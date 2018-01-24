 النبات لديه وسائل إدراك شبيهة بحواس الانسان | عالم المنوعات | DW | 10.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

النبات لديه وسائل إدراك شبيهة بحواس الانسان

وأنت تقطف زهرة هل فكرت أنها تراك؟ في طبعة جديدة من كتاب "ماتعلمه النباتات"، يكشف أحد الباحثين عن حقائق علمية تنشر لأول مرة، عن إدراك النباتات لمحيطها الخارجي من خلال حواس شبيهة بحواس الإنسان.

Symbolbild Riechende Nase (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto)

ظلت قضية مدى إدراك النبات للوسط المحيط بهبعيدة عن البحث العلمي لفترة طويلة. ولكن هذا الموضوع أصبح محل اهتمام علمي متزايد في الآونة الأخيرة مما دفع الباحث دانيال شاموفيتز لتأليف كتابه "ما تعلمه النباتات" والذي نشر لأول مرة عام 2012، ثم حظيت طبعته الحالية بتنقيح واسع وإضافات كثيرة.

عن هذا التنقيح يقول مؤلف الكتاب في مقدمته إن وتيرة الاكتشافات العلمية في عالم النبات تسارعت بشكل جعل الطبعة الجديدة تحتوي على معلومات رائدة، ربما كانت متضادة مع بعض الاستنتاجات التي وردت في الطبعة الأولى. يعد شاموفيتز، باحث علم الأحياء، شخصية شهيرة في عالم أبحاث النبات. قال المؤلف إنه يريد من خلال كتابه تقريب علم النبات لقاعدة عريضة من الجمهور.

مختارات

اختارت جامعة ألمانية نبتة أندورن (الفراسيون أو حشيشة الكلاب أو الروبيا) النبتة الطبية لعام 2018. هذه النبتة تعتبر جزءا من تاريخ الدواء الأوروبي منذ حوالي 2000 سنة. لكن ما سر تراجع شعبيتها ولماذا عادت للواجهة؟ (25.09.2017)

من منا لا يحب منظر الزهور والورود في شرفة منزله! فالورود والزرع بشكل عام يعطى شعورا بالراحة وله سحره الخاص، إذ يبعث الطاقة الإيجابية في النفوس. فكيف تعتني بالنباتات المنزلية للحفاظ عليها لوقت أطول ؟ (28.03.2018)

واختار لهذا الهدف طريقة ربما ظن البعض أنها غير علمية، حيث شبه وسائل الإدراك لدى النبات بحواس الإنسان. ولكن هذه الطريقة تساعد في فهم ما يجري داخل النبات. بالطبع ليس لدى النبات أعين يرى بها، ولكن فصل "ما يراه أحد النباتات" خصص  للأشكال المتنوعة التي تدرك بها النباتات الضوء. بل يستطيع النبات من خلال ذلك التعرف على الألوان المختلفة. أجرى شارليز داروين بالفعل تجارب عن توجه الجراثيم للضوء، ومن المعروف عن زهرة عباد الشمس أنها تتوجه نحو الشمس. هذا التوجه الضوئي معروف عن الكثير منالنباتات.

كما أن النباتات ليس لها أنف ومع ذلك فإنها لا تطلق عطورا فقط، بل يمكن أن تشعر بالروائح المنبعثة من جيرانها، حيث تستطيع التعرف على بعض المواد الكيميائية الموجودة في الهواء المحيط بها. كما تستطيع الأشجار على سبيل المثال بواسطة مواد الفيرومونات الكيميائية تحذير نظرائها الموجودة في الوسط المحيط وذلك عندما تتعرض لهجوم من الحشرات الضارة.

كما أن "حاسة التذوق" لدى النبات قادرة على إدراك مواد كيميائية مختلفة، ولكن ليست المواد الموجودة في الهواء بل في الماء والتربة. ويمكن أن يؤدي التلامس إلى أن توقف النباتات نموها أو أن يتسارع هذا النمو كما يحدث على سبيل المثال عندما يلامس نبات متسلق سياجا.

على أي حال فباستطاعة الكثير من النباتات التمييز بين الساخن والبارد وملاحظة ذلك عندما تهتز أفرعها بفعل الرياح. وفي نهاية المطاف يتطرق المؤلف إلى كيفية معرفة النبات مكانه وما الذي يتذكره.

كتاب "ما يعلمه النبات" مثير للجميع الذين يريدون معرفة المزيد عن هذه الكائنات الخاصة. يكتب شاموفيتز بشكل تسهل قراءته جدا عن أبحاث علم الأحياء ولكنه يكتب أحيانا أيضا عن تاريخ البحث العلمي في هذا المجال والمطبوعات العلمية الزائفة. لا شك أن قراء الكتاب سينظرون للنباتات نظرة مختلفة بعد مطالعة هذا الكتاب.

ر.ن (د.ب.أ)

 

  • London Temperate House (picture-alliance/R. Bryant/Arcaid)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    حدائق كيو في جنوب غرب لندن هي موطن أكبر دفيئة (بيت زجاجي معتدل الحرارة) من العصر الفيكتوري في العالم. ومن بين أندر النباتات التي تحتضنها هي "إنسيفالارتوس وودي" من جنوب إفريقيا، من جنس السيكادا، التي لم يعثر سوى على واحدة منها فقط في الطبيعة.

  • Südafrika - Botanischer Garten von Kirstenbosch (picture-alliance/dpa/ZB/R. Kaufhold)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تأسست حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية في كيب تاون على المنحدر الشرقي لجبل تيبل في جنوب إفريقيا في عام 1913، وهي أول حديقة نباتية في العالم تحافظ على تلك النباتات الأصلية في المنطقة فقط، وتعرضها.

  • Himalaya Scheinmohn (picture-alliance/dpa/H. Bäsemann)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    فوق الدائرة القطبية الشمالية في أقصى شمال العالم، في حديقة ترومسو بالنرويج التابعة للجامعة، تزهر آلاف النباتات من المناطق القطبية، والجبال المرتفعة في الصيف- بما في ذلك الخشخاش الأزرق من جبال الهيمالايا.

  • Brasilien: Botanischer Garten in Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    أعلنت اليونسكو حديقة ريو دي جانيرو في البرازيل، التي تأسست في عام 1808، محمية المحيط الحيوي. تضم هذه الحديقة الضخمة حوالي 6500 نوع من النباتات، والكثير منها مهدد بالانقراض.

  • Singapore Botanic Gardens (picture-alliance/dpa/prisma)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تعد الحديقة النباتية الاستوائية بسنغافورة إحدى أكثر حدائق آسيا شهرة بفضل مجموعة الأوركيد الكبيرة. بإمكان الزوار المشي عبر الغابات المطيرة في الحديقة، المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2015.

  • Montreal Botanical Garden (picture-alliance/dpa/All Canada Photos)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تضم حديقة مونتريال النباتية 10 دفيئات زراعية، بالإضافة إلى 30 حديقة، مثل الحديقة الصينية، التي تعتبر الأكبر من نوعها خارج الصين. كما تضم حديقة الأمم الأولى نباتات أصلية مثل شجرة القيقب، وعدداً من المعارض.

  • Afrika botanischen Garten von Pamplemousses in Mauritius (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تشتهر الحديقة النباتية في جزر موريشيوس، في المحيط الهندي، بزهورها الكبيرة وزهور اللوتس. وتقع هذه الحديقة، التي أنشئت في الأصل لزراعة التوابل، بالقرب من قرية بامبليماوسيس، وسميت بـ (سيووساغور رامغولام)، تيمناً بأول رئيس وزراء لجمهورية موريشيوس المستقلة.

  • Botanischer Garten Berlin, Dahlem, Karbische Nacht (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تمتد الحديقة النباتية في برلين-داهلم بألمانيا على مساحة 43 هكتاراً، وهي أكبر حديقة نباتية في أوروبا. تتألف الحديقة من بيت استوائي واحد وحدائق محيطة به، ما يجعلها مجتمعة تضم 20 ألف نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم، من ضمنها أشجار النخيل، والكروم، والخيزران العملاق. لينا إلتر/ ريم ضوا.


 

 

مختارات

أجمل الحدائق النباتية في العالم

الحدائق النباتية هي الأماكن التي تعرض عالماً رائعاً من النباتات والأشجار المتنوعة، حيث تعتني بالنباتات النادرة، والمهددة بالانقراض في حدائق خاصة للمحافظة عليها والاستمتاع بسحرها. جولة بين أجمل الحدائق النباتية في العالم: (05.05.2018)  

مواضيع ذات صلة

Adelie Penguin

دراسة: ولروث البطريق منافع لا تدركونها! 24.01.2018

كشف باحثون عن دراسة تفيد بأن روث طيور البحر يمثل مصدراً هاماً للعناصر الغذائية بشكل خاص في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي. وتعتبر طيور البطريق أكبر مصدر لهذه العناصر الغذائية المفيدة للنباتات.

Flüchtlinge in Schillingsfürst - Mayar und Nawar Ballish

ألمانيا- شقيقتان سوريتان تنجحان في الاندماج وتستعدان لدخول الجامعة 23.02.2017

نجت ميار ونوار البليش من تفجيرات سيارات ملغومة في دمشق. والآن تقيم الشقيقتان السوريتان مع عائلتهما كلاجئين في ألمانيا وتذهبان إلى دورة لتعلم اللغة الألمانية وتريدان دخول الجامعة ودراسة اختصاص يلبي طموحاتهما.

Themenbild Facebook

 