النجم السويدي إبراهيموفيتش ينهي مسيرته الكروية الحافلة

أسدل المهاجم السويدي الأيقونة زلاتان إبراهيموفيتش الستارة على مسيرة مظفرة، مع إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيًا بعمر 41 عامًا. وكشف المهاجم المخضرم الذي لعب في ست بطولات أوروبية بينها أربع كبرى وفي الدوري الأمريكي أيضًا عن قراره إثر نهاية مباراة فريقه ميلان الايطالي ضد فيرونا في المرحلة الأخيرة من بطولة إيطاليا في وقت متأخر من مساء الأحد (الرابع من حزيران/يونيو 2023).

وقال إبراهيموفيتش متوجهًا إلى أنصار ميلان في ملعب سان سيرو: "إنها اللحظة التي أقول فيها وداعًا لكرة القدم، وليس فقط وداعًا لكم"، وأضاف: "تنتابني مشاعر عدة في الوقت الحالي. فورتسا (إلى الأمام) ميلان ووداعًا". وتابع: "عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى، منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية منحتموني الحب. لقد استقبلتموني بالأحضان، أشعر بأنني في بيتي، سأكون ميلانيستا (نسبة إلى ميلان) الى الأبد".



وظهر التأثر العاطفي على إبراهيموفيتش أثناء مغادرته الملعب، حيث تغنى مشجعو ميلان باسمه، ثم أقام له زملاؤه في الفريق ممرًا شرفيًا إلى خارج الملعب. وكان إبراهيموفيتش عنصرًا مؤثرًا لدى عودته إلى النادي عام 2019، بعد أن قضى في صفوفه موسمين قاده خلالهما إلى إحراز لقب الدوري المحلي عام 2011، قبل أن يساهم في إحراز ميلان اللقب الموسم الماضي.

وأحرز إبراهيموفيتش خلال مسيرته المظفرة بطولة الدوري المحلي في هولندا مع أياكس أمستردام (2002 و2004)، وإيطاليا مع إنتر (2007 و2008 و2009) وميلان (2011 و2022)، وإسبانيا مع برشلونة (2010)، وفرنسا مع باريس سان جرمان (2013 و2014 و2015 و2016)، أما لقبه القاري الوحيد فكان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما توج بطلًا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017. وخاض أيضًا 122 مباراة دولية مع السويد وسجل 62 هدفًا.

إبراهيموفيتش يودع جماهير ميلان مع إعلانه اعتزال كرة القدم

ولم يلعب "إيبرا" كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات المتكرّرة التي لحقت به، وعاد إلى الملاعب في شباط/فبراير الماضي إثر عملية جراحية في ركبته اليسرى في أيار/مايو 2022. وسجّل هدفًا في مرمى أودينيزي خلال فوز فريقه 3-1 في آذار/مارس الماضي، ما جعل منه اللاعب الأكبر سنًا الذي يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الإيطالي.



هداف السويد التاريخي

وكان يرغب في خوض بطولة كبرى أخيرة في صفوف منتخب السويد وتحديدًا كأس اوروبا عام 2024، لكنه أصيب مجددًا في نيسان/أبريل في ربلة الساق ولم يعد إلى الملاعب. ويعد "إيبرا" صاحب أكبر رصيد من الأهداف في تاريخ منتخب السويد، بواقع 62 هدفًا في 122 مباراة. وأشاد به مدرب ميلان ستيفانو بيولي بقوله: "لا نستطيع إلا توجيه الشكر إليه لكل ما قام به من أجلنا. أمر حزين أن يقرّر بطل مثله ألا يمارس كرة القدم من الآن وصاعدًا".

جماهير ميلان تودع إبراهيموفيتش

وتحدّث عنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عندما كان في صفوف سان جيرمان في كتابه "أسراري كمدرب" عندما قال: "قدّموا لي زلاتان على أنه لاعب من الصعب إدارته"، وأضاف: "لكنني اكتشفت لاعبًا محترفًا شديد التركيز دائمًا على عمله".



لطالما اشتهر زلاتان بتصريحاته النارية الشهيرة لا سيما في ما يتعلق بـ"عظمته"، فقال عندما ترك باريس سان جرمان: "لقد جئت كملك، وأرحل كأسطورة". وكان لسان حاله مماثلًا لدى رحيله عن لوس إنجلوس غالاكسي الأمريكي عندما توجه إلى انصار النادي بالقول: " لقد اردتم زلاتان، لقد اعطيتكم زلاتان. التاريخ يستمر، تستطيعون العودة الآن إلى لعبتكم المفضلة البيسبول".

وُلد زلاتان في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام 1981 من أب بوسني مسلم وأم كرواتية كاثوليكية. مارس في شبابه رياضة التايكواندو. استفاد من هذه الرياضة لدى ممارسته كرة القدم بفضل الليونة التي اكتسبها من الرياضة القتالية عندما سجل أهدافًا تاريخية، أبرزها في مرمى إنجلترا عندما استدار على نفسه على الجهة اليمنى ومن مسافة 35 مترًا ليسجل هدفًا رائعًا، بالإضافة إلى هدفه الرائع في صفوف أياكس عندما راوغ ستة لاعبين بحركات فنية رائعة قبل أن يسجّل هدفًا أطلق مسيرته. لكن ماذا عن مستقبل زلاتان بعد الاعتزال؟ يجيب بنفسه بالقول: "لنستغل المستقبل، فصل جديد يبدأ".



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب)