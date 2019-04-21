 الموسيقى لطرد البعوض والتمتع بأمسيات الصيف | عالم المنوعات | DW | 22.04.2019

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منوعات

الموسيقى لطرد البعوض والتمتع بأمسيات الصيف

سعادة الكثيرين بحلول الصيف وأمسياته الجميلة في الحدائق يفسدها في أحيان كثيرة البعوض الجائع لامتصاص الدماء. لكن دراسة جديدة أثيتت أن إناث البعوض تفقد الرغبة بامتصاص الدماء وممارسة الجنس على وقع نوع من الموسيقى، فما هو؟

Zuckmücken (picture-alliance/Wildlife/R.Nagel)

درجات الحرارة آخذة في الارتفاع مع اقتراب فصل الصيف. وغالباً ما تأتي الحرارة مصحوبة بضيف مزعج يمتص دماءنا، إنه البعوض. تتسلل هذه الوحوش الصغيرة الماصة للدماء إلى منازلنا وتفسد علينا الجلسات مساء في الحدائق. لكن ماذا نفعل للتخلص منها؟ أعواد البخور الطارد للبعوض برائحته النفاذة، أم بخاخات البعوض أم زيت السترونيلا؟ حلول تقليدية كثيرة قد لا تكون متوفرة دائماً في متناول الكثير من الأشخاص.

وفي خبر قد يكون ساراً للكثيرين يؤكد باحثون أنه يمكنك أيضاً تجربة نوع معين من الموسيقى لطرد البعوض بسهولة. فقد اكتشف فريق من الباحثين التايلنديين أن اهتمام إناث البعوض بالدم والجنس يتناقص بشكل كبير عندما يُواجهن بالموسيقى الإلكترونية الصاخبة. وأراد الفريق البحثي برئاسة نوبوان موراليس من جامعة ماهيدول في تايلاند في الواقع اختبار حساسية البعوض للضوضاء. ومن المعروف حتى الآن أن البعوض يمكن أن يسمع جيداً على ترددات مختلفة وأن الجنسين يعثران على بعضهما البعض بعد أن تضبط الذكور صوت طنطنة جناحيها مع طنين جناحي الأنثى.

مختارات

أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن "البعوض الكسلان" يؤدي لإصابة النساء أكثر من الرجال بحمى شيكونجونيا التي تنتشر بنفس طريقة انتشار فيروس زيكا. (08.11.2016)

ضجيج بالقرب من أذنك تسمعه غالباً في منتصف الليل تسببه بعوضة مزعجة، غير أن الإزعاج، الذي تسببه هذه الحشرات الصغيرة لا يتوقف على الضجة، بل قد تؤدي لسعتها إلى إصابتنا بأمراض خطيرة، وأحياناً قاتلة، مثل حمى الضنك، والملاريا. (19.08.2018)

وبحسب موقع "أن تي في" الإخباري الألماني فقد وضع الباحثون قفصين، حجزوا في كل منهما عشر إناث لم تتلقى أي وجبة دم لعدة أيام، فكانت تعاني الجوع الشديد. ثم وضعوا في كلا القفصين عشرة ذكور من البعوض وحيوان هامستر ذهبي (أو  "قداد ذهبي" كما يسميه البعض). لكنهم عرضوا أحد القفصين لأغنية Scary Monsters and Nice Sprites وترجمتها "وحوش مخيفة وأرواح لطيفة" لدي جي الموسيقى الإلكترونية سكريلكس، بينما لم يتعرض القفص الثاني لأي موسيقى. وسرعان ما قام الباحثون بالملاحظات التالية: كانت إناث البعوض غاضبة في أول الأمر . وعندما بدأت الموسيقى الصاخبة، لم تبدأ بمهاجمة الهامستر المسكين إلا بعد وقت طويل. أما في القفص الهادئ فكانت الإناث بحاجة إلى 35 ثانية فقط للانقضاض على الوجبة.

Gemeine Stechmücke (Culex pipiens), ausgewachsenes Weibchen beim Fressen, saugt Blut aus der menschlichen Haut, Italien, Europa (picture-alliance/imageBROKER/E. Biggi/FLPA)

وحدثت اللسعة الأولى على وقع أنغام الموسيقى الصاخبة بعد 191 ثانية، وبدون موسيقى بعد 82 ثانية فقط. كما أظهر سلوك التزاوج فرقاً واضحاً، فبدون موسيقى تزاوج البعوض عدة مرات بعد حفلة إراقة دماء الحيوان المسكين. وعلى وقع الموسيقى كانت ممارسة البعوض للجنس أقل بخمس مرات.

وفي هذا السياق ينقل موقع "شتيرن" الألماني عن رئيس الفريق نوبوان موراليس قوله: "إن الضوضاء قد تكون خطيرة على حياة ونجاة الكثير من الحيوانات"، مضيفاً أن الحشرات أيضاً تبدي ردود فعل على الترددات الصوتية المختلفة. "الترددات المنخفضة تسهل الاتصال الجنسي، بينما على عكس ذلك  تعمل الترددات العالية على اضطرابه".

وأمام حقيقة أن الحشرات تتصرف بشكل مختلف على وقع أصوات الموسيقى التي تحتوي بشكل خاص على تقلبات قوية، يعتقد الباحثون أن ذلك يصيب ما يسمى بـ "عضو جونستون" لدى الحيوانات بالاضطراب. وهذا العضو عبارة عن مستشعر اهتزاز، وهو مهم في التزاوج، كما أنه يجعل التحكم الدقيق في بالطيران ممكناً. فعلى سبيل المثال تكون الحشرات أفضل في الطيران عند المنعطفات.

وحقيقة أن الحشرات تظهر ردود الفعل على الموسيقى ليست جديدة على العلم، ففي عام 2018 اكتشف أستاذ علم الأحياء براندون ت. بارتون أن الخنافس تتفاعل مع موسيقى AC / DC. وللقيام بتجربته وضع بارتون لخنافس الآسيوية على فول الصويا المصابة بالمن أو قملة النبات. ثم تم تشغيل الموسيقى. بعد ذلك تم حساب قملات النبات لمعرفة عدد تلك التي أكلتها الخنافس. بالإضافة إلى AC / DC تم تعريض خنافس أخرى لأنواع مختلفة من الموسيقى ولصوت آلات ثقب الصخور وضجيج الطائرات. وبعد 15 ساعة وجد أستاذ علم الأحياء أن الخنافس المعرضة لموسيقى AC / DC أو ضوضاء المدينة افترست عدداً أقل من قمل النبات.

ع.غ/ ط.أ 

  • Insekten Cartoons (Foto: 123rf)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    حفظ التوازن البيئي

    هناك الكثير من الحشرات النافعة التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي فهي تتغذى على الحشرات الضارة مثل المن والبعوض وتلقح الأشجار والفواكه والخضار كما تساعد على التخلص من النفايات.

  • Biene im Anflug auf Blüte (Foto: dpa/Bildfunk)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    النحل أكثر الحشرات نفعاً

    يعتبر النحل مثالاً للحشرات النافعة، فهو ينتج العسل ويلقح أشجار الفواكه والخضار حتى تمنحنا الثمار. غير أن النحل أصبح مهددا بالانقراض في بعض المناطق مثل الصين بسبب استخدام المبيدات الحشرية وانتشار عناكب السوس التي تتغذى على النحل.

  • Ein Marienkäfer auf einer Blume (Foto: Fotolia/ K.-U. Häßler)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    الخنافس سلاح بيولوجي ضد القمل!

    تتغذى الخنافس على النباتات المضرة والحشرات القشرية، فهي تلتهم نحو 50 حشرة قمل في اليوم وهو ما يعادل الآلاف طيلة حياتها.

  • Marienkäferlarve frisst Blattlaus (Foto: Wikimedia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    يرقة الخنفساء بدورها مفيدة

    تساعدنا الخنافس على حماية الحقول الزراعية من الطفيليات والحشرات المضرة دون الحاجة لاستخدام المواد الكيمائية.

  • Schlupfwespe (Foto: Wikipedia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    الدبابير تفترس الحشرات المضرة

    علاقة الدبابير مع الحشرات المضرة غالباً ما تنتهي بموت هذه الأخيرة. فالدبابير تحب وضع بيضها داخل حشرات العث أوالقمل أوالبق المضرة بعد أن تحفر حفرة بداخلها. بعد ذلك تقوم اليرقة الصغيرة الجائعة التي خرجت من البيضة بالتهام هذه الحشرات.

  • Laufkäfer frisst Wurm (Foto: Wikipedia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    الخنفساء قاهر الحشرات

    تعيش الخنافس الأرضية على الصيد وتتغذى على الحشرات التي نرغب التخلص منها مثل اليسروع والحلزونيات، وحتى خنفساء البطاطس المعروفة بقوتها ورشاقتها لا تقوى على مقاومة الخنافس الأرضية. وينتشر هذا النوع من الخنافس في جميع أنحاء العالم والكثير منهم يوجد في محميات طبيعية خاصة.

  • Kurzflügler auf gelber Blüte (Foto: Wikipedia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    الزاحف الأسود

    إنها فعلا خنفساء بالرغم من أنها تظهر في الوهلة الأولى كأنها دودة. يوجد قرابة 50 ألف نوع من هذه الحشرة في العالم وتفضل التغذي على خنفساء اللحاء والديدان وتدمر بقايا النباتات والحيوانات المتحللة.

  • Hornisse (Foto: Wikipedia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    العملاق المسالم

    بالرغم من أن النظرة إلى هذا الدبور توحي بالحذر إلا أن سمه غير خطير. ويفضل هذا النوع من الدبابير التغذي على اللحوم الطازجة، حيث يستهلك سرب من الدبابير قرابة نصف كيلوغرام من الحشرات يومياً.

  • Spinne im Netz (Foto: fotalia)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    ذات الثماني أرجل

    عدد كبير جداً من العناكب ذات ثمانية أرجل لا تنتمي لفصيلة الحشرات لكنها مفيدة جداً. فهي تصطاد وتفترس الكثير من الحشرات المزعجة مثل البعوض والعث والذباب والمن.

  • Eine Springspinne (Foto: Robert R. Jackson)

    التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

    عش ودع العناكب تعيش!

    لذلك لا داعي للاشمئزاز منها أو قتلها أو سحقها بل إفرح عند رؤيتها!!

    الكاتب: يوديت هارتل/ هشام الدريوش


مختارات

التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!

بعض الحشرات مزعجة وفي بعض الأحيان مضرة وقد تسبب الأمراض، لكن كثير منها ينفع الإنسان، حيث تكون مصدراً لغذائه وتحافظ على نقاوة الأرض وتحميه من الأخطار. (03.08.2013)  

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