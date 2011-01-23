يعد جهاز المخابرات الإسرائيلي/ الموساد أحد أقوى أجهزة المخابرات في العالم. تورط الجهاز وما يزال في عمليات اغتيال كثيرة في دول عربية وأجنبية كثيرة ضد أشخاص ومؤسسات تعتبرها إسرائيل معادية لها.

يعود تاريخ جهاز المخابرات الإسرائيلي / الموساد إلى ثلاثينات القرن الماضي. تمت إقامته آنذاك في البداية لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين. وفي خمسينات القرن الماضي تحول إلى جهاز تنفيذي يتبع للمؤسسة المركزية للمخابرات الإسرائيلية وينشط في مختلف دول العالم عن طريق العملاء والمندوبين. يضم الموساد ثلاثة أقسام هي قسم المعلومات، وقسم العمليات وقسم الحرب النفسية. كما يضم مدرسة لتدريب العملاء مركزها الرئيسي حيفا.