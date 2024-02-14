الناتو "يزيد" الانفاق الدفاعي... هل فعل تهديد ترامب فعله؟

فيما يبدو أنه رضوخاً لضغوط وتهديدات من الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب أعلن حلف الناتو عن تقدم في ملف زيادة دوله الإنفاق على الدفاع.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024) أن 18 من أعضاء الحلف الـ31 هم على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.

وأثار ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، استياء بعد تصريحات السبت قال فيها إنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، وذلك في أعنف انتقادات له للناتو.

وقوبلت تصريحات دونالد ترامب بإدانات من قادة دول في الحلف يتقدمهم الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه المرجح في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وعرض ستولتنبرغ تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن عددها العام الماضي (11).

وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل "هذا عدد قياسي آخر ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف". ولم يذكر الأمين العام للحلف الدول الأعضاء التي تفي بالتزامها. لكن بشكل عام، قال إن الأعضاء الأوروبيين وكندا أضافوا أكثر من 600 مليار دولار إلى إنفاقهم الدفاعي منذ وضع الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.

وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، سُجل العام الماضي "ارتفاع غير مسبوق" بنسبة 11 في المئة في إنفاق الأعضاء الأوروبيين وكندا، بحسب ستولتنبرغ.

وكرر ستولتنبرغ تحذيره لترامب بعدم "تقويض" ضمانة الأمن الجماعي للناتو، والقائمة على أن يدافع جميع أعضاء الحلف عن أي عضو آخر إذا تعرّض لهجوم. وقال "لا نتركنّ مجالا لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية أعضاء الحلف".

خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة (2017-2021) انتقد ترامب حلفاء واشنطن في الناتو للضغط عليهم من أجل زيادة النفقات الدفاعية، ونسب إلى نفسه الفضل في زيادة الانفاق.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لدول أوروبية ودفعت بالناتو إلى جعل هدف 2 في المئة، حدا أدنى للإنفاق الدفاعي لدوله.

وزادت دول رئيسية مثل ألمانيا حجم إنفاقها ومن المتوقع أن تحقق الهدف هذا العام. غير أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إجمالي نفقات أعضاء الحلف. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "أعتقد أنه من الأفضل ألا ننظر باستمرار، بترقب وخوف إلى المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة. بدلا من ذلك يجب أن نقوم بواجباتنا".

وأثارت انتقادات ترامب لحلفاء الولايات المتحدة مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين إزاء احتمال تخلي واشنطن عن تحالف عمره 75 عاما في حال أعيد انتخابه رئيسا في وقت لاحق هذا العام.

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ويأتي ذلك في وقت تتزايد التحذيرات من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى لاستهداف أعضاء في الحلف إذا خسرت أوكرانيا الحرب.

وقال ستولتنبرغ إن "الناتو لديه القدرات، ولدينا العزم على حماية كل الدول الأعضاء والدفاع عنها". وأضاف "لا نرى أي تهديد وشيك ضد أي عضو في حلف شمال الأطلسي".

وعقب تصريحات ترامب، قالت فرنسا إن أوروبا في حاجة إلى بوليصة "تأمين على الحياة" أخرى إضافة إلى الناتو لضمان أمن القارة.

وقال ستولتنبرغ إن الردع النووي الأميركي في أوروبا "ينجح وعلينا الاستمرار في ضمان بقائه آمنا وموثوقا".

ويشدد دبلوماسيون من العديد من دول الناتو على أن إبقاء الولايات المتحدة في الحلف يظل أمرا أساسيا لردع التهديد الروسي. لكنهم غير متخوفين من تهديدات ترامب، مؤكدين أن التحالف بقي سالما خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وبينما يتم التركيز على الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، طُرحت أيضًا قضية دعم أوكرانيا الملحة على طاولة البحث في اجتماع الأربعاء غاب عنه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لأسباب صحية. وقال أوستن في رسالة عبر الفيديو بُثت في مستهل الاجتماع "كونوا أكيدين من أن الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا بقوة".

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تمويل للمجهود الحربي في أوكرانيا، لكن يتوقع أن يرفض هذه الحزمة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وتأتي الشكوك حول مستقبل المساعدات الأميركية في وقت تتقدم روسيا ببطء على خطوط الجبهة.

ووقّعت ألمانيا وفرنسا و13 عضوا آخر في حلف شمال الأطلسي خطاب نيّات لإطلاق تحالف دفاع جوي للمساعدة في تعزيز قدرات أوكرانيا على حماية نفسها.

خ.س/ع.ش (أ ف ب)