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الميتافيرس

ما الذي يعنيه الميتافيرس وكيف يعمل؟ القائمون عليه يعدوا بتحويل العالم الافتراضي إلى عالم شبه واقعي يمكننا من خلاله التجول والشراء وترتيب اللقاءات وغير ذلك، فهل ينجحوا فيما يعدون به؟

التزلج على الجليد في غرفة المعيشة، التحليق في الفضاء بلا وزن أو التجول في عالم رقميبإمكانيات غير محدودة، لكن كيف يمكننا القيام بكل هذه الأشياء دون أحاسيس؟ وما هي سلبيات ميتافيرس مقارنة بإيجابياته؟

رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب فرنسي سابق اتهمه بالفساد

رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب فرنسي سابق اتهمه بالفساد 21.12.2022

هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة وتعكس حقدا دفينا"، يقول رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في الدعوى التي رفعها ضد الفرنسي جوزيه بوفيه، النائب السابق بالرلمان الأوروبي والذي ادعى أن المغرب حاول رشوته على هامش مفاوضات تجارية.
حظر التعليم الجامعي على نساء أفغانستان – قلق أممي وإدانة ألمانية

حظر التعليم الجامعي على نساء أفغانستان – قلق أممي وإدانة ألمانية 21.12.2022

فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.

الرئيس الأوكراني يلتقي بايدن ويخاطب الكونغرس اليوم

الرئيس الأوكراني يلتقي بايدن ويخاطب الكونغرس اليوم 21.12.2022

إنها أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة في "زيارة تاريخية" تمثل تحديا للرئيس الروسي بوتين. وينتظر أن يلتقي زيلينسكي مع بايدن ويلقي كلمة في الكونغرس.

بعد استطلاع للرأي - إيلون ماسك يعتزم التنحي عن رئاسة تويتر

بعد استطلاع للرأي - إيلون ماسك يعتزم التنحي عن رئاسة تويتر 21.12.2022

منذ شراء الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك لمنصة "تويتر" انخفض سعر سهم المنصة بمقدار الثُلث. وبعد سلسلة من التغييرات واستطلاع أيدت غالبية المشاركين فيه استقالته من رئاسة المنصة، قال ماسك إنه سوف يستقيل من منصبه.

مونديال 2022ـ استقبال الأبطال لـ أسود الأطلس في المغرب

مونديال 2022ـ استقبال الأبطال لـ "أسود الأطلس" في المغرب 20.12.2022

احتشد عشرات الآلاف لاستقبال المنتخب المغربي في العاصمة الرباط بعد عودة "أسود الأطلس" من مشاركة تاريخية في مونديال قطر، وبعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي. ولم تغب أمهات اللاعبين عن مشهد الاحتفال.
أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها 20.12.2022

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة "إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا" في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليونا من الطيور الداجنة في المزارع التي ضربها الفيروس.
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان 20.12.2022

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
تركيا.. تبرئة أكثر من مئة أدميرال سابق من تهمة التخطيط لـانقلاب

تركيا.. تبرئة أكثر من مئة أدميرال سابق من تهمة التخطيط لـ"انقلاب" 20.12.2022

بعد مثولهم أمام محكمة تركية، تمت تبرئة أدميرالات أتراك متقاعدين اتهمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى تنفيذ "انقلاب" في العام الماضي، فيما رفضت محكمة سويدية ترحيل صحفي تركي مطلوب لأنقرة.
مؤتمر بغداد 2 يؤكد على أمن واستقرار العراق ويرفض التدخل في شؤونه

مؤتمر "بغداد 2" يؤكد على أمن واستقرار العراق ويرفض التدخل في شؤونه 20.12.2022

من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، دعت دول مشاركة في مؤتمر "بغداد 2" العراق إلى الابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما عبر مشاركون في القمة المنعقدة في الأردن، إلى رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق.
وزير خارجية إيران ونظيره الأوروبي ينقاشان في الأردن سبل إحياء الاتفاق النووي

وزير خارجية إيران ونظيره الأوروبي ينقاشان في الأردن سبل إحياء الاتفاق النووي 20.12.2022

التقى وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة إقليمية يستضيفها الأردن. يرى الوزير الإيراني أن القمة الاقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي.
القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة السابق والقيادي بالنهضة علي العريض

القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة السابق والقيادي بالنهضة علي العريض 20.12.2022

أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في ما يعرف باسم "قضية التسفير" والمتهم فيها أيضاً راشد الغنوشي رئيس الحزب وتتعلق بتسفير جهاديين إلى سوريا والعراق وليبيا.
ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا

ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا 20.12.2022

قالت ألمانيا إن وصول شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا فاقم من الحرب في أوكرانيا، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.
أحزاب يمنية تدعو مجلس الأمن لوقف حكم الحوثيين بإعدام 16 معارضا

أحزاب يمنية تدعو مجلس الأمن لوقف حكم الحوثيين بإعدام 16 معارضا 19.12.2022

شددت أهم الأحزاب في اليمن على رفضها القاطع لما وصفته "قرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 قياديا وناشطا سياسيا من أبناء محافظة صعدة. داعية الأطراف الدولية للتدخل لإنقاذ حياتهم.

هجوم الكابيتول ـ لجنة التحقيق تطالب بملاحقة جنائية لترامب

هجوم الكابيتول ـ لجنة التحقيق تطالب بملاحقة جنائية لترامب 19.12.2022

بعد ما يقرب من عامين من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، أوصت لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالأمر، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
تركيا - النيابة تطالب بتجميد حسابات حزب الشعوب الديموقراطي

تركيا - النيابة تطالب بتجميد حسابات حزب الشعوب الديموقراطي 19.12.2022

رغم أنه ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، يتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لحملة منذ عام 2016، ويتهمه الرئيس أردوغان بأن له صلات مع "الإرهاب". وتم تحديد موعد قضائي لمناقشة طلب الإدعاء تجميد حسابات الحزب المؤيد للأكراد.

فضيحة كام إكس - الادعاء الألماني يعلن عدم التحقيق مع شولتس

فضيحة "كام إكس" - الادعاء الألماني يعلن عدم التحقيق مع شولتس 19.12.2022

"كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية بتاريخ ألمانيا. فعلى مدار عقود ودون تدخل من السلطات، تمكنت شبكة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة، متسببة في خسائر لا تقل عن 10 مليار يورو. فما علاقة شولتس بالقضية؟

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