 الناشطة الإيرانية نسرين ستوده تنهي إضرابها عن الطعام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الناشطة الإيرانية نسرين ستوده تنهي إضرابها عن الطعام

بسبب تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية، أنهت الناشطة الإيرانية نسرين ستوده، إضرابها عن الطعام لمدة 43 يوما. ستوده الحاصلة على جائزة ساخارف لحقوق الإنسان اعتقلت بتهمة نشر "الدعاية الهدامة".

حملة تضامن مع نسرين ستوده في باريس منتصف العام المنصرم

حملة تضامن مع نسرين ستوده في باريس منتصف العام المنصرم

أنهت الناشطة الحقوق الإيرانية المسجونة، نسرين ستوده إضرابها عن الطعام بعد 43 من يوما، حيث أشار مقربون منها إلى مخاوف تتعلق بصحتها. وكتب زوجها، رضا خاندان، عبر تويتر يقول: "أنهت نسرين إضرابها عن الطعام بسبب حالتها الحرجة"، مضيفا أن صحتها كانت مقلقة خلال الأيام القلائل الماضية.

وقال خاندان لوكالة فرانس برس "تواصلنا بشكل مقتضب. أبلغتني أنها قررت إنهاء إضرابها عن الطعام خشية أن يسوء مرضها القلبي". وأضاف "لم يكن جسدها قادرا على مواصلة ذلك، بعد إضراب لأكثر من 45 يوما"،

وأمضت ستوده خمسة أيام خلال الأسبوع الماضي في مستشفى بطهران بعد إصابتها بنوبة قلبية، وخرجت يوم الخميس وأعيدت مجددا إلى سجن إيفين في العاصمة الإيرانية.  

وأضربت ستوده (57 عاما) وهي محامية وناشطة بمجال حقوق المرأة، عن الطعام احتجاجا على أوضاع السجناء السياسيين أثناء جائحة فيروس كورونا.

مختارات

منح البرلمان الأوروبي الجمعة جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي توازي جائزة نوبل للسلام على المستوى الأوروبي، إلى المخرج الإيراني جعفر بناهي والمحامية الإيرانية نسرين ستوده اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بالسجن في إيران.

وأفاد خاندان في وقت سابق أن ستوده بدأت في 11 آب/أغسطس الماضي إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء السياسيين في إيران، لا سيما في ظل القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تعد إيران أكثر الدول تأثرا به في منطقة الشرق الأوسط.

وفي عام 2018، صدر حكم بالسجن لسبع سنوات بحق ستوده بتهمة "الدعاية الهدامة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية. لكن زوجها يقول إن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن 33 عامًا ونصف و148 جلدة. وحتى الآن، لم تؤكد السلطات في طهران أو تنفي صدور هذا الحكم.

ونفت ستوده جميع الاتهامات المنسوبة إليها في المحكمة، قائلة إنها انخرطت سلميا في الدفاع عن حقوق المرأة وضد عقوبة الإعدام. وتعد هي وزوجها من بين أكثر نشطاء حقوق الإنسان شهرة في إيران.

ويشار إلى أن المحامية والناشطة نسرين ستوده حصلت عام 2017 على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:41

الإفراج عن نسرين ستودِه

مواضيع ذات صلة

Iran Wochengalerie KW06 Motorrad

الحركة النسوية في إيران... الريادة وتجديد الذات 11.02.2019

قبل أربعين عاما وضع آية الله الخميني أسس الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تبدو الحماسة للثورة بين الأمس واليوم؟ وما رصيد النساء من النضال في سبيل التغيير بعد أن أخذ التعب من القوى الإصلاحية مأخذاً؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  