الناتو يقدم لأوكرانيا أملا بالانضمام ولكن دون تحديد جدول زمني

في ختام اليوم الأول من اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية الواقعة على بُعد حوالي 35 كلم من الحدود مع بيلاروسيا حليفة روسيا، الثلاثاء (11 تموز/يوليو)، دافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن الصياغة "القوية" التي اعتُمدت بعد مداولات شاقة في محاولة للوصول لاتفاق بشأن محاولات كييف الانضمام للحلف.

وقال في ختام اجتماع استغرق عدة ساعات "سنكون قادرين على توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط" حيث فضّل قادة الدول الأعضاء ال31 في الحلف اعتماد صيغة دبلوماسية متّزنة.

وقبل ساعات من ذلك، وقبيل وصوله إلى فيلنيوس، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتردّد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد 18 شهراً على بدء الغزو الروسي لبلاده. وكتب زيلينسكي على تويتر"التردد هو ضعف"، معتبرا أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي". وحذّر الرئيس الأوكراني من أنّ ذلك "يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا"، ما سيشجع موسكو على "مواصلة إرهابها" بحق كييف.

وبعيد انتهاء اليوم الأول من القمة أكّد زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام حشد في فيلنيوس أنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.

وردّاً على سؤال حول خيبة أمل محتملة من كييف، دافع ستولتنبرغ عن النتيجة التي تمّ تحقيقها، مشدّداً على كل الإعلانات التي صدرت في فيلنيوس.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ستصدر بيانا مشتركا الأربعاء حول "الالتزامات الأمنية" لصالح أوكرانيا.

أوكرانيا تضغط على حلف الناتو من أجل قبول عضويتها أو منحها خارطة طريق

وحتى قبل صدور البيان الختامي لقمة فيلنيوس، حذّر الكرملين حلف الأطلسي من تداعيات "سلبية جداً" على الأمن الأوروبي في حال انضمام أوكرانيا إلى التحالف. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "هي بشكل واضح قمة للحلف لها طابع مناهض لروسيا تم التعبير عنه بقوة".

ضمانات شبيهة بتلك المقدمة لإسرائيل

وفيما كان صريحا جدا بتقديم مساعدة عسكرية كبيرة لكييف، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تحفظا أكثر بشأن وعود أوكرانيا بالعضوية في الحلف. وتحدث الرئيس الأميركي حتى الآن عن اتفاق مماثل لذلك الذي يربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيث تتلقى الدولة العبرية سنويا مليارات الدولارات من واشنطن كمساعدات عسكرية.

واستفاد العديد من الدول الأعضاء من لقاءات فيلنيوس للقيام بإعلانات جديدة لصالح كييف. وتعهدت برلين بتسليم كييف أسلحة إضافية بقيمة حوالى 700 مليون يورو كما علم من مصادر حكومية ألمانية.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تسليم صواريخ بعيدة المدى من نوع "سكالب" إلى أوكرانيا. وصاروخ "سكالب" هو النسخة الفرنسية من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بُعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفّرتها الدول الغربية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الوعود لتضاف إلى عشرات مليارات الدولارات من المعدات التي سلمت لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من 500 يوم.

كما أعلنت أوكرانيا الثلاثاء قيام "تحالف" يضمّ 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات أف-16 التي تطالب كييف بتسلّمها لدعم هجومها المضادّ. وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر أنّ "تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات أف-16 تشكّل! اليوم وقّعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكّرة". ويضمّ هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولاً أوروبية.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)