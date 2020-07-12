النادي الأهلي يصعد ضد رئيس الزمالك ويشكوه للدولة المصرية

تأزمت العلاقة بين نادي الأهلي المصري، ومنافسه التقليدي الزمالك في السنوات الأخيرة، بسبب تعليقات وتصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور ضد الأهلي وإدارته، التي يقف على رأسها أسطورة الكرة المصرية السابق محمود الخطيب.
وقدم مجلس إدارة الأهلي اليوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2020)، شكاوى رسمية ضد مرتضي منصور، إلى النائب العام المصري ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وقال الأهلي في بيان رسمي الأحد إن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم ضد رئيس الزمالك بعدما فوجئ بفيديو مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي "تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات مسيئة على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".
"كأن رئيس الزمالك فوق القانون"
كما وجه محمود الخطيب نداء إلي علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري مطالبا بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك وقال رئيس الأهلي لرئيس مجلس النواب المصري: "عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكنا. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون.. في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون".
كما أرسل الأهلي خطابا إلى مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يطالب فيه بمحاسبة رئيس مجلس إدارة الزمالك "على تجاوزاته". وقال الخطيب في رسالته إلى مدبولي إن النادي الأهلي تقدم بشكواه عدة مرات لإيقاف خروقات رئيس الزمالك، الذي يكيل السباب والشتائم ويخوض في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن الأهلي على مدار عام ونصف العام من الشتائم والسباب والألفاظ الخارجة لم يتلقَّ أي رد، رغم خطورة ما يحدث على وحدة الصف بين أبناء الوطن.
منصور: الفيديو مفبرك
وخرج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اليوم الأحد على قناته في يوتيوب ونفي صحة الفيديو المذكور، وقال إنه فيديو "مفبرك". وأضاف منصور أن هناك دولتين تحاربانه، زاعما أن هناك ضابط استخبارات من إحدى الدولتين يتآمر مع شخصيات مصرية ضده.
ص.ش/ح.ز (د ب أ)
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
نتيجة مسابقة "هااح ضد هااخ"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
"21 دقيقة لغزو أي دولة"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
المرشح الفدائي
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
علاج الإيدز وسر بناء الهرم
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باسم يوسف يدخل حلبة الـ"مصارعة الرئاسية"
أخطر اختراع في العالم
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الكاتب: ابتسام فوزي