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الناتو

يضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة، وقد تم تأسيسه بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وُقعت في واشنطن عام 1949، ويتخذ الحلف من بروكسل مقراً له. هذا وقد عزز قوته من خلال توسعه في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تؤكد الدول الأعضاء في حلف الناتو على أنه حلف دفاعي. وتلزم المعاهدة، التي تم تأسيس الحلف بموجبها الدول الأعضاء بحل الصراعات بالوسائل السلمية. لكن في حالة الهجوم على إحدى الدول الأعضاء تلزم المعاهدة بقية الدول على مساعدة الدولة التي تتعرض لهجوم. وتعد فنلندا آخر الدول التي انضمت إليه.

خطة تعهدات أمنية غربية لأوكرانيا عوضا عن الانضمام للناتو

خطة تعهدات أمنية غربية لأوكرانيا عوضا عن الانضمام للناتو 12.07.2023

بدلا عن تحديد موعد الانضمام للناتو يقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا سببت خيبة أمل لزيلينسكي، فيما اعتبرت مسؤولة أمريكية كبيرة أن خطة مساعدات عسكرية طويلة الأمد ستظهر لروسيا أن "الوقت ليس لمصلحتها".

هل ستأخذ ألمانيا مهمة حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو من تركيا؟ 11.07.2023

حلف الناتو يجتمع في ليتوانيا بعد وضع آلية دفاع جديدة لمواجهة روسيا، معززا آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف ومشددا على رغبة أعضائه في زيادة الدعم العسكري لكييف. فبأي شكل ستؤثر القمة على مسار الحرب الأوكرانية؟
الناتو يقدم لأوكرانيا أملا بالانضمام ولكن دون تحديد جدول زمني

الناتو يقدم لأوكرانيا أملا بالانضمام ولكن دون تحديد جدول زمني 11.07.2023

حاول أعضاء حلف شمال الأطلسي إعطاء ضمانات لكييف بتأكيدهم أنّ "مستقبل أوكرانيا هو في حلف الاطلسي"، لكن بعيداً عن توقعات رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي طالب التحالف بتحديد جدول زمني لانضمام بلاده إليه.
موافقة أردوغان على انضمام السويد للناتو.. تغيير في السياسة الخارجية التركية؟

موافقة أردوغان على انضمام السويد للناتو.. تغيير في السياسة الخارجية التركية؟ 11.07.2023

أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 شهراً من الانتظار والمفاوضات الشاقّة بمصافحة أعطى فيها الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في خطوة رأى فيها محلّلون انعطافة في سياسته الخارجية نحو الغرب.
تركيا تعلن دعمها لطلب السويد عضوية الناتو

تركيا تعلن دعمها لطلب السويد عضوية الناتو 11.07.2023

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على دعم محاولة السويد للانضمام إلى الحلف العسكري. وأشار إلى أن الزعيم التركي سيحيل طلب السويد إلى البرلمان في أنقرة و "يدعم تصديقه". هذا وأعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن سروره التام بهذا التحول الذي يمهد لعضوية بلاده قريبا في حلف الدفاع المشترك.
أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق

أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق 11.07.2023

تحاول أوكرانيا نيل عضوية حلف الناتو بكل السبل الممكنة خلال القمة الحالية. ورغم استبعاد هذه الامكانية تسعى كييف على الأقل للحصول على ضمانت أمنية وأسلحة متطورة وخارطة طريق للانضمام للناتو.
بايدن يعتزم المضي قدماً في صفقة بيع مقاتلات إف -16 لتركيا

بايدن يعتزم المضي قدماً في صفقة بيع مقاتلات إف -16 لتركيا 11.07.2023

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن ستمضي قدماً في نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا، بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي. جاء ذلك غداة قبول أنقرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
دعم أوكرانيا.. مساعدات عسكرية ألمانية جديدة وصواريخ فرنسية

دعم أوكرانيا.. مساعدات عسكرية ألمانية جديدة وصواريخ فرنسية 11.07.2023

في اليوم الأول لقمة حلف شمال الأطلسي وفي رسالة تضامن إلى كييف، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا تزويدها بصواريخ بعيدة المدى. أما روسيا فقالت إنها سترد بـ"إجراءات مضادة".
عضوية السويد والعلاقة مع أوكرانيا ودعمها تطغى على قمة الناتو

عضوية السويد والعلاقة مع أوكرانيا ودعمها تطغى على قمة الناتو 11.07.2023

يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، في قمة تستمر يومين تهدف إلى إرسال رسالة تحد إلى موسكو، لكن من المرجح أن تطغى عليها فرص عضوية أوكرانيا وإتمام عضوية السويد.

ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى الناتو

ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى "الناتو" 10.07.2023

عشية قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، أعلن الأمين العام للتكتل ينس ستولتنبرغ أن الرئيس التركي أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إليه إلى البرلمان التركي، قائلا إنه "يوم تاريخي".

عضوية أوكرانيا واستعدادات نهائية لقمة الناتو في ليتوانيا 10.07.2023

تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء في غرب أوروبا وشرقها وتقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قام بجولة في بضع عواصم أوروبية من أجل حشد الدعم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري.
شولتس يرفض الربط بين انضمام السويد للناتو وتركيا للاتحاد الأوروبي

شولتس يرفض الربط بين انضمام السويد للناتو وتركيا للاتحاد الأوروبي 10.07.2023

بعد اقتراح أردوغان، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الربط بين انضمام السويد لعضوية "الناتو" وترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك أعرب شولتس عن تفاؤله في إمكانية انضمام السويد قريبا للحلف الدفاعي.
الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو 10.07.2023

تطلب كييف من ألمانيا مساعدتها في الانضمام إلى حلف الناتو. وإزاء ذلك، نشر مركز بحثي ألماني خطة، يمكن بموجبها أن تنضم كييف إلى الحلف. فما موقف حكومة المستشار أولاف شولتس من هذا الملف؟

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو 10.07.2023

قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو

زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو 10.07.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته "أخذت بزمام المبادرة" في جنوب شرق البلاد بعد تباطؤ في وقت سابق، مطالباً بضمانات أمنية واضحة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس ذا ظلت خارج الحلف.
بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو وواشنطن مستعدة لتوفير الأمن

بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو وواشنطن مستعدة لتوفير الأمن 09.07.2023

قبيل عقد قمة الناتو أوضح الرئيس الأمريكي بايدن أن واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا من خلال "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو الآن.

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