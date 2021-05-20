 المهاجرون المفقودون: مصير مجهول وألم وتبعات على عائلاتهم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.05.2021

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ثقافة ومجتمع

المهاجرون المفقودون: مصير مجهول وألم وتبعات على عائلاتهم

سلطت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها الضوء على التداعيات النفسية والمالية والقانونية على عائلات المهاجرين المفقودين أثناء رحلة اللجوء، مع تركيز خاص على المملكة المتحدة. فما هذه التداعيات؟

صورة لقارب مهاجرين في البحر المتوسط (رمزية)

يختفي أثر العديد من المهاجرين أثناء رحلة اللجوء، فما تأثير ذلك على عائلاتهم؟ الصورة رمزية

أصدر "مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية" (Global Migration Data Analysis Centre) تقريراً تناول التبعات النفسية والقانونية والمالية التي يعاني منها عشرات الآلاف من العائلات التي فقدت أقارب أثناء رحلة اللجوء. وأجرى معدو التقرير مقابلات في إثيوبيا وإسبانيا وزمبابوي مع التركيز على المهاجرين في المملكة المتحدة.

وكان الهدف من التقرير، الذي وضعه المركز الذي يتبع منظمة الهجرة العالمية ومقره برلين، عن تعقيدات الوضع و"منح صوتاً لمن فقد أحد أفراد أسرته في رحلة اللجوء".

بين القانون وحقوق الإنسان
كشف تقرير مركز (GMDAC) أن هناك فروقات كبيرة بين طريقة التعاطي مع حالات المهاجرين المفقودين وتلك مع المفقودين من غير المهاجرين. ومن بين ما أورده التقرير عدم إجراء تحقيقات في حالات المفقودين من المهاجرين وحتى الامتناع عن إجراء الترتيبات المعتادة للجنائز. وبين التقرير أن الجهات المختصة تبرر إجراءاتها بحجة تنفيذ القانون ولا تنظر إلى حالات المفقودين من المهاجرين واللاجئين على أنها قضية حقوق إنسان.

أوجه قصور في بريطانيا
كشف التقرير أن الكثير من عائلات المهاجرين المفقودين في بريطانيا تحجم عن السؤال عن أبناءها خوفاً من تبعات ذلك على وضعها وبالتحديد تقديمهم للمحاكمة او حتى الترحيل. كما أشار التقرير إلى أن تلك العائلات لا تعرف من أين تبدأ البحث والجهة التي ينبغي البدء منها، وذلك في ظل غياب أي مبادرات حكومية داعمة. "في المقام الأول تتعامل الحكومة مع القضية على أنها قضية عدالة جنائية".

في العشرين سنة الماضية غرق ما يقارب 300 شخص في محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أخرى مختصة. بيد أن تقرير (GMDAC) ذهب إلى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

توصيات
ودعت المنظمة الدولية للهجرة المملكة المتحدة للقيام بما من شأنه "تحديد هوية المفقودين والمتوفين وتسهيل التواصل مع عائلاتهم"، بما يتوافق مع الميثاق العالمي للهجرة الموقع عام 2018 في مراكش. وأشار التقرير إلى أنه وباستثناء خدمة البحث التي يقدمها الصليب الأحمر "ليس هناك أي جهة تقدم أي مساعدة". كما انتقد التقرير غياب المعايير الرسمية بخصوص استعادة رفات من مات خلال رحلة اللجوء.

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نيجيريا: رؤى مفقودة وموت في البحر المتوسط

وحث التقرير في توصياته بضرورة تقديم العون الممنهج والمؤسساتي في النواحي الاجتماعية والمالية وتقديم الاستشارة للأسر. كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المختصة في المملكة المتحدة ودول المنشأ للمهاجرين ودول العبور. كما دعا التقرير إلى إنشاء آلية محددة تسمح بالإبلاغ عن المفقودين دون أن يترتب عليها تداعيات على الأهل، وكذلك توعية الرأي العام بالقضية.

شهادات موجعة لمهاجرين سودانيين
عمر مهاجر سوداني يعيش في مدينة نوتنغهام البريطانية. شاهد عمر صديق طفولته علي وآخرين ينقلب فيهم القارب في عرض البحر، بينما كان هو في قارب آخر. عمر مستمر بالبحث والسؤال عن علي لأنه يريد الوصول إلى حقيقة مصيره: "ربما أنقذهم قارب آخر وربما ماتوا غرقاً. ولكن كيف أكون متأكداً إذا لم يعثر أحد على الجثة؟... سأستمر بالبحث حتى أعثر عليه".

أثناء عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا، أجبر منير وزوج أخته والأطفال على ركوب قارب آخر غير الذي ركبتاه أخته وزوجته. أنقذت سفينة إيطالية القارب الذي استقله منير وزوج أخته إلى صقلية، حيث بقيا أسبوعين يسألان عن المرأتين دون العثور على أي أثر لهما. وبعد ذلك أكملا طريهما إلى المملكة المتحدة حيث يستمران في البحث والسؤال: "كان من الصعب علينا مغادرة إيطاليا. لم نكن قادرين على الأكل والشرب. شعرت وزوج اختي بالعار لعدم قدرتنا على حماية زوجتي وأختي. ذهبنا إلى جهات في لندن للسؤال ولكن لا جواب. لو نعلم أنهما توفيتا، يمكنا تقبل الأمر لأنها تكون عندئذ إرادة الله. ولكن أن لا تعرف أي شيء هو القتل بعينه".

سيرتان ساندرسون - مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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