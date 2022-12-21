ما الذي يعنيه الميتافيرس وكيف يعمل؟ القائمون عليه يعدوا بتحويل العالم الافتراضي إلى عالم شبه واقعي يمكننا من خلاله التجول والشراء وترتيب اللقاءات وغير ذلك، فهل ينجحوا فيما يعدون به؟

التزلج على الجليد في غرفة المعيشة، التحليق في الفضاء بلا وزن أو التجول في عالم رقميبإمكانيات غير محدودة، لكن كيف يمكننا القيام بكل هذه الأشياء دون أحاسيس؟ وما هي سلبيات ميتافيرس مقارنة بإيجابياته؟