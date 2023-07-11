الناتو يقدم لأوكرانيا أملا بالانضمام ولكن دون تحديد جدول زمني

في ختام اليوم الأول من اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية الواقعة على بُعد حوالي 35 كلم من الحدود مع بيلاروسيا حليفة روسيا، الثلاثاء (11 تموز/يوليو)، دافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن الصياغة "القوية" التي اعتُمدت بعد مداولات شاقة في محاولة للوصول لاتفاق بشأن محاولات كييف الانضمام للحلف.
وقال في ختام اجتماع استغرق عدة ساعات "سنكون قادرين على توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط" حيث فضّل قادة الدول الأعضاء ال31 في الحلف اعتماد صيغة دبلوماسية متّزنة.
وقبل ساعات من ذلك، وقبيل وصوله إلى فيلنيوس، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتردّد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد 18 شهراً على بدء الغزو الروسي لبلاده. وكتب زيلينسكي على تويتر"التردد هو ضعف"، معتبرا أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي". وحذّر الرئيس الأوكراني من أنّ ذلك "يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا"، ما سيشجع موسكو على "مواصلة إرهابها" بحق كييف.
وبعيد انتهاء اليوم الأول من القمة أكّد زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام حشد في فيلنيوس أنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.
وردّاً على سؤال حول خيبة أمل محتملة من كييف، دافع ستولتنبرغ عن النتيجة التي تمّ تحقيقها، مشدّداً على كل الإعلانات التي صدرت في فيلنيوس.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ستصدر بيانا مشتركا الأربعاء حول "الالتزامات الأمنية" لصالح أوكرانيا.
وحتى قبل صدور البيان الختامي لقمة فيلنيوس، حذّر الكرملين حلف الأطلسي من تداعيات "سلبية جداً" على الأمن الأوروبي في حال انضمام أوكرانيا إلى التحالف. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "هي بشكل واضح قمة للحلف لها طابع مناهض لروسيا تم التعبير عنه بقوة".
ضمانات شبيهة بتلك المقدمة لإسرائيل
وفيما كان صريحا جدا بتقديم مساعدة عسكرية كبيرة لكييف، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تحفظا أكثر بشأن وعود أوكرانيا بالعضوية في الحلف. وتحدث الرئيس الأميركي حتى الآن عن اتفاق مماثل لذلك الذي يربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيث تتلقى الدولة العبرية سنويا مليارات الدولارات من واشنطن كمساعدات عسكرية.
واستفاد العديد من الدول الأعضاء من لقاءات فيلنيوس للقيام بإعلانات جديدة لصالح كييف. وتعهدت برلين بتسليم كييف أسلحة إضافية بقيمة حوالى 700 مليون يورو كما علم من مصادر حكومية ألمانية.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تسليم صواريخ بعيدة المدى من نوع "سكالب" إلى أوكرانيا. وصاروخ "سكالب" هو النسخة الفرنسية من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بُعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفّرتها الدول الغربية لأوكرانيا.
وتأتي هذه الوعود لتضاف إلى عشرات مليارات الدولارات من المعدات التي سلمت لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من 500 يوم.
كما أعلنت أوكرانيا الثلاثاء قيام "تحالف" يضمّ 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات أف-16 التي تطالب كييف بتسلّمها لدعم هجومها المضادّ. وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر أنّ "تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات أف-16 تشكّل! اليوم وقّعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكّرة". ويضمّ هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولاً أوروبية.
خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
طفولة بسيطة
ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عين لدى المخابرات السوفياتية
قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تدرج في السلطة
عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
بداية الرئاسة
بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
ولاية ثانية
أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!
لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عودة "القيصر"
عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تمدد في دول الجوار
كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
الأزمة السورية ودعم الأسد
لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نصر للمرة الرابعة
"سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.