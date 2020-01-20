 الناتو يبدي استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا | أخبار | DW | 21.01.2020

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أخبار

الناتو يبدي استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

أبدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا إذا طلب الاتحاد الأوروبي منه ذلك. يأتي ذلك عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا ووسط دعوات لإعادة التفكير في مهمة "صوفيا" في المتوسط.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وذلك وفقا لما أعلنه ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف الأطلسي، اليوم الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020).

وقال السياسي النرويجي إن الحلف يسهم في الوقت الحالي في عملية "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي "وبإمكاننا أن نقوم بالمزيد من أجل تقديم الدعم في حال طلب الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المساعدة في تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا". ولم يتطرق ستولتنبرغ إلى تفاصيل في هذا الشأن.

ويدعم حلف الناتو عملية "صوفيا" حتى الآن على المستوى اللوجستي ومستوى تبادل المعلومات، وقد توقفت سفن العملية صوفيا عن العمل منذ نحو عام ولذلك لم يعد الدعم اللوجستي للعملية قائما في الوقت الراهن.

مختارات

في تصريحات أدلى بها إلى الصحافة الألمانية، غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يعارض إرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى هناك. والأوروبيون يعيدون النقاش حول مهمة "صوفيا" لحراسة الحدود البحرية في المتوسط. (21.01.2020)

ما ستتمخض عنه القرارات التي خرجت من مؤتمر برلين حول ليبيا يبقى معلقا بأفق أمل وانتظار، لكن الأمر جدير بمحاولة دولية جادة للوصول إلى حل للصراع في هذا البلد، كما يرى ينس توراو في تعليقه التالي. (21.01.2020)

وكان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس قد أكد الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا إعادة التفكير في مهمة الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي "صوفيا" في البحر المتوسط. من جانبه كان جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد دعا الدول الأعضاء بالتكتل إلى إعادة إحياء مهمة "صوفيا" البحرية، على السواحل الليبية، من خلال التركيز على تنفيذ الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

وناقش وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين كيف يمكن أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في ليبيا وإعادة فرض حظر الأسلحة على الأطراف المتقاتلة في هذا البلد. وجاء اجتماع الوزراء في بروكسل غداة استضافة ألمانيا مؤتمرا لوقف اطلاق النار في ليبيا.  وقبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن اطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لا طلاق النار، إلا أن الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 41:55

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