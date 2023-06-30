النظام الغذائي الغني بالكاروتين يحمي الأوعية الدموية

كشفت دراسة أن الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين لديهم تركيزات أقل بشكل ملحوظ من الكاروتين والكوليسترول "الجيد HDL" في دمائهم مقارنة بالمشاركين الأصحاء في الدراسة.

في المقابل، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكاروتين لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول "الجيد HDL". وظهر ذلك جلياً عند النساء أكثر منه عند الرجال.

وخلص فريق البحث، الذي نشر نتائج الدراسة في مجلة Clinical Nutrition، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يمنع تصلب الشرايين. ونشر الموقع الرسمي للصيادلة الألمان aponet.de خلاصة الدراسة.

في حالة تصلب الشرايين تتشكل ترسبات على الجدران الداخلية للأوعية، ومن بين تلك الترسبات هو الكوليسترول "الضار LDL"، ما يقلل من قطر الأوعية الدموية، والذي بدوره يعيق الدورة الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتمزق اللويحات، ويتم جرفها بالدم وتشكل جلطات دموية في الأماكن الضيقة في الأوعية الناتجة عن الترسبات. هذا يمكن أن يسبب نوبة قلبية في عضلة القلب أو سكتة دماغية في الدماغ.

الكاروتين عبارة عن مركبات نشطة بيولوجياً وتوجد في الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية والخضراء مثل الجزر والسبانخ والخس والبندورة (الطماطم) والبطاطا الحلوة والبروكلي والبطيخ والفليفلة والمانغو والبابايا والمشمش والقرع. الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تتمكن من إظهار أي تأثير وقائي واضح للكاروتينات.

من ناحية أخرى، يشير البعض إلى أن الكاروتين قد يضر عند تناوله بكميات كبيرة كمكملات غذائية.

هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية وصحية مبنية على دراسات وأخبار طبية لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب ونتمنى السلامة للجميع!

خ.س/ أ.ح