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الموساد

يعد جهاز المخابرات الإسرائيلي/ الموساد أحد أقوى أجهزة المخابرات في العالم. تورط الجهاز وما يزال في عمليات اغتيال كثيرة في دول عربية وأجنبية كثيرة ضد أشخاص ومؤسسات تعتبرها إسرائيل معادية لها.

يعود تاريخ جهاز المخابرات الإسرائيلي / الموساد إلى ثلاثينات القرن الماضي. تمت إقامته آنذاك في البداية لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين. وفي خمسينات القرن الماضي تحول إلى جهاز تنفيذي يتبع للمؤسسة المركزية للمخابرات الإسرائيلية وينشط في مختلف دول العالم عن طريق العملاء والمندوبين. يضم الموساد ثلاثة أقسام هي قسم المعلومات، وقسم العمليات وقسم الحرب النفسية. كما يضم مدرسة لتدريب العملاء مركزها الرئيسي حيفا.

Bei einem Anschlag auf koptische Christen in Ägypten sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Egyptian firemen try to put out a fire on a vehicle following a car bombing in front of a Coptic Christian church in the Egyptian city of Alexandria, Egypt, early Saturday Jan. 1, 2011. The car exploded in front of the church as worshippers emerged from a New Year's Mass in the Mediterranean port city early Saturday, killing at least seven people, officials said. (AP Photo)

مصر تتهم تنظيماً فلسطينياً بالاعتداء على كنيسة الإسكندرية 23.01.2011

اتهمت مصر تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني بالضلوع في الاعتداء على كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، لكن التنظيم الذي يتخذ من قطاع غزة مقرا له نفي هذه التهمة، ملقياً مع حركة حماس بالمسؤولية في العملية على الموساد الإسرائيلي.
Die Bilder sind exklusiv für die Deutsche Welle und das aktuelle Thema bestimmt. Treffen mit Arafat 1983

جاسوس ألماني سابق: "المخابرات العربية متوحشة وغير فاعلة" 15.08.2010

عرف الصحفي الألماني فيلهيلم ديتل أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط عن قرب لإحدى عشرة سنة، وهو لم يتجسس عليها فقط، وإنما نجح في تجنيد مسؤولين رفيعي المستوى فيها للعمل لصالح مخابرات بلاده كما يقول في كتابه "جيوش الظلام".
The leader of the militant Hezbollah group, Sayyed Hassan Nasrallah, is seen on a big screen as he speaks from an undisclosed location during a news conference in southern suburbs of Beirut, Lebanon, 09 August 2010. Hezbollah chief Seyyed Hassan Nasrallah openly accused Israel of killing former Lebanese premier Rafik Hariri in 2005. 'Israel has the capacity to carry out an operation that targets Rafik Hariri,' Nasrallah said in a press conference via a video link. EPA/WAEL HAMZEH

جاسوس ألماني سابق: "نصر الله لم يقنعني" 10.08.2010

استند نصر الله في القرائن التي قدمها لإدانة إسرائيل باغتيال الحريري على اعترافات عملاء موقوفين ومعلومات جمعتها مخابرات حزبه. لكن فيلهيلم ديتل الجاسوس الألماني السابق لم يقتنع بحججه ويعتقد بأن حزبه متورط وإسرائيل بريئة.
A composite photo of Dubai police handout photos released on 15 February 2010 showing 11 murder suspects with European passports. Dubai's police chief Dhafi Khalfan said during the press conference that police are hunting a group consisting of six British passport holders, three Irish passport holders, one French and one German holder suspected of killing Mahmud al-Mabhuh, a top militant of Palistinian Hamas group, in a Dubai hotel room in January 2010. They are from (L to R first row) Peter Elvinger from France, Stephen Daniel Hodes from Britian, Melvyn Adam Mildine from Britain, Jonathan Louis Graham from Britain, Evan Dennings from Ireland. (From L to R 2nd row) Michael Lawrence Barney from Britain, Paul John Keeley from Britain, Kevin Daveron from Ireland, Gail Folliard from Ireland, Michael Bodenheimer from Germany and James Leonard Clarke from Britain. EPA/DUBAI POLICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

بولندا تسلم ألمانيا إسرائيليا يشتبه بضلوعه في اغتيال المبحوح 05.08.2010

قررت محكمة الاستئناف في وارسو تسليم يوري برودسكي إلى القضاء الألماني. ويشتبه ببروسكي في أنه عميل للموساد وفي ضلوعه في اغتيال المبحوح في دبي. وكانت ألمانيا قد أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه في مطلع الشهر الماضي.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

بولندا ستسلم عميلا للموساد إلى ألمانيا 07.07.2010

قضت محكمة بولندية بتسليم عميل للموساد إلى ألمانيا على خلفية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في دبي. قرار المحكمة أثار استنكار إسرائيل التي احتجت على تسليم مواطنها وطالبت بمحاكمته أمام القضاء الإسرائيلي.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

تقارير: برلين ستواصل التحقيقات ضد عميل مفترض للموساد 19.06.2010

أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية أن برلين قررت عدم التدخل وترك القضاء يبت في قضية العميل الإسرائيلي المفترض الموقوف في وارسو بناء على طلب من النيابة الفدرالية الألمانية، ويشتبه في صلته غير المباشرة في اغتيال المبحوح.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا تطلب من بولندا تسليمها عميلاً مفترضاً للموساد على علاقة بمقتل المبحوح 14.06.2010

كشفت النيابة العامة الألمانية أنها طلبت من السلطات البولندية تسليمها متهما بالتورط في الحصول على جواز سفر ألماني بصورة غير مشروعة، فيما تقول تقارير إعلامية إن المعتقل على علاقة بمقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح.
Symbolbild Atomwaffen Israel

في ظل مبدأ "الغموض النووي"ـ إسرائيل قوة نووية سرية؟ 09.04.2010

ترجع صحف إسرائيلية عدم مشاركة نتانياهو في قمة الأمن النووي بواشنطن إلى مخاوف من تعرضه لأسئلة بشأن الترسانة النووية التي يشتبه أن إسرائيل تملكها، والتي يلتزم الإسرائيليون الصمت تجاهها وفقا لما يعرف بمبدأ "الغموض النووي".
A composite photo of Dubai police handout photos released on 15 February 2010 showing 11 murder suspects with European passports. Dubai's police chief Dhafi Khalfan said during the press conference that police are hunting a group consisting of six British passport holders, three Irish passport holders, one French and one German holder suspected of killing Mahmud al-Mabhuh, a top militant of Palistinian Hamas group, in a Dubai hotel room in January 2010. They are from (L to R first row) Peter Elvinger from France, Stephen Daniel Hodes from Britian, Melvyn Adam Mildine from Britain, Jonathan Louis Graham from Britain, Evan Dennings from Ireland. (From L to R 2nd row) Michael Lawrence Barney from Britain, Paul John Keeley from Britain, Kevin Daveron from Ireland, Gail Folliard from Ireland, Michael Bodenheimer from Germany and James Leonard Clarke from Britain. EPA/DUBAI POLICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

دبي تكشف أسماء خمسة عشر متهما إضافيا في اغتيال المبحوح 24.02.2010

كشفت شرطة دبي عن معلومات جديدة متعلقة بمقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الشهر الماضي في أحد فنادق الإمارة، وأعلنت الاشتباه في تورط 15 شخصاً يحملون جوازات سفر أوروبية وأسترالية، من بينهم خمس نساء.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, gestures as he speaks during a press conference in his Jerusalem office, Wednesday, Nov. 25, 2009. Israel will halt construction in its West Bank settlements for 10 months, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced Wednesday, in an effort to restart peace talks, but Palestinians rejected the freeze as insufficient because it did not include east Jerusalem. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

صحيفة بريطانية: بنيامين نتنياهو وقع قرار تصفية محمود المبحوح 21.02.2010

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على خطة الموساد لقتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح أوائل يناير: كانون الثاني الماضي. في هذه الأثناء تحدثت شرطة دبي عن استخدام جوازات سفر دبلوماسية
A composite photo of Dubai police handout photos released on 15 February 2010 showing 11 murder suspects with European passports. Dubai's police chief Dhafi Khalfan said during the press conference that police are hunting a group consisting of six British passport holders, three Irish passport holders, one French and one German holder suspected of killing Mahmud al-Mabhuh, a top militant of Palistinian Hamas group, in a Dubai hotel room in January 2010. They are from (L to R first row) Peter Elvinger from France, Stephen Daniel Hodes from Britian, Melvyn Adam Mildine from Britain, Jonathan Louis Graham from Britain, Evan Dennings from Ireland. (From L to R 2nd row) Michael Lawrence Barney from Britain, Paul John Keeley from Britain, Kevin Daveron from Ireland, Gail Folliard from Ireland, Michael Bodenheimer from Germany and James Leonard Clarke from Britain. EPA/DUBAI POLICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

قضية إغتيال المبحوح تلقي بظلالها على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية 19.02.2010

تشهد قضية اغتيال القيادي العسكري في حركة حماس تفاعلات على أصعدة مختلفة، وتبدو العلاقات الأوروبية الإسرائيلية في المحك. فقد طلبت عواصم أوروبية إيضاحات من إسرائيل بشأن ملابسات اغتيال المبحوح واستخدام جوازات سفر أوروبية.
Palestinian Hamas militants participate a rally for the memory of Hamas commander Mahmoud al-Mabhouh, seen in the portrait, in town of Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Wednesday, Feb. 17, 2010. Israel's foreign minister said Wednesday there was no reason to assume the Mossad assassinated Mahmoud al-Mabhouh in Dubai, even as suspicions mounted that the country's vaunted spy agency made the hit using the identities of Israelis with European passports. (AP Photo/Khalil Hamra)

دبي تؤكد أن الجوازات المستخدمة في اغتيال المبحوح "غير مزورة" 18.02.2010

أكدت شرطة دبي أن الجوازات التي استخدمها المشتبه فيهم في قتل محمود المبحوح "صحيحة"، يأتي هذا فيما استدعت حكومتا بريطانيا وأيرلندا السفيرين الإسرائيليين في بلديهما اليوم من أجل تقديم تفسير بشأن استخدام "جوازات سفر مزورة"
Abed el-Raouf al-Mabhouh, center, the son of Mahmoud al-Mabhouh, one of the founders of Hamas' military wing, carries the coffin of his father along with Hamas members during his funeral procession at the Palestinian refugee camp of Yarmouk, near Damascus, Syria, Friday, Jan. 29, 2010. Hamas accused Israeli agents on Friday of assassinating al-Mabhouh, a veteran operative of the Palestinian militant group, saying he was electrocuted last week in a Dubai hotel room. (AP Photo/Bassem Tellawi)

لندن تحقق في استخدام جوازات بريطانية في اغتيال المبحوح 17.02.2010

تعهدت بريطانيا بفتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات استخدام جوازات سفر بريطانية "مزورة" في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي وتستدعي السفير الإسرائيلي، بينما نفت إسرائيل تورط جهاز (الموساد) في العملية.
Leader of Israel's right-wing Yisrael Beiteinu Party Avigdor Lieberman speaks to journalists during a visit to Kibbutz Nirim, just outside the Gaza Strip, Wednesday, Feb. 4, 2009. The hottest slogan in this Israeli election campaign has supporters cheering and critics cringing: Without loyalty, there is no citizenship. The ominous motto is plastered nationwide across buses and billboards. Above it looms the dour, bearded face of its mastermind, Avigdor Lieberman, Israel's most divisive politician and the man who could soon become the kingmaker of Israeli politics.(AP Photo/Tsafrir Abayov)

ليبرمان ينفي الاتهامات الموجهة إلى الموساد بالتورط في اغتيال المبحوح 17.02.2010

نفى وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء الاتهامات الموجهة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بالتورط في اغتيال عضو حركة حماس محمود المبحوح في دبي، كما نفى الاتهامات بتزييف جوازات سفر بريطانية.