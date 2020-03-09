 ″المنساقون″ - فيلم ألماني يحكي قصة ميركل وأزمة اللجوء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.04.2020

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سياسة واقتصاد

"المنساقون" - فيلم ألماني يحكي قصة ميركل وأزمة اللجوء

يروي كتاب الصحفي الألماني روبين ألكسندر "المنساقون" خلفيات قرار ميركل بفتح الحدود الألمانية في عام 2015 أمام اللاجئين الهاربين من ويلات الحرب. والآن تم تحويل الكتاب إلى فيلم بثته محطة التلفزيون الألمانية الأولى.

Film Die Getriebenen (ARD/rbb/Volker Roloff)

الممثلة الالمانية إيموغن كوغه في دور المستشارة أنغيلا ميركل

كانت سنة 2105 مصيرية بالنسبة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والتحالف الحكومي الذي ترأسه والمشكل من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. فالحرب المتواصلة في سوريا تسببت في إحدى أكبر موجات اللجوء إلى أوروبا. ومقولة ميركل "سننجح في ذلك" وقرار فتح الحدود أمام اللاجئين حظيا في داخل البلاد وخارجها بالكثير من التعاطف، لكن احتجاجات كبيرة حصلت ضد ذلك أيضا. وما يزال أثر القرارات المتخذة في عام 2015  ملموسا إلى يومنا هذا، وتلك القرارات تحدد الإدراك العام لميركل ومستشاريتها.

مختارات

خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية. (06.04.2020)

وفقا لاستطلاع للرأي، أعرب ثلثا الألمان عن شعورهم بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فيما تجاوز عدد الإصابات في ألمانيا 122 ألف حسب مقياس جون هوبكنز. (11.04.2020)

الصحفي روبين ألكسندر الذي رافق ميركل لسنوات كمراسل لصحيفة  "دي فيلت" يحكي في كتابه الصادر في عام 2017 "المنساقون" Die Getriebenen عن أحداث تلك الأيام في عام 2015. وكتاب ألكسندر لقي المديح بعد صدوره. والصحافة كانت مجمعة على أنه يسرد الحقائق بتفصيل ودقة.

لكن كان هناك انتقادات، صحيفة "زوددويتشه تسايتاونغ" على سبيل المثال اشتكت من أن الصحفي "المحافظ" ألكسندر يتمثل في مؤلفه "غضبه ضد ميركل". أما صحيفة "تاتس" TAZ فرأت بأن الكتاب مبني على "التلاعب". 

هجين من مشاهد ومقتطفات إخبارية

وفي الوقت الذي يكون فيه اتهام التلاعب في كتاب غير روائي  ذو وزن كبير، فإن الأفلام تتبع قوانين أخرى: فالأفلام الروائية تعيش من التلاعب، وبالتالي فإن المخرج شتيفان فاغنر تجرأ عندما قرر تصوير الأفكار الرئيسية المستقاة في جزئها الكبير من نسخة الكتاب. وهو له تجربة مع ذلك كما يقول في تصريح عن الفيلم: "نهجي يقوم على عرض الارتباطات بين السياسة والمجتمع بممثلين في أدوار من التاريخ المعاصر الحالي عن قرب، وبشكل مفهوم على الصعيد الإنساني ومثير على الصعيد العاطفي، إضافة إلى الموضوعية بوسائل الخيال."

مشهد من الفيلم يبدو فيه تجسيد لدور رئيس المستشارية السابق بيتر ألتماير وهو يواجه وزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير

مشهد من الفيلم يبدو فيه تجسيد لدور رئيس المستشارية السابق بيتر ألتماير وهو يواجه وزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير

ويستخدم فاغنر مشاهد حقيقية وقوية من الناحية العاطفية من برامج إخبارية، بينها مشاهد للاجئين يُعانون في محطة القطار في بودابيست وعمال الإغاثة على طول طريق الهجرة، وفي محطات القطار الألمانية أمام غضب المتظاهرين المعادين لميركل. ثم يضيف للمشاهد الحقيقية مشاهد أخرى خيالية تُرى فيها ميركل في مواقف شخصية مع زوجها يواخيم زاور.

تشابه مثير

في الغالب ينجح الانتقال بين المشاهد الإخبارية والتمثيلية. لكن توجد أيضا مشاهد يتم فيها تصوير الممثلين في مؤتمرات صحفية حقيقية. وعلى هذا النحو تجيب مثلا ميركل غير الحقيقية (الممثلة) بعد تسلم جائزة الدكتوراه الفخرية في برن على مواطنة حقيقية. وهذا يبدو مثيرا ويؤدي إلى قيام بُعد غريب مع الحدث. أما تريستان زايت الواثق الخطى فيحقق من خلال الحركة والصوت تشابها عجيبا مع رئيس المستشارية السابق بيتر ألتماير.

والممثلة الرئيسية إيموغن كوغه لا تشبه النسخة الأصلية لميركل ما عدا في تسريحة الشعر واختيار الملابس

ويجسد يوزيف بيربيشلير بشكل لامع رئيس وزراء بافاريا السابق هورست زيهوفر الذي يرفض توجه ميركل ويتعرض لهجوم  من زميله ماركوس زودر الذي يمثل دوره ماتياس كوبفر. وعلى المستوى الاتحادي يتحين رئيس(سابق) الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل الفرصة لترتكب "المستشارة الأبدية" خطأ.

أنغيلا ميركل (إيموغن كوغه) تبحث عن نصائح من وزير المالية فولفغانغ شويبله

أنغيلا ميركل (إيموغن كوغه) تبحث عن نصائح من وزير المالية فولفغانغ شويبله

ميركل كصخرة بين الأمواج العاتية

بالرغم من أن الأحداث تتعاقب حولها، فإن كوغه في شخصية ميركل لا تبدو مدفوعة، بل العكس فهي تبدو مثل الصخرة وسط الأمواج ولا تترك المجال لإقناعها باتخاذ قرارات متسرعة. لكن يبقى واضحا أن ميركل يجب أن تهتم في وقت واحد بعدة أزمات موازية هي خطر خروج اليونان من منطقة اليورو وفضيحة التنصت من قبل المخابرات الأمريكية والمعارك على السلطة داخل التحالف الحكومي. إنه عرض للحياة اليومية السياسية في أوقات الأزمة كما نعرفها من المسلسلات السياسية الناجحة.

المشاكل هي نفسها

"المدفوعون" يتناول جوانب هامة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لتلك الفترة. لكن اللحظات التي يبتعد فيها الفيلم عن الحقائق هي الأقوى. والمشاهد الخيالية في العلاقة الزوجية بين أنغيلا ميركل ويواخيم زاور هي التي تعطي الفيلم تلك النكهة.

المخرج شتيفان فاغنر

المخرج شتيفان فاغنر

أثناء مشاهدة الفيلم يبدو من منظار يومنا الحالي أن عام 2015 يظهر مثل فترة ماضية بعيدة. لكن المشاكل هي نفسها. ففي الوقت الذي تبقى فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منشغلة بنفسها بسبب وباء كورونا، يعاني آلاف اللاجئين في المخيمات من ظروف صعبة التحمل. وآخر كلمة قالتها إيموغن كوغه في دور أنغيلا ميركل في الفيلم تدل على التنبؤ بمستقبل قاتم.

+ "المنساقون" بدأ بثه يوم 15 أبريل/نيسان على قناة التلفزة الألمانية الأولى. والكتاب الذي يحمل نفس العنوان من تأليف روبين ألكسندر صدر في 2017 من دار نشر زيدلر.

فليب يديكه/ م.أ.م

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

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