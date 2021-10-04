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النبي محمد

يعد النبي محمد من أكثر الشخصيات المؤثرة في التاريخ، فهو نبي الإسلام وخاتم الرسل حسب العقيدة الإسلامية. حظيت دعوته إلى الإسلام باهتمام في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر المسلمون القرآن الذي أتى به معجزة صالحة لكل زمان ومكان.

ولد النبي محمد في مكة ونشأ في بيئة سادت فيها عبادة الأوثان التي رفضها. وحسب الكتب الدينية فقد أنزل عليه وحي الدعوة الإسلامية في غار حراء. بعد بدئه بنشر الدعوة سرا أضطر للهجرة إلى المدينة المنورة حيث أسس هناك نواة الحضارة الإسلامية. توفي النبي محمد في ربيع الأول سنة 11 هجرية الموافق لثمانية يونيو/ حزيران سنة 632 ميلادية عن عمر ناهز 63 عاما.

Uzma Ahmed, 10 Jahre nach Mohammed Karikaturen, Kopenhagen, Dänemark Copyright: Malcolm Brabant, DW, Copenhagen, Sept. 2015

مصرع سويدي صاحب رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد 04.10.2021

توفي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة، وذلك في حادث سير قالت الشرطة إنه ليس واضحاً بعد.
16.12.2020 *** Ein Polizist steht auf dem Platz Puerta del Sol während der Präsentation der Sicherheitsoperation für Weihnachten. Die Nationalpolizei wird während der Weihnachtsfeiertage täglich eine Verstärkung von mehr als 300 Beamten aus verschiedenen Einheiten in der Hauptstadt auf den Straßen und in den Einkaufszentren einsetzen, um die Sicherheit umfassend zu gewährleisten. +++ dpa-Bildfunk +++

بتهمة الدعوة لشن هجمات بفرنسا.. توقيف ثلاثة أشخاص بإسبانيا 30.04.2021

أوقفت الشرطة الإسبانية ثلاثة أشخاص بتهمة الدعوة لشن هجمات إرهابية في فرنسا بعد إعادة نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد في صحيفة "شارلي إيبدو". وقالت الشرطة إن الأشخاص كانوا يشكلون تهديداً واضحاً للسلامة العامة.
28.10.2020, Frankreich, Paris: ©Sebastien Muylaert/MAXPPP - Emmanuel Macron President de la Republique s'adresse a la nation, a la television, pour annoncer les nouvelles mesures de restriction face a la propagation du coronavirus. Paris 28.10.2020 French President Emmanuel Macron is seen on a TV screen in Paris on October 28, 2020, as he delivers an evening televised address to the nation, to announce new measures aimed curbing the spread of the Covid-19 pandemic, caused by the novel coronavirus Foto: Sébastien Muylaert/MAXPPP/dpa |

ماكرون يتفهم صدمة المسلمين من رسوم الكاريكاتور ويدين العنف 31.10.2020

في أول مقابلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الاحتجاجات ضد بلاده، قال في حوار مع قناة الجزيرة، إنه يتفهم أن المسلمين قد "يُصدَمون" جراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، لكنّ الرسوم لا تبرر العنف.
Das Gemeindeamt in Molenbeek Copyright: DW/Doris Pundy Datum: 8.2.2016

بلجيكا.. توقيف مدرّس لكن ليس فقط لعرضه رسما للنبي محمد 31.10.2020

بعد عرضه على تلاميذه رسما كاريكاتوريا للنبي محمد كانت قد نشرته مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، أوقف مدرس بلجيكي عن العمل، حسب مصادر بلجيكية. لكن التوقيف ليس لأن الرسم فقط يجسد نبي المسلمين.
27.10.2020, Palästinensische Autonomiegebiete, Ramallah: Palästinensische Demonstranten verbrennen französische Flaggen und Bilder des französischen Präsidenten Macron bei einem Protest gegen die Veröffentlichung von Karikaturen des Propheten Mohammed in Frankreich. Foto: Nasser Nasser/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الرسوم الكاريكاتورية ـ دوامة الكراهية تدخل منعطفا خطيرا 28.10.2020

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟
27.10.2020 *** Supporters of the religious group, Tahaful-e-Islam Pakistan, burn representations of the French flags with defaced images of French President Emmanuel Macron during a protest against the publishing of caricatures of the Muslim Prophet Muhammad they deem blasphemous, in Karachi, Pakistan, Tuesday, Oct. 27, 2020. (AP Photo/Fareed Khan) |

مع تصاعد المظاهرات ودعوات المقاطعة.. فرنسا تحذر مواطنيها 27.10.2020

بينما تتواصل المظاهرات ودعوات مقاطعة السلع الفرنسية في دول مسلمة احتجاجاً على نشر رسوم للنبي محمد، دعت فرنسا مواطنيها في عدة دول إلى توخي الحذر. واستنكرت عدة دول نشر الرسوم وسط تحذيرات من "المبالغة في رد الفعل".
French President Emmanuel Macron delivers his speech in front of the coffin of slain teacher Samuel Paty during a national memorial event, in Paris, France October 21, 2020. Francois Mori/Pool via REUTERS

ماكرون في تأبين "المعلم باتي": لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية 21.10.2020

تحول مدرس التاريخ الذي قتل بطريقة وحشية والملقب بـ"المعلم باتي"، إلى رمز لحرية التعبير في فرنسا. وفي حفل تأبينه قال الرئيس ماكرون إن باتي قتل "لأنّه كان يجسّد الجمهورية"، مؤكداً أنّ بلاده لن تتخلى "عن رسوم الكاريكاتور".
Police officers secure the area near the scene of a stabbing attack in the Paris suburb of Conflans St Honorine, France, October 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

فرنسا- مقتل مدرس ذبحاً بعد نشره رسومات ساخرة للنبي محمد 16.10.2020

يحقق مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا في جريمة قتل مدرس خارج العاصمة الفرنسية. ووفق التحقيقات الأولية فإن المدرس كان قد عرض صوراً ساخرة للنبي محمد. وقد هدد القاتل رجال الشرطة ما دفعهم لإطلاق النار عليه.
French firefighters load an injured person into a waiting ambulance near the former offices of the French satirical magazine Charlie Hebdo following an alleged attack by a man wielding a knife in the capital Paris on September 25, 2020. - The threats coincide with the trial of 14 suspected accomplices of the perpetrators of the massacres at Charlie Hebdo and a Jewish supermarket that left a total of 17 dead. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

اعتداء باريس ـ المشتبه به يعترف بنيته استهداف "شارلي إيبدو" 26.09.2020

أعترف المشتبه به الرئيسي بهجوم الجمعة قرب مقر قديم لمجلة شارلي إيبدو بباريس، بقيامه بالاعتداء مبررا فعلته بإعادة نشر الصحيفة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وقال بإنه كان يستهدف الصحيفة الساخرة.
May 13, 2017*** An armoured vehicle carries the head of Islamic group of Jamaat-ud-Dawa (JuD) Hafiz Saeed as he leaves a court in Lahore on May 13, 2017, after the expiry of his three-month detention period. Saeed, who leads the JuD group and has a USD 10 million bounty on his head was placed under house arrest by the Pakistani authorities on January 31, 2017. / AFP PHOTO / ARIF ALI (Photo credit should read ARIF ALI/AFP via Getty Images)

باكستان.. الإعدام لمسيحي بعد إدانته بـتهمة "الإساءة للمقدسات" 08.09.2020

حضّت الأمم المتحدة باكستان على "إدانة التحريض على العنف ضد الأقليات الدينية بشكل قاطع"، بالإضافة إلى "ما يبدو أنه زيادة في استخدام قوانين التجديف لتصفية حسابات شخصية وسياسية". وحُكم على مسيحي بالاعدام بتهمة "التجديف".

This picture taken on September 1, 2020 in Paris shows covers of French satirical weekly Charlie Hebdo reading All of this, just for that, to be published on September 2 to mark this week's start of the trial for 14 accused in January 2015 jihadist attacks in Paris. - Twelve people, including some of France's most celebrated cartoonists, were killed on January 7, 2015, when brothers Said and Cherif Kouachi went on a gun rampage at the paper's offices. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

تواصل إدانات العالم الإسلامي لإعادة نشر رسوم تسخر من النبي 03.09.2020

بعد الأزهر وتركيا، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا يدين قيام صحيفة شارلي إيبدو بإعادة نشر رسوم تسخر من نبي المسلمين. وفي حين رأت إيبدو "ضرورة" في إعادة النشر تعتبره تلك المؤسسات "استفزازا لمشاعر المسلمين".

This picture taken on September 1, 2020 in Paris shows covers of French satirical weekly Charlie Hebdo reading All of this, just for that, to be published on September 2 to mark this week's start of the trial for 14 accused in January 2015 jihadist attacks in Paris. - Twelve people, including some of France's most celebrated cartoonists, were killed on January 7, 2015, when brothers Said and Cherif Kouachi went on a gun rampage at the paper's offices. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

"لن نستسلم".. شارلي إبدو تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد 01.09.2020

مع بدء محاكمة مشاركين مفترضين في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له شارلي إبدو قبل أكثر من خمس سنوات وأوقع 12 قتيلاً من هيئة تحريرها، تعاود المجلة الفرنسية الساخرة نشر الرسوم التي أثارت ضجة في العالم الإسلامي.
August 12, 2020*** Policemen stand next burnt police vehicles along a street in Bangalore on August 12, 2020, after violence broke out overnight in Devara Jevana Halli area following a derogatory Facebook post about the Prophet Mohammed that sparked riots. - Two people died after a derogatory Facebook post about the Prophet Mohammed sparked riots in India's IT hub Bangalore that saw clashes between police and thousands of protesters, authorities said on August 12. At least 60 officers were injured the previous evening as a furious crowd attacked a police station, set vehicles on fire and burnt down the house of a local lawmaker whose nephew was allegedly responsible for the social media post. (Photo by Manjunath Kiran / AFP)

الهند.. قتلى في أعمال شغب بسبب منشور "مهين" للنبي محمد 12.08.2020

قُتل شخصان على الأقل وجُرح نحو ستين شرطيا في أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، بسبب منشور على فيسبوك اعتبره المتظاهرون "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.
In this Sunday, Oct. 28, 2018 photo, Shiite pilgrims march to their holy shrines for Arbaeen, outside Karbala, Iraq. Millions of Shia Muslims from around the world are making the journey to the holy shrines of their saints Hussein and Abbas, in a pilgrimage that is as much about camaraderie as religion. The annual commemoration, called Arbeen, brings more pilgrims each year than the Hajj, in Saudi Arabia, yet it is hardly known outside Islam. (AP Photo/Hadi Mizban) |

"مسيرة الأربعين" في العراق .. خدمة الملايين واجب مقدس 29.10.2018

يحيي ملايين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بزيارة مدينة كربلاء العراقية. في الطريق إلى هناك تقدم خدمات عديدة بالمجان، إذ يعتبر المتطوعون أن خدمة الزوار أكبر حتى من القيام بالزيارة نفسها إلى كربلاء.
June 9, 2018 - London, Greater London, UK - London, UK. GEERT WILDERS is escorted away by police from a demonstration in support of Tommy Robinson ( real name Stephen Yaxley-Lennon ) in Whitehall in Westminster . Robinson has been convicted of Contempt of Court . Robinson was already serving a suspended sentence for Contempt of Court over a similar incident , when he was convicted on Friday 25th May 2018 London UK PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAl94_ 20180609_zaf_l94_650 Copyright: xJoelxGoodmanx

فيلدرز يلغى مسابقة كاريكاتير حول النبي محمد 30.08.2018

بعد شهرين من عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية عن النبي محمد، أعلن النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز إلغاء مخططه. في ذات الوقت بدأت محاكمة شخص بشبهة التخطيط لاغتيال فيلدرز.
Belgium , Brussels , Nov 03 , 2017 - Press conference on the occasion of the visit of the dutch politician Geert Wilders ( PVV ) with Filip Dewinter ( Vlaams Belang ) . At the request of Wilders, Dewinter proposes him a tour along the place who are worst affected by islamisation called Islam safari . Copyright Danny Gys / Reporters Reporters / GYS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DannyxGys

تحذيرات من إجراء مسابقة فيلدرز حول النبي محمد 28.08.2018

أدانت منظمة إسلامية عزم النائب الهولندي اليميني خيرت فيلدرز تنظيم مسابقة كاريكاتورية موضوعها النبي محمد، ودعت الحكومة الهولندية لمنعها. الباكستان حذرت بدورها من هذه المسابقة ووصفتها بأنها محاولة للسخرية من نبي الإسلام.

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