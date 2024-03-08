"النساء أقل توجها للاستثمار من الرجال".. والسبب؟

تقول دراسة بريطانية إنّ النساء لا يقتحمن عالم الاستثمار كما يفعل الرجال. وثمة عوامل متعددة تجعل الرجل أكثر رغبة في تحمل مخاطر الاستثمار، والنتيجة أن الفجوة كبيرة جدا، وفق الدراسة نفسها.

تُظهر دراسة حديثة أن فجوة الاستثمار بين الجنسين في المملكة المتحدة قد زادت بسبب استثمار عدد أكبر من الرجال الشباب لأموالهم بينما تحتفظ النساء بالنقود بسبب نقص الثقة والتخوّف من الخسارة، حسب ما نقلته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن شركة الأبحاث الاستثمارية "بورينغ مونيي".

وجدت دراسة الشركة أن فجوة الاستثمار بين الجنسين قد زادت بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 567 مليار جنيه بين يناير 2023 ويناير 2024. وإذا تم توزيع المبالغ المستثمرة حسب الجنس بالتساوي في المملكة المتحدة، سيكون لدى الرجال في المتوسط أربعين ألف جنيه، بينما سيكون لدى النساء 16 ألف جنيه فقط.

يمتلك الرجال حاليًا 1.01 تريليون جنيه بريطاني من الاستثمارات، في حين أن النساء لديهن 450 مليار جنيه فقط. تشمل هذه الأرقام الاستثمارات الشخصية ولكن لا تشمل أموال المعاشات التي يتم توفيره، وتبين الدراسة أن النساء يرغبن عموما بالاحتفاظ بالمال بدل استثماره.

النساء الشابات عمومًا أكثر تحفظاً وأقل ثقة من الذكور عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، إذ تُظهر الدراسة أن عددًا أكبر من الرجال بين سن 25 و44 عامًا يتخذون قرار الاستثمار للمرة الأولى في حياتهم مقارنة بالنساء في الفئة العمرية نفسها، بينما تقل الفجوة نسبيا فوق سن الـ55.

إلى حدود بداية هذا العام، كانت 19 بالمئة فقط من النساء بين سن 25 إلى 44 عامًا من يحملن لقب مستثمرات، وهو ما يمثل زيادة بنقطة مئوية واحدة فقط عن العام السابق. من ناحية أخرى، زادت نسبة الرجال البريطانيين من الفئة ذاتها الذين استثمروا أموالهم من 28 بالمئة إلى 34 بالمئة.

"للأسف، فجوة الاستثمار بين الجنسين ما زالت عالية وقد تفاقمت في عام 2024"، تقول هولي ماكاي، الرئيسة التنفيذية لشركة "بورينغ مونيي"، لافتة أن الفجوة "أضحت أكبر حتى من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا أو الأرجنتين."

لا ينتهي الأمر هنا، النساء المستثمرات لا يتحملن مخاطر كبيرة، 18 في المئة منهن يخترن معاشاً تقاعدي بمخاطر أعلى، بينما 33 في المئة من الرجال يفعلون، لكن جزءًا من ذلك يعود كذلك للأجور التي لا تزال أعلى لصالح الرجال عموما، وكذلك لظروف رعاية الأطفال.

كما أن الفجوة بين استثمارات الذكور والإناث بين من هم في سن 18 إلى 24 عامًا كبيرة، حيث تستثمر 9 بالمئة فقط من النساء مقابل 22 بالمئة من الرجال.

ضعف الاستثمار لدى المستثمرات الشابات اللائي ليست عندهن مسؤوليات أسرية، تعود لأمور متعددة، منها نقص الثقة، ومدى الوعي بالعلامة التجارية، والأعراف الاجتماعية، وكذلك توقعات غير واثقة في نتائج الاستثمار حسب الشركة، بينما تشير بيانات أخرى أن هذه الفئة من الشابات أكثر ميلاً لتلقي نصائح مالية من أمهاتهن أكثر من آبائهن.

ع.ا