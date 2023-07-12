يضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة، وقد تم تأسيسه بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وُقعت في واشنطن عام 1949، ويتخذ الحلف من بروكسل مقراً له. هذا وقد عزز قوته من خلال توسعه في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
تؤكد الدول الأعضاء في حلف الناتو على أنه حلف دفاعي. وتلزم المعاهدة، التي تم تأسيس الحلف بموجبها الدول الأعضاء بحل الصراعات بالوسائل السلمية. لكن في حالة الهجوم على إحدى الدول الأعضاء تلزم المعاهدة بقية الدول على مساعدة الدولة التي تتعرض لهجوم. وتعد فنلندا آخر الدول التي انضمت إليه.
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 شهراً من الانتظار والمفاوضات الشاقّة بمصافحة أعطى فيها الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في خطوة رأى فيها محلّلون انعطافة في سياسته الخارجية نحو الغرب.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على دعم محاولة السويد للانضمام إلى الحلف العسكري. وأشار إلى أن الزعيم التركي سيحيل طلب السويد إلى البرلمان في أنقرة و "يدعم تصديقه". هذا وأعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن سروره التام بهذا التحول الذي يمهد لعضوية بلاده قريبا في حلف الدفاع المشترك.
تهدف قمة الناتو المنعقدة بالقرب من روسيا إلى إظهار القوة والوحدة بين الحلفاء في غرب أوروبا وشرقها وتقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قام بجولة في بضع عواصم أوروبية من أجل حشد الدعم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري.