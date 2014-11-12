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المندائيون

طائفة سكنت السهل الرسوبي في جنوب العراق، لغتهم الأم هي الآرامية وهي لغة كتابهم الموسوم" كنزبرا". نبيهم هو يحيى الوارد ذكره في الكتب السماوية وفي الانجيل باسم يوحنا المعمدان.

المندائيون هم نفسهم الصابئة، وموطنهم الاصلي محافظة ميسان جنوب العراق، فهم بقايا الاراميين في السهل السومري . لهم زعيم طائفة منتخب عادة. ارتبطت ديانتهم وثقافتهم بالماء، ويسميهم البعض شعب الماء، اهم حرفة مارسوها خلال قرون هي الصياغة، وحسب ويكيبيديا فإن كلمة صابئة جاءت من جذر الكلمة الآرامية المندية (صبا) بمعنى (تعمد، اصطبغ، غط ،غطس). هاجر اغلبهم من العراق منذ سنوات، ويقدر عدد المتبقين منهم بنحو 5 الاف نسمة.