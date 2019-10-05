النائب العام يتولى التحقيقات في مدينة هاله بعد مقتل شخصين

أعلنت مدينة هاله الألمانية أن عمدة المدينة بيرند فيغاند، "استدعى فريقا متخصصا في التعامل مع الأحداث غير العادية". وذكرت المدينة اليوم الأربعاء أن جميع فرق الإنقاذ في حالة استنفار، وذلك بعد مقتل شخصين ظهر اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول) في إطلاق نار في شارع عمومي بحي باولوس بمدينة هاله بولاية ساكسونيا- أنهالت بشرق ألمانيا.

وسقط رجل قتيلا بعد أن قام ملثم بإطلاق النار، وذلك في محيط المعبد اليهودي. وعلى بعد أمتار من مكان الجريمة، سقطت ضحية أخرى أمام مطعم تركي. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن دوافع إطلاق النار لم تعرف بعد. وقد فرّ الجناة المشتبه بهم باستخدام سيارة ويجري تكثيف عملية البحث عنهم. كما أعلنت الشرطة أنه تمّ إلقاء قنبلة يدوية في مقبرة يهودية بالقرب مكان الجريمتين.

ويقع حي باولوس في شمال مركز المدينة وقد تلقت الشرطة الساعة 12 ظهرا بتوقيت ألمانيا بلاغا بوقوع إطلاق النار. وطالبت الشرطة السكان بالبقاء في منازلهم.

ثم عادت الشرطة في هاله وكتبت على موقع تويتر أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد، داعية الناس إلى مواصلة توخي الحذر.

وقال شاهد لمراسلة قناة "إن تي في" الألمانية إن مطلق النار كان يرتدي زي ميلشيا عسكرية وقناعا وخوذة وأنه أطلق النار أمام محل "دونر" (شاورمة تركي) غير بعيد عن معبد يهودي. وأضاف عن اعتقاده بأن الرجل أبيض اللون. وقال إن إطلاق النار استمر نحو خمس ثوان. وأفاد الرجل بأنه كان داخل محل الدونر واختبأ في دورة المياة، ثم خرج بعد ذلك.

ويأتي ذلك في يوم يحتفل فيه اليهود بعيد "يوم الغفران". ونقلت قناة "إن تي في" عن شخصيات يهودية في هاله أنه "كان داخل الكنيس نحو 50 شخصا، لكن مطلق النار لم يستطع دخول الكنيس بسبب الاحتياطات الأمنية".

وأذاعت قناة "ام دي ار" الألمانية مقطع فيديو لشخص يهبط من سيارة ويطلق النار حوله.

وإضافة إلى ذلك وقع إطلاق نار آخر في بلدة لاندسبرغ، التي تبعد عن هاله مسافة 15 كيلومتر، وفق ما ذكرت الشرطة. وكتبت الشرطة على حسابها على موقع تويتر مخاطبة سكان مدينة هاله بالقول: "المرجو عدم الخوض في تكهنات في الوقت الراهن. ستقوم الشرطة بإخباركم بأي معلومات جديدة تتوفر لديها، القوات تعمل حاليا بشكل مكثف للغاية".

وبينما تشدد السلطات الأمنية على أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد، ذكرت تقارير إعلامية أن النائب العام تولى التحقيقات، ما يلمح إلى فرضية اعتداء إرهابي.

ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)