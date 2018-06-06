 المنتفعون الخمسة من رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية | عالم الرياضة | DW | 10.07.2018

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عالم الرياضة

المنتفعون الخمسة من رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية

في الوقت الذي دخلت فيه قصة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فصلها الأخير، ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة مستفيدين من الرحيل الوشيك للنجم البرتغالي عن القلعة المدريدية صوب الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس.

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Ronaldo (Reuters/P. Noble)

صورة من الأرشيف.

بعدما حطم كل الأرقام القياسية، وساهم بشكل كبير في اعتلاء ريال مدريد منصة التتويج محليا وقاريا، بات من حكم المؤكد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "الميرنغي"، بسبب خلافات مع إدارة النادي الإسباني العملاق.

وبقدر ما يُشكل رحيل الفائز بخمس كرات ذهبية عن "الأبيض الملكي"، ضربة موجعة للنادي الإسباني العملاق وجماهيره الغفيرة في أرجاء العالم، فإنّ مغادرة النجم البرتغالي تفتح في نفس الوقت الأبواب لعدة نجوم جدد، من أجل حمل قميص الريال أو استعادة التوهج من جديد. موقع "سبورتس كيدا" يسلط الضوء على خمسة فائزين من رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية.

مختارات

بينما يُواصل إدين هازارد نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، ذكرت تقارير صحفية أن "عادة" يمتاز بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تُقرب هازارد من القلعة المدريدية. فكيف ذلك؟ (07.07.2018)

رونالدو راحل عن الريال ولابد للنادي الملكي أن يأتي بخليفة له. الأمر لن يكون سهلا من الناحية المادية، كما أن خلفائه المحتملين يحتاج بعضهم للصبر من أجل تحقيق النضوج الكروي.هنا خمسة خلفاء محتلمين لرونالدو من جنيسات مخلتفة. (06.07.2018)

نيمار

يشير موقع "سبورتس كيدا" إلى أن الأنظار ستتجه بشكل رئيسي إلى نيمار دا سيلفا، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، وتعويض رحيل رونالدو المرتقب عن القلعة المدريدية، وأضاف أن انتقال النجم البرازيلي (26 عاما) إلى "الميرنغي"، سيساعده في تحقيق حلمه التتويج بالكرة الذهبية، لاسيما وأن "الأبيض الملكي" أحكم قبضته على مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُحدد بنسبة كبيرة هوية الفائز بالكرة الذهبية.

إدين هازارد

بحسب نفس المصدر، يقتحم إدين هازارد أجندة ريال مدريد بقوة، خاصة وأن النجم البلجيكي يُقدم مستوى رائعا برفقة منتخب بلاده في مونديال روسيا، وساهم في وصوله إلى نصف نهائي أغلى المسابقات الكروية، وأضاف أن فشل انتقال نيمار إلى ريال مدريد، سيرفع من حظوظ هازارد بشكل كبير في حمل قميص "الميرنغي".

UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

رونالدو سجل هدفا في غاية الروعة على يوفنتوس، الذي يقترب من ضم النجم البرتغالي.

غاريث بيل

يوضح موقع "سبورتس كيدا" أن رحيل "صاروخ ماديرا"، قد يمنح غاريث بيل فرصة إثبات قدراته من جديد مع ريال مدريد، خاصة وأن النجم الويلزي فشل في الخروج من ظل رونالدو، الذي يعتبر نجم الفريق الأول من دون منازع. ويُردف نفس الموقع أن انتقال رونالدو المحتمل إلى يوفنتوس الإيطالي، ربما يدفع غاريث بيل بالبقاء في ريال مدريد، والتأكيد على علو كعبه فوق المستطيل الأخضر.

أسينسيو

يُتابع نفس المصدر أن ماركوس أسينسيو، يدخل بدوره خانة المستفيدين من مغادرة رونالدو القلعة المدريدية، إذ يحتاج صاحب القدم اليسرى الساحرة دقائق لعب كثيرة، من أجل مواصلة تطوره والانتقال إلى مستوى آخر يمنحه فرصة التتويج بالكرة الذهبية مستقبلا.

ميسي

يؤكد موقع "سبورتس كيدا" أنه منذ انتقال رونالدو إلى ريال مدريد صيف سنة 2009، بلغت المنافسة بين النجمين ذروتها سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويضيف أن رحيل النجم البرتغالي سيضعف من قوة ريال مدريد وسيساعد ميسي على استعادة توهجه أوروبيا، لاسيما وأن رونالدو (33 عاما)  ساهم في ظفر ريال مدريد بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أعرق المسابقات الأوربية في عالم الساحرة المستديرة.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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