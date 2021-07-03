 المنظمة الدولية للهجرة: الجزائر ترحل أكثر من 1200 مهاجر نحو النيجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2021

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المنظمة الدولية للهجرة: الجزائر ترحل أكثر من 1200 مهاجر نحو النيجر

أكد مكتب المنظمة الدولية للهجرة أن الجزائر رحلت مئات المهاجرين من أراضيها إلى النيجر منذ اعلان إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. وتحاول أعداد كبيرة من الأفارقة دخول الجزائر في مسعى لإمكانية الهرب إلى أوروبا.

أرشيف: الشرطة الجزائرية خلال عملية ترحيل بعض المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء

أكد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في النيجر أن الجزائر رحلت مئات المهاجرين من أراضيها منذ إعلان إعادة فتح الحدود البرية.

قامت الجزائر بترحيل أكثر من 1200 مهاجر من غرب إفريقيا، بينهم نيجيريون، إلى النيجر منذ إعلان إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في 14 تموز/يوليو 2021، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

مختارات

أشعر أننا بحاجة لهذه الدراما الهوليودية ليتنبه الناس إلى معاناة المهاجرين، لا أعرف كيف يمكن أن يتفاعل الناس إذا كان بإمكان المهاجرين أن يقودوا طائرة ويأتوا إلى أوروبا بطريقة نظامية”. فيلم يروي قصة المهاجرين عبر المتوسط.

يواجه اللاجئون والمهاجرون في الجزائر أوقاتا عصيبة وظروفا صعبة جدا. ففي خضم التحول السياسي المستمر في البلاد، اختارت السلطات طريقة مختلفة للتعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وهي ترحيلهم إلى النيجر في وسط الصحراء.

وذكر مكتب المنظمة في النيجر على فيسبوك: "في 18 تموز/يوليو، وصلت قافلة رسمية من 515 نيجيرياً ممن تم ترحيلهم من الجزائر. في 16 تموز/ يوليو، وصل 752 مهاجراً من غرب إفريقيا سيراً إلى أساماكا، المدينة (النيجيرية) الأقرب إلى الحدود الجزائرية".

وأضاف "بعد رحلتهم الخطيرة والشاقة" حصل المهاجرون على "مواد غير غذائية (لوازم النظافة وبطانيات ...) بفضل تمويل من وزارة الداخلية الإيطالية".

وطردت الجزائر عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين من غرب ووسط إفريقيا منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة. ويحاول بعض هؤلاء العيش في الجزائر، لكن عدداً كبيراً منهم يسعون بشكل رئيسي للعبور منها إلى أوروبا.

ولطالما انتقدت المنظمات غير الحكومية، الجزائرية والدولية، السلطات الجزائرية بسبب كيفية تعاملها مع المهاجرينالآتين من دول جنوب الصحراء الكبرى، وتركهم في بعض الأحيان بدون ماء أو طعام في وسط الصحراء. وتنفي الجزائر بانتظام هذه الاتهامات متحدثة عن "حملة كيدية".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في 14 تموز/يوليو الجاري إعادة فتح الحدود البرّية بين الجزائر والنيجر، بعدما أغلقت لستة عشر شهرا بسبب جائحة كوفيد 19، بهدف تسهيل التجارة بين البلدين، وذلك خلال استقباله نظيره النيجيري محمد بازوم.

ع.أ.ج/ ع ش ( أ ف ب)

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


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