 الناخبون يكافئون الخضر والاشتراكيين في ولايتين ويعاقبون حزب ميركل! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.03.2021

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سياسة واقتصاد

الناخبون يكافئون الخضر والاشتراكيين في ولايتين ويعاقبون حزب ميركل!

فاز رئيسا الحكومتين القويان في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس بأول انتخابات تجرى هذا العام، الذي سيشهد استحقاقات انتخابية أخرى مهمة. ولقد عاقب الناخبون الحزب المسيحي الديمقراطي على سياسة كورونا وفضيحة الكمامات.

رئيس ولاية بادن فورتمبرغ، فنفريد كريتشمان من حزب الخضر

فنيفريد كريتشمان قاد الخضر إلى تحقيق فوز واضح في انتخابات ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا

مباشرة، بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس، كانت النتيجة الأكثر أهمية في منتهى الوضوح: رئيسا الوزراء الحاليان هما أيضاً رئيسا الوزراء الجديدان. فينفريد كريتشمان (حزب الخضر) بإمكانه البقاء في سدة الحكم في شتوتغارت (عاصمة بادن فورتمبرغ)، وكذلك مالو دراير (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بإمكانها مواصلة الحكم  في ماينز. (عاصمة راينلاند-بفالتس). ولخص كريتشمان الأمر في شتوتغارت قائلا: "الخضر وبادن فورتمبرغ، بادن فورتمبرغ والخضر يناسبان بعضهما البعض".

مختارات

قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتين ألمانيتين قدم ثالث نائب محافظ استقالته وسط اتهامات تتعلق بتلقيه مبالغ مالية. وتأتي هذه الاستقالة في ظل ما باتت تسمى بـ "فضيحة الكمامات" التي تعصف بالاتحاد المسيحي.

أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا قراراً بعدم جواز تصنيف حزب "البديل" الألماني الشعبوي كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني بشكل مؤقت، ما يعني عدم قانونية وضعه تحت المراقبة الاستخباراتية. فما هي خلفيات هذا القرار؟

أكثر من ربع ناخبي حزب "البديل الألماني" يتبنون أفكارا يمينية متطرفة، هذا ما خلصت إليه دراسة قياس التوجهات اليمينية المتطرفة. حيث تم رصد مواقف "يمينية متطرفة واضحة" بين 29% ممن شملهم الاستطلاع ويعتزمون التصويت للحزب.

حدد حزب الخضر الألماني المعارض أهدافا طموحة للانتخابات المقبلة. فقد أعلن زعيمه روبرت هابيك أن الحزب سيتحدى التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، وسينافسه على المركز الأول. فهل يكون مستشار ألمانيا القادم من الخضر؟

شويبله: انتخاب لشخصيات

على مدى عام تقريبا، أيد رئيسا الحكومتين، كريتشمان ودراير، جميع القرارات المتعلقة بسياسة مكافحة فيروس كورونا في المفاوضات مع المستشارة الألمانية، بما في ذلك القرارات التي لا تحظى بشعبية متزايدة في الآونة الأخيرة. لكن في الأزمة على وجه التحديد يظهر مبدأ قديم للسياسة الألمانية هو: عندما تكون الأوقات صعبة، يتردد الناس في تغيير الخيول. هذا هو أيضا رأي رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) فولفغانغ شويبله من الحزب المسيحي الديمقراطي. فقد قال شويبله للقناة الأولى العامة (ARD)، بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع: "لقد كان انتخاباً لشخصيات، تعززت (شعبيتها) إلى حد كبير بسبب أزمة كورونا".

شعبية ميركل لن تساعد حزبها في الخريف

لكن ما تعنيه هذه النتائج بالنسبة لانتخابات "البوندستاغ" في الخريف القادم أمر غير واضح. فرأس السلطة حاليا في برلين، المستشارة أنغيلا ميركل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لن تترشح مرة أخرى. وبالنسبة لزعيم الحزب الجديد أرمين لاشيت، أو إذا قرر الاتحاد المسيحي ترشيح رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر من الحزب المسيحي الاجتماعي، فإن هذا لا يعني أن رصيد ميركل من منصبها سوف يكون قابلا للنقل ببساطة (إلى غيرها). والوضع السياسي في ألمانيا في خضم الوباء مفتوح بمقدار لم يحدث إلا نادرا.

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حزب الخضر: القوة السياسية الأولى في ألمانيا؟

فضيحة الكمامات تضر بالاتحاد المسيحي بشكل كبير

تكبد الاتحاد الديمقراطي المسيحي خسائر فادحة وفشل في تحقيق أهدافه الانتخابية في الولايتين. وفي بادن فورتمبرغ، انزلق الحزب إلى أدنى مستوى في تاريخه. ويرجع ذلك بالتأكيد أيضا إلى ضعف مظهر الحكومة الاتحادية التي يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ظل فوضى التطعيم، والنزاع حول إغلاق المدارس، والقيود الأبدية، والتقارير الواردة من الخارج، حيث التطعيم أسرع بكثير. وكل هذا يضر بالاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري). وأهمها خصوصا فضيحة برلمانيين من كلا الحزبين، أثروا أنفسهم في صفقات كمامات مشكوك فيها في بداية الوباء.

و في الوقت الراهن، من الصعب على حزب أنغيلا ميركل الخروج من هذا المنخفض. وسيستمر الوباء، ولا تزال كمية اللقاحات غير كافية، وستستمر القيود في تحديد الحياة اليومية في ألمانيا لفترة طويلة قادمة، على الرغم من التخفيف الطفيف.

تواصل تحول الخضر إلى حزب وسط جديد

ومع فوز فينفريد كريتشمان للمرة الثالثة في انتخابات ولاية بادن فورتمبرغ، وهذه المرة بفارق كبير، يصبح الخضر مستعدين أخيراً لتولي السلطة في برلين أيضا. وفي الواقع، كل شيء يتحدث عن ائتلاف مع الاتحاد المسيحي. وحزب الخضر، حزب الدفاع عن البيئة والاحتجاج في السابق، هو الآن حزب الوسط الجديد لكثير من الناس في ألمانيا. في ليلة الانتخابات، بدا روبرت هابيك، الرئيس المشارك حزب الخضر، داعماً تماماً للدولة. وقال للقناة الأولى: "بنظرة واسعة وبراغماتية في هذه الليلة الانتخابية: هذا هو التفويض لحزب الخضر على مستوى ألمانيا بأكملها". وأضاف "لكن بقدر ما هو قوي حزبنا هذا المساء، بقدر ما نحن أيضا نمعن التفكير، فالثقة والقبول في السياسة والقرارات الديمقراطية تنهار".

ويتزايد التأييد للخضر أيضا في راينلاند-بفالتس، هنا كشريك صغير في الائتلاف الحاكم بالولاية. وعندما سيتعلق الأمر بتشكيل حكومة اتحادية في الخريف القادم، ربما لن يكون هناك طريق إلا وسيمر عبر الحزب المدافع عن البيئة.

مالو دراير رئيسة وزراء ولاية راينلاند-بفالتس

بهدوئها وتصالحها حققت مالو دراير الفوز للحزب الاشتراكي الديمقراطي في راينلاند-بفالتس

رغم فوزه يبقى الحزب الاشتراكي ضعيفا على مستوى ألمانيا

لقد أثبت الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع فوز مرشحته مالو دراير فى انتخابات راينلاند- بفالتس أنه مازال بإمكانه الفوز، بيد أنه في استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا من الصعب أن يتخطى الاشتراكيون الديمقراطيون نسبة الـ 15 فى المائة.

لذلك فإن التفاؤل الذي نشره مرشح الحزب لمنصب المستشار، وزير المالية الاتحادي أولاف شولتس، في ليلة الانتخابات هو مفاجأة إلى حد ما. فقد قال شولتس إن حزبه لديه بالفعل برنامج انتخابي وشخص واحد على رأس السلطة ألا وهو شولتس نفسه. وسوف يأتي هذا أكله قريباً "وهذا كله جزء من استراتيجية واضحة جداً لمساعدتنا على الاقتراب من هدفنا أسبوعاً بعد أسبوع، شهراً بعد شهر". وفي ماينز، عاصمة راينلاند-بفالتس كانت مالو دراير، الفائزة في الانتخابات سعيدة جداً أيضا بما وصلت إليه في الولاية بأسلوبها العملي الهادئ، وقالت: "ببساطة إنه لأمر جميل أننا نقف على القمة بوضوح وحققنا هدفنا في أن نكون أقوى حزب وبفارق (كبير)".

ائتلاف "إشارة المرور" أمل الليبراليين!

أما الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) فقد حقق نتيجة مستقرة إلى حد كبير في الولايتين، ويجب أن يأمل في أن يكون على الأرجح هناك حاجة إليه لاستخدامه في ائتلاف بألوان إشارة المرور (أحمر (الاشتراكيون)، أصفر (الليبراليون) وأخضر (الخضر).

وفي راينلاند-بفالتس هناك إشارات قوية على استمرار التحالف بين الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الآونة الأخيرة، نأى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، على المستوى الاتحادي، بنفسه بشكل متزايد عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري). ويدرك زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر أن "ائتلاف إشارة المرور" هو أكبر فرصة لحزبه من أجل العودة إلى السلطة بعد انتخابات البرلمان الاتحادي "بوندستاغ" فى الخريف.

مظاهرات يدعمها حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة دريسدن ضد قيود مكافحة كورونا.

مظاهرات في مدينة دريسدن ضد قيود مكافحة كورونا. البديل من أجل ألمانيا دعم تلك المظاهرات لكنه لم يستفد منها شيئا.

انتكاسات لليمين الشعبوي

لم يستطع اليمينيون الشعبويون في حزب "البديل من أجل ألمانيا" الاستفادة من الإحباط الناجم عن أزمة كورونا، ومن إرهاق الوباء لكثير من المواطنين. وهم يخسرون بشكل كبير في كلتا الولايتين.

ومن المؤكد أنهم تضرروا أيضاً من حقيقة أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يصنف الآن الحزب بأكمله على أنه يميني متطرف ويدرس مراقبته، حتى مع أن المحاكم قد أوقفت تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن. لقد كان اليمينيون الشعبويون ولفترة طويلة يتقدمون إلى الأمام في كل انتخابات لكن يبدو الآن أن هذا الاتجاه قد توقف.

لا تحذيرات لليسار

ولم تكن الانتخابات التى جرت في الولايتين تنبيها حقيقيا لحزب اليسار بالنسبة لانتخابات البوندستاغ. إذ لم يكن اليساريون ممثلين في أي من البرلمانين من قبل، ولم يتغير الأمر الآن أيضا. ولا يزال اليسار بحاجة إلى كسب أصواته في شرق ألمانيا.

ينس توماس توراو/ ص.ش

  • Wahlplakate in Berlin CDU Angela Merkel (picture alliance/dpa/B.Pedersen)

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    الوطنية الخالصة

    22 ألف ملصق انتخابي و20 مليون يورو هي ميزانية حملة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي. ويروج الحزب بروح الوطنية، إذ استخدم ألوان العلم الألماني في الملصقات الإعلانية. "نحن بلد في وضع جيد ويمكننا أن نفتخر بهذا البلد" كما قال الأمين العام للحزب بيتر تاوب . ويتم التركيز في الحملة على قضايا مثل الأمن والأسرة والعمل.

  • SPD Wahlplakat 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    المواطن في صلب الإهتمام

    بدأت حملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بملصقات انتخابية تركز على اهتمامات المواطنين مثل التعليم، والأسرة، والتقاعد والاستثمار والمساواة في الأجور. في الجولة الثانية من الانتخابات برز مرشح الحزب مارتن شولتس. ويخطط سباق انتخابات الحزب لشيء جديد، لكنه لا يزال سراً. وستكلف الحملة الدعائية الحزب 24 مليون يورو.

  • Wahlplakat 2017 FDP

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    رئيس الحزب يجسد الحملة بنفسه

    أكثر من 5 ملايين يورو بلغت تكلفة الحملة الدعائية للحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي)، والتي تعول على شخص واحد وهو زعيم الحزب كريستيان ليندنر. ويظهر ليندنر بلحية خفيفة، مرتديا قميصاً أبيضا. "دعونا نفكر بشكل جديد!" بهذا الشعار يريد الحزب أن يصل في أيلول/ سبتمرإلى البرلمان. وإلى جانب شخصنة الحملة الانتخابية، يعتمد الحزب أيضا على عدة مقاطع نصية وعبارات كثيرة للدعاية لبرنامجه الانتخابي.

  • Wahlplakat Bündnis 90 Die Grünen 2017 Wahlkampf

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    "لهذا أختار الخضر"

    ويعتمد حزب الخضر هذه المرة على الكثير من العبارات التقليدية في تاريخه وذات الرمزية. ولا يزال الحزب وفيا للموضوعات التقليدية مثل البيئة أو الاندماج والتي تحتل جل اهتمامه. وانطلقت الحملة الدعائية تحت شعار" لهذا اختار الخضر". وظهرت زهرة عباد الشمس الصفراء كرمزأساسي في كل الملصقات الانتخابية.

  • Wahlplakat AfD Wahlkampf 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    دعاية انتخابية مثيرة للجدل

    وكانت أكثر الملصقات الاعلانية إثارة للجدل، ملصقات حزب "البديل" والتي حملت شعار: "المانيا، ثقي بنفسك". كما ظهرت جرأة الحزب اليميني الشعبوي،أيضا من خلال التركيز على مواضيع معينة في ملصقاته الإعلانية مثيرة للجدل على نطاق واسع، منها موضوع الإسلام.

  • Wahlplakat Die Linke 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    غياب وجوه الحزب

    كتابة باللون الأبيض بالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يرمز للحزب. بهذا الأسلوب ظل حزب اليسار وفيا لأسلوبه في الحملة الانتخابية السابقة. لكنه استغنى هذه المرة عن وجوه الحزب في الملصقات. ومن خلال شعار "لا رغبة في مواصلة نفس السياسة" ركز الحزب في حملته الدعائية على مواضيع جديدة مثل الإيجارات بأسعار معقولة، والعدل في المعاشات التقاعدية، وكذلك وقف تصدير الأسلحة.

  • Screenshot Die Partei (Twitter/DiePartei)

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    بعيداً عن الجدية

    "ضبط رواتب المسؤولين التنفيذيين مع حجم حمالة الصدر وفرملة سعر البيرة". مثل هذه المطالب يمكن العثور عليها في البرنامج الانتخابي لحزب " الحزب"، والذي تتشابه ملصقاته الإعلانية في معظمها. الهجاء بأسلوب الآباء المؤسسين وهم مجموعة من محرري المجلة الساخرة "تايتانيك". والمرشح لمنصب المستشار في اللانتخابات العامة هو الفنان سردار سومونكو. سيمينوفا، جنينا/ إيمان ملوك


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