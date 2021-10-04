يعد النبي محمد من أكثر الشخصيات المؤثرة في التاريخ، فهو نبي الإسلام وخاتم الرسل حسب العقيدة الإسلامية. حظيت دعوته إلى الإسلام باهتمام في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر المسلمون القرآن الذي أتى به معجزة صالحة لكل زمان ومكان.

ولد النبي محمد في مكة ونشأ في بيئة سادت فيها عبادة الأوثان التي رفضها. وحسب الكتب الدينية فقد أنزل عليه وحي الدعوة الإسلامية في غار حراء. بعد بدئه بنشر الدعوة سرا أضطر للهجرة إلى المدينة المنورة حيث أسس هناك نواة الحضارة الإسلامية. توفي النبي محمد في ربيع الأول سنة 11 هجرية الموافق لثمانية يونيو/ حزيران سنة 632 ميلادية عن عمر ناهز 63 عاما.