 المهاجرون الأفارقة.. خطر الموت في الصحراء ومعاملة لا إنسانية في النيجر! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 13.06.2022

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ثقافة ومجتمع

المهاجرون الأفارقة.. خطر الموت في الصحراء ومعاملة لا إنسانية في النيجر!

انتقدت منظمة أطباء بلا حدود بشدة معاملة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الحدودية بين النيجر والجزائر وليبيا. حيث يتم ترحيل آلاف المهاجرين قسراً إلى منطقة الساحل في النيجر سنوياً. كما انتقدت المنظمة سياسة الاتحاد الأوروبي.

MSF Afrika Ärzte ohne Grenzen

مهاجرون يزورون مركزًا صحيًا تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في أساماكا، النيجر | المصدر: منظمة أطباء بلا حدود

تحدثت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) عن تقارير تشير إلى ترحيل أكثر من ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا كل شهر، وتركهم في وسط صحراء الساحل على المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر. وأضافت أن من بين الذين تُركوا في الصحراء مهاجرون يعانون من إصابات جسدية بالإضافة إلى ناجين من العنف الجنسي وأشخاص يعانون من صدمات نفسية شديدة.

وأفاد ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا الرعاية من أطباء بلا حدود في المنطقة، أنهم تعرضوا للعنف وسوء المعاملة على حدود الجزائر وليبيا. كما تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 38 شخصا في المنطقة الحدودية بين عامي 2020 و 2021.

وانتقدت المنظمة  الاتحاد الأوروبي وحملته مسؤولية الوضع الحالي في صحراء الساحل في النيجر. وألقت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، ماري فون مانتوفيل، باللوم على الاتحاد الأوروبي لاتباعه نهجه "سلبيا" في سياسات حماية الحدود، وقالت: "بسبب مبادرات الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من الهجرة، أصبح طريق الهجرة أكثر خطورة"، مضيفة أنه نتيجة لذلك، "أُجبر المهاجرون على استخدام طرق خطرة عبر الصحراء لتجنب مراقبة الحدود، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للاستغلال الخطير".

منظمة أطباء بلا حدود تعمل في منطقة عبور اللاجئين بالصحراء الكبرى

منظمة أطباء بلا حدود تعمل في منطقة عبور اللاجئين بالصحراء الكبرى

لا اعتبار لـ "كرامة الإنسان"

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى الوضع في النيجر باعتباره "مأساة إنسانية" ودعت السلطات الإقليمية والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول مستدامة لأولئك المتضررين. وشددت على أنه من بين أمور أخرى، يجب احترام كرامة الإنسان دائما أثناء عمليات مراقبة الحدود والإجراءات المتعلقة بذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام، وثقت أطباء بلا حدود ترحيل من 14 ألف مهاجر "تم ترحيلهم من الجزائر إلى النيجر في ظل ظروف غير إنسانية وتركوا لمصيرهم" بحسب ماري فون مانتويفل. التي أضافت بأن هناك أنباء عن أعمال عنف وإهانة على يد حراس جزائريين وليبيين.

مختارات

 من جهته، قال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في النيجر ، جمال مروش: "إن الحالة النفسية والجسدية للمهاجرين الذين تم فحصهم في المرافق الصحية المحلية كانت دليلاً كافياً على أنهم مروا بالجحيم".

منظمة الهجرة الدولية تساعد لاجئين أفارقة

منظمة الهجرة الدولية تساعد لاجئين أفارقة

الهجرة عبر النيجر

أصبحت المنطقة المحيطة بمدينة أغاديز النيجيرية مركزاً لعبور المهاجرين، لا سيما القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. إذ يتجه كثيرون من هناك إلى الشمال، وغالبا ما يتوجهون إلى ليبيا أو الجزائر حيث يأملون في الإبحار وصولاً إلى أوروبا.

ومع ذلك، فإن بعض المهاجرين، الذين تعترضهم السلطات في تلك البلدان، يُعادون مباشرة إلى المنطقة الحدودية حيث يتركون لوحدهم. فينتهي الأمرأيضاً بالعديد ممن يجدون أنفسهم عالقين في الصحراء بعد طردهم من ليبيا والجزائر في أغاديز، حيث يقضي البعض النهار مختبئا ويغامرون بالخروج ليلاً فقط خوفًا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتنظم فرق منظمة أطباء بلا حدود بعثات إنقاذ  منتظمة لمساعدة أولئك الذين ضلوا طريقهم أو تُركوا في الصحراء. ومن خلال دعم العديد من المراكز الصحية المتكاملة والعيادات المتنقلة في منطقة أغاديز، توفر المنظمة الرعاية الصحية المجانية، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالات للحالات المعقدة، والإجلاء في حالات الطوارئ للعلاج العاجل.

وتدعو أطباء بلا حدود السلطات الإقليمية وشركاءها إلى إيجاد استجابات إنسانية وعاجلة ومناسبة ومستدامة لمعاناة المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الجزائر وليبيا إلى صحراء منطقة الساحل.

مهاجر نيوز 2022

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


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