيلومترات والتي تعرضت لثلوث شديد بالنويدات المشعة. السياح هنا بإمكانهم قياس درجة الإشعاع بواسطة مقياس الجرعات، الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل خمسة حتى عشرة يورو. ويتولى المرشدون شرح وحدات القياس المختلفة للسياح. الأجهزة تصدر إشارات بصوت عال في أماكن مختلفة هنا وهناك، كدليل على ارتفاع نسبة الإشعاع.

  • Das Gerät der Liquidatoren im Museum in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    الوجهة المقبلة هي مفاعل تشيرنوبيل نفسه. فبالقرب من محطة الإطفاء السابقة وفي الهواء الطلق تُعرض المعدات التي تم استخدامهما لإزالة العواقب التي نجمت عن انفجار المفاعل النووي. لكن تم التوصل فيما بعد إلى أن هذه الأجهزة العملاقة نفسها تعطلت بسبب النشاط الإشعاعي العالي الناتج عن الكارثة.

  • Denkmal vor dem vierten Reaktorblock

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبالة المبنى رقم أربعة يوجد نصب تذكاري "للمصفين"، وهم المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف بعد الكارثة. وفي وسط المبنى يوجد المفاعل الذي حدث فيه الانفجار. والمفاعل اليوم مغلف بالخرسانة المسلحة. وقد تجاوزت نسبة الإشعاعات بعد الانفجار في أبريل عام 1986 آلاف أضعاف النسبة المسموح بها. وقد شارك آنذاك حوالي ستة مائة ألف "مصف" في عملية إزالة الأضرار التي خلفتها أكبر كارثة نووية في العالم.

  • Touristen bei der Strahlen-Kontrolle im ehemaligen AKW

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبل الدخول إلى المنشأة يتعين فحص نسبة النشاط الإشعاعي على ملابس كل شخص. وإذا كانت النسب عالية جدا يتم إجراء محاولة لتنظيف الثياب. وإذا فشل الأمر لا يسمح بالدخول.

  • Mittagessen in Tschernobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    بعد عملية فحص الإشعاعات يتم تقديم وجبة الغذاء في مقهى المحطة النووية، وتتكون الوجبة من حساء ولحم وسلطة وكومبوت وعصير وخبز. ويحصل النباتيون على وجبات من القرع والفواكه. ويتم جلب كل المواد الغذائية إلى المناطق المحظورة. أما سعر الوجبة فهو 100 هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل ثلاثة يورو.

  • Das Weiße Haus in Pripjat

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    تأسست مدينة بريبيات عام 1970، وقبل الكارثة النووية كان يعيش في هذه المدينة، التي تبعد بكيلومترين عن مفاعل تشيرنوبيل 50 ألف شخص. وتُظهر هذه الصورة " البيت الأبيض" الذي كان يقطنه القادة الكبار بالمدينة وبمحطة تشيرنوبيل النووية.

  • Die einst geheime Radarstation Duga

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    آخر محطة في الزيارة هي لمنشأة سرية بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية. ويتعلق الأمر بمحطة الرادار "دوغا" التي كانت جزءا من نظام الدفاع الجوي السوفياتي وتتولى مهمة رصد انطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وبسبب أصواتها المزعجة أطلق عليها البعض اسم "نقار الخشب".

  • Der Fuchs Semjon in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    Fuchs Semjon

    بالقرب من مدينة بريبيات يمكنك ملاقاة ثعلب أصبح معروفا بالمنطقة، واسمه سيميون. وهذا الثعلب يحب السياح لأنهم يطعمونه، لكن ينصح بعدم المسح على جلده، ليس فقط بسبب احتمال وجود جسيمات مشعة في جلده، بل أيضا لتفادي خطر عضته. فسيميون وإن كان يبدو لطيفا، فإنه يبقا حيوانا مفترسا. إعداد: لوري شايكو/ هشام الدريوش


مواضيع ذات صلة

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات 14.04.2023

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية رغم الانتقادات الداخلية والتحذيرات من أزمة طاقة عالمية .. فماهي بدائل حكومة المستشار أولاف شولتس؟ وهل ودعت ألمانيا الطاقة النووية إلى الأبد؟

05.04.2023 dpatopbilder - 05.04.2023, Bayern, Essenbach: Wasserdampf steigt aus dem Kühltum des Kernkraftwerks Isar 2. Laut Atomgesetz soll die endgültige Abschaltung des Kraftwerkes am 15. April erfolgen. Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

استطلاع للرأي: غالبية الألمان يعارضون إغلاق محطات الطاقة النووية 09.04.2023

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض إغلاق محطات الطاقة النووية في وقت يشتد فيه الجدل حول سبل توفير الطاقة في البلاد، فيما أشادت زعيمة الخضر بالخطوة على أنها "بداية جديدة".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD - M), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen - r), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, geben zum Ende der Klausur des Bundeskabinetts vor dem Schloss Meseberg abschließend eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا - مجلس الوزراء يقر تمديد عمل مفاعلات نووية حتى الربيع 19.10.2022

أقر مجلس الوزراء الألماني خطة تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة من أجل توليد الطاقة الكهربائية، حتى منتصف أبريل القادم. فيما شدد حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي على ضرورة أن يكون هذا التمديد هو الأخير.