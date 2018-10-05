الناشطة الإيزيدية نادية مراد وطبيب كونغولي يفوزان بجائزة نوبل للسلام

حصل الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذا العام مقابل "جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة"، حسبما أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2018. وأضافت اللجنة أن الفائزين "يجسدان قضية عالمية تتخطى إطار النزاعات، وهو ما تشهد عليه حركة #مي_تو" التي أحدثت ثورة في العالم منذ سنة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل إن "دنيس موكويغي وناديا مراد جازفا شخصيا بحياتهما عبر النضال بشجاعة ضد جرائم الحرب والمطالبة بإحقاق العدالة للضحايا". وأضافت "لا يمكن الوصول الى عالم أكثر سلمية إلا إذا تم الاعتراف بحقوق النساء الاساسية وأمنهن والحفاظ عليها في أوقات الحرب".





الطبيب الكونغولي دنيس موكفيجي

وذكرت لجنة نوبل أن مراد أظهرت "شجاعة غير معتادة في رواية معاناتها" كضحية للاغتصاب وإساءة المعاملة بواسطة تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينما كان موكويجي "أبرز الرموز وأكثرها تعبيرا عن الوحدة، على الصعيدين الوطني والدولي، للصراع الدائر لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والصراعات المسلحة".

ونادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وكانت مراد بين ما يقدر بثلاثة آلاف فتاة وامرأة إيزيدية تعرضن للاغتصاب، وأشكال أخرى من الاساءة على يد (داعش)، ولكنها اضطلعت بدور للتعريف بالمعاناة التي تعرضت لها هي

وغيرها.أما موكويجي فهو طبيب أمراض نساء أمضى فترة طويلة من حياته في مساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عالج ودعم آلاف المرضى.

وتم اختيار كل من نادية مراد ودينيس موكويجي من قائمة تضم 216 شخصية و115 منظمة، وهي ثاني أطول قائمة للمرشحين للجائزة حتى الآن. وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) وستمنح في حفل في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.

س.ك (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)