 ″الموت الاصطناعي″ لإنقاذ حياة... | عالم المنوعات | DW | 22.11.2019

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منوعات

"الموت الاصطناعي" لإنقاذ حياة...

على الرغم من الجهد الفائق المبذول من أجل تقديم العلاج الطبي للناس وحمايتهم في أوقات الأزمة، يعجز الأطباء أمام تحديات معقدة. أطباء أمريكيون توصلوا إلى طريقة لاستبدال الدم بمحلول ملحي لإنقاذ حياة المصابين بجروح خطيرة.

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صنع في ألمانيا - الطب الرقمي

عندما تكون الحياة البشرية مهددة، يُسمح باستخدام أي وسيلة تقريباً لإنقاذها من الموت. فبمساعدة تخفيض درجة حرارة الجسم وضخ محلول ملحي في الشرايين، يريد أطباء أمريكيون إبقاء المصابين بجروح خطيرة على قيد الحياة. منذ عدة سنوات والأخصائيون الطبيون الأمريكيون يختبرون طريقة علاجية يستبدلون فيها دماء المرضى بمياه مالحة ويبردون أجسامهم إلى ما بين 10 و15 درجة لإنقاذهم من الموت المحقق، حسب ما ذكرت مجلة "نيو ساينتست".

وجاء في موقع قناة "إن تي فاو" الألماني أن تبريد الجسم يوقف عملية تخريب الخلايا ويخفف من إلحاق أضرار جسيمة بالدماغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة تمنح الأطباء مزيداً من الوقت لإجراء العمليات الجراجية دون ضغط كبير.

مختارات

طالما كانت الأجهزة المساعدة لمن تعرضوا لجراحة بتر الأطراف تقتصر على مساعدتهم في مسك الأشياء، إلا أن آلية جديدة قد تحدث ثورة في هذا المجال وذلك بعد تطوير يد صناعية تمكن الأشخاص من مسك الأشياء والإحساس بها أيضا. (01.03.2019)

هل هي معجزة؟ ربما .. امرأة وُلدت بدون رحم، ثم زرع لها الأطباء رحما تبرعت به إمرأة في سنة الـ61. ومع ذلك أنجبت المرأة الأولى بشكل طبيعي، في تقدم علمي هائل لمعالجة العقم لدى النساء. (04.10.2014)

ووفقاً لما جاء في مقال على موقع "نيو ساينتست"، يقوم الأطباء بإجراء مثل هذه العمليات على أشخاص بإصابات خطيرة مثل جروح ناتجة عن عيارات نارية أو جرح ناشئ عن طعن أو أشخاص يعانون من سكتة قلبية. أما الشرط الأساسي لهذا العلاج التجريبي هو أن يكون المصابون قد فقدوا أكثر من نصف دمهم وعندهم فرصة للبقاء على قيد الحياة تقل عن خمسة في المائة، حسب موقع قناة "إن تي فاو" الألماني.

ولم يذكر مدير الدراسة، سامويل تيشرمان، من كلية الطب بجامعة ماريلاند (بالتيمور) عدد المرضى الذين أجريت لهم مثل هذه العمليات الجراحية بالفعل وكم عدد الذين أُنقذت حياتهم، لكنه يأمل في نشر النتائج بحلول نهاية عام 2020. ووفقاً لتيشرمان، فإن حوالي ساعتين فقط من الوقت تبقى للجراحين لإجراء مثل هذه العملية وإنقاذ الأشخاص من إصابات خطيرة. ويضيف: "نحاول كسب الوقت لإنقاذ الأرواح". أما بعد العمليات، فيتم ضخ الدم إلى الشرايين وتسخين الجسم ببطء لينعم المصاب بولادة جديدة.

ع. اع/ ي.أ

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القلب – المضخة العجيبة

    القلب هو عضو عضلي مجوف تتقلص عضلاته ما يقارب سبعين مرة في الدقيقة ويضخ بهذه النبضات نحو عشرة آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد إلى جميع إنحاء الجسم. ويقوم القلب بعملية ضخ هذه الكميات الكبيرة على مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، كما عند إجراء التمارين الرياضية، يزيد القلب كمية ضخه للدم إلى خمس مرات عن المعتاد.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عمل مزدوج للقلب

    يتكون القلب من قسمين وكل قسم من القلب يحتوي على أذين وبطين. وجسم الإنسان يتكون من جهازين لدوران الدم وليس من جهاز واحد. لأن القسم الأيمن من القلب يضخ الدم إلى الرئتين لتزويد الدم بالأوكسجين، وفي الوقت نفسه يضخ القسم الأيسر من القلب الكمية نفسها من الدم إلى أنحاء الجسم. وترتبط أجزاء القلب مع بعضها بصمامات تسمح بمرور الدم باتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المعاكس.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهد عضلي مضن

    القلب هو عبارة عن عضلات من نوع خاص تشبه العضلات الموجودة في اليدين أو الساقين من حيث سرعة وقوة تقلصها. ولكن الذي يميز عضلات القلب عن غيرها هو قابليتها للعمل لفترة طويلة بدون تعب أو كلل. بالإضافة إلى ذلك فان خلايا نسيج عضلة القلب ترتبط مع بعضها البعض مشكلة شبكة كبيرة، كما يظهر في الصورة، والتي تساعد القلب على العمل كعضلة واحدة أثناء النبض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    الخلايا المحفزة لنبض القلب

    هل حاولت يوما أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وان حاولت فانك لن تستطيع، لأن القلب لا يمكن السيطرة على عمله عن طريق الخلايا العصبية وإنما عن طريق الخلايا المولدة للنظم الجيبية الأذينية. وهي خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري. وفي حال تعذرها عن ذلك تقوم بدلا عنها العقدة الأذينية البطينية بتوليد الإشارة.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مزيل الرجفان

    في حالة تعذر القلب عن العمل بصورة طبيعية، كما في حالة الرجفان البطيني، أي توقف القلب عن العمل بسبب خلل في منظومة القلب تؤدي إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما، يستخدم جهاز مزيل الرجفان الذي يقوم بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الإشارة الكهربائية في القلب وتعيده للعمل بصورة طبيعية. هذا الجهاز متوفر حاليا في معظم الأماكن وسهل الاستعمال.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مولد نبضات القلب

    وإذا كان نبض القلب بطيئا جدا، يستعان عند هذه الحالة المرضية بجهاز طبي يزرع في جسم الإنسان يقوم بتوليد نبضات الكترونية ترسل إلى عضلة القلب. هذا الجهاز الطبي تم استعماله لأول مرة في عام 1958 والنوعيات الحديثة منه تستطيع العمل في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين خمسة أعوام واثني عشر عاماً.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عملية القلب المفتوح

    كان الأطباء يرغمون على إيقاف عمل الدورة الدموية في الجسم عند إجراء عملية جراحية في القلب. ولكن في خمسينات القرن الماضي اكتشف الجراحون طريقة جديدة مكنتهم من حل المشكلة عن طريق استعمال جهاز يستخدم مؤقتا إثناء العملية الجراحية ويقوم بتزويد الدم بالأوكسجين ومن ثم إرساله إلى باقي الجسم، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بعمل القلب والرئة معاً.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القسطرة الطبية

    الطب الحديث بإمكانه الكشف الكامل عن عمل القلب والتعرف على مشاكله إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية دون فتح بطن المريض. حيث يقوم الأطباء باستخدام عملية القسطرة، أي إدخال أنبوب معدني أو مطاطي في جسم الإنسان يتم عن طريقه إدخال أدوات جراحية وطبية وإجراء العملية الجراحية في قلب المريض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    صمامات اصطناعية للقلب

    في حال تعطل صمامات القلب عن عملها الطبيعي أو في حال تآكلها يستعمل الأطباء بدلا عنها مواد بيولوجية بديلة مستخرجة من الخنازير أو صمامات معدنية. وفي الوقت الحاضر توجد أيضا صمامات اصطناعية صغيرة قابلة للامتداد، كما يظهر في الصورة، ويتم ربطها بقلب المريض عن طريق عملية القسطرة.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلوب ومضخات دم اصطناعية

    عندما لا يعمل القلب بصور منتظمة كما في حالة ضعف القلب، يتم الاستعانة بمضخة دم لتكمل عمل القلب ويتم زراعتها في الجسم، إضافة إلى ذلك يربط قلب صناعي لمساندة عمل القلب القديم في جسم المريض، أما المشغل الآلي والبطاريات الخاصة بالمضخة والقلب الاصطناعي فتكون في العادة خارج جسم المريض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلب اصطناعي قيد التطوير

    وفي الوقت الحاضر يقوم العلماء بتطوير قلب اصطناعي يقوم بمهام القلب الطبيعي بالكامل، وتمت تجربة هذا القلب الاصطناعي الجديد بنجاح على الأبقار. يحتوي هذا القلب، كالقلب الطبيعي، على بطينين اثنين وأربعة صمامات. لكن ما زال أمام العلماء وقت طويل والكثير من الأبحاث لغاية تطوير هذا القلب الاصطناعي وجعله بديلا ناجحا عن القلب الطبيعي.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

القلب - الجهاز النابض العجيب

القلب هو العضو الرئيسي المحرك للدم في الجسم. كيف يعمل هذا العضو الفعال الذي لا يتجاوز حجمه حجم قبضة اليد؟ وماذا يحدث حين يتعذر على القلب لأي سبب من الأسباب العمل بصورة طبيعية؟ الصور والرسوم التوضيحية التالية تبين ذلك. (05.01.2014)  

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صنع في ألمانيا - الطب الرقمي  

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