 المنتدى العالمي للاجئين.. أهداف طموحة وسط مصالح متناقضة | سياسة واقتصاد | DW | 17.12.2019

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سياسة واقتصاد

المنتدى العالمي للاجئين.. أهداف طموحة وسط مصالح متناقضة

بالتزامن مع مرور عام على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، انطلقت اليوم، أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف وسط تساؤلات حول مدى تحسن إجراءات حماية اللاجئين منذ ذلك الحين.

لاجئون فنزويليون وكولومبيون في طريقهم للدخول إلى الحدود مع كولومبيا، يونيو/ حزيران 2019.

4.8 مليون من اللاجئين الفنزويليين فروا من البلاد.

كل يوم يخوض مئات الفنزويليين رحلة قاسية لما يأملون أن تكون حياة أفضل. الرحلة التي تستغرق خمسة أيام كاملة للعبور إلى مدينة كوكوتا على الجانب الكولومبي من الحدود إلى العاصمة بوغوتا بينها ارتفاعات من 320 إلى 2.640 متر فوق سطح البحر. وكل يوم الناس يموتون خاصة الأطفال التي تستسلم للإرهاق أو إلى البرد أو الهواء في الارتفاعات العالية.

منذ أن فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في صراعه على السلطة مع الرئيس الذي أعلن عن نفسه خوان غايدو في بداية عام 2019، لم يسمع العالم سوى القليل عن محنة اللاجئين الفنزويليين. لكن تدفق النازحين قد تضاءل. وفر 4.8 مليون من اللاجئين الفنزويليين من البلاد، حيث وصل 3.9 مليون منهم إلى أماكن أخرى في المنطقة، خاصة في كولومبيا المجاورة.

وتقول أولغا سارادو، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: "هناك خطر من أن إعداد اللاجئين في كولومبيا سيتجاوز طاقتها على الاستيعاب بسبب تشديد شروط الدخول في بلدان مثل الإكوادور وبيرو وشيلي".

أولغا سارادو، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

أولغا سارادو، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

يضيف: "المدارس والمستشفيات في كولومبيا لديها بالفعل طاقة زائدة. يجب أن تتقاسم منطقة أمريكا الجنوبية المسؤولية حولها حتى لا تتحمل دولة واحدة العبء الكامل".

مشروع اللاجئين الناجح في البرازيل

هذا هو بالضبط هدف "عملية كيتو" هي مبادرة للمساعدة متعددة الأطراف، حيث التقى مسؤولون من دول المنطقة مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني في كولومبيا في محاولة مشتركة لتعزيز دمج اللاجئين الفنزويليين في أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وكذلك في سوق العمل؛ لإظهار كيفية مساعدة اللاجئين على الأرض، تشير سارادو إلى البرازيل: "اللاجئون الذين يصلون إلى ولاية رورايما الحدودية الأقل تطوراً يتم نقلهم مجانًا إلى المدن التي تحتاج إلى عمال مهرة".

وبرنامج "عملية كيتو" طورته وكالة اللاجئين بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين البرازيليين. "إذا كان ميكانيكيًا مطلوبًا في ساو باولو، فيمكن للفنزويليين التقديم بمجرد عبورهم الحدود، وكذلك الرحلة التي سيحصلون عليها من دروس برتغالية مجانية وبدل في الأشهر القليلة الأولى"، يشرح ساررادو.

فنزويليون ينتظرون فتح الحدود في باكارايما بولاية رورايما بالبرازيل، فبراير/ شباط 2019.

برنامج "عملية كيتو" الذي طورته وكالة اللاجئين في البرازيل يحقق نجاحا لافتا.

شبكات أفضل بين منظمات الإغاثة

وانطلق المنتدى العالمي للاجئين في جنيف وهو أول اجتماع عالمي حول محنة النازحين حيث تعرض أفضل الممارسات التي يمكن أن تؤثر على الصعيد العالمي فضلا عن آليات للتنسيق الأفضل بين منظمات الإغاثة. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، نزح نحو 71 مليون شخص قسراً هربًا من الحرب والعنف والاضطهاد بحلول نهاية 2018، بينهم قرابة 26 مليونًا عبروا الحدود كلاجئين.

وتقول الناطقة باسم المفوضية: "وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هي واحدة من 137 منظمة في أمريكا اللاتينية - إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة أو منظمة إنقاذ الطفولة - التي تنسق وتزامن أنشطتها في 17 دولة في المنطقة". "على سبيل المثال، توصلوا إلى خطة مالية: كم ستحتاج الأموال في العام المقبل لأي مشاريع."

أوغندا مثال إيجابي وأزمة مستمرة في سوريا

دومينيك بارتش هو أحد الذين يدعون الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها في المنتدى العالمي للاجئين. يقول ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا إن عددًا قليلاً من الدول يزود الوكالة بأكثر من 20 مليون دولار (18 مليون يورو) سنويًا، لكنه مع ذلك يعتقد أنه تم إحراز تقدم في العام منذ اعتماد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

صورة لأطفال لاجئين من جنوب السودان يلتقطون صورة خلال استراحة الغداء في المدرسة التي يلتحقون بها. يونيو/ حزيران 2017.

أوغندا وفرت ملاذاً لأكثر من مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان.

يستشهد بارتش بمثال أوغندا، التي وفرت ملاذاً لأكثر من مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان. في الوقت نفسه، يدعو إلى مساعدة الدول المجاورة لسوريا، التي تسبب نزاعها في خلق ما يقرب من 7 ملايين لاجئ، معظمهم في أي بلد.

يقول بارتش إن الأمر لا يتعلق فقط بالضرورات المطلقة للبقاء على قيد الحياة، مثل الطعام والماء والرعاية الصحية، ولكن أيضًا "يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة، وأن الأشخاص الذين عاشوا بالفعل في مخيمات لمدة ثماني سنوات يمكنهم الوصول إلى سوق العمل و خلق حياة كريمة لأنفسهم".

وفي تصريحات أمام المنتدى اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة توطين مليون لاجئ سوري في بلادهم "خلال فترة قصيرة جدا" متهما القوى العالمية بالتحرك لحماية حقول النفط السورية بأسرع من تحركها لحماية أطفال سوريا.

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وقال أردوغان، الذي تستضيف بلاده 3.7 مليون لاجئ سوري أي أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، إنه ينبغي على أكثر من 600 ألف لاجئ الانضمام طوعا إلى نحو 371 ألفا موجودين بالفعل في "منطقة سلام" بشمال سوريا كانت تركيا قد أخرجت فصائل كردية مسلحة منها. وقال "نحتاج لإيجاد صيغة ستسمح للاجئين بالبقاء في بلادهم ولمن سافروا بالفعل إلى تركيا بالعودة بسلام وإعادة التوطين في بلادهم"، بحسب وكالة "فرانس برس".

جميع أطراف المجتمع عليها دور تلعبه

يعيش أربعة من كل خمسة لاجئين في جميع أنحاء العالم في عدد قليل من بلدان العالم الجنوبي، وغالبًا في ظروف مروعة. يريد بارتش دعم إضافي ومستدام لهذه البلدان. ويقترح أيضًا أن الدول التي لا تساهم مالياً أو تستقبل أشخاصًا يمكن أن تساهم بطريقة أخرى: "يمكنهم ، على سبيل المثال، منح اللاجئين إمكانية الوصول إلى التعليم العالي. يمكنهم إصدار تأشيرة مؤقتة للسماح لشخص ما بالدراسة في بلدهم."

على النقيض من ذلك، فإن ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2015 ستكون مثالاً على "أفضل الممارسات" إلى جانب المشاريع التي تساعد الفنزويليين. يقول ممثل المفوضية في ألمانيا "إن اجتماعات جنيف تدور حول تبادل الأساليب والخبرات - مثل ألمانيا على سبيل المثال - مع الدول الأخرى وتحديد مدى قابليتها للتطبيق في سياقات أخرى، وأن نرى نهجًا يشرك المجتمع بأسره في العمل: اللاجئين أنفسهم، والمسؤولين الحكوميين، والمتطوعين، والمنظمات الدينية وحتى الشركات".

دومينيك بارتش ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا.

دومينيك بارتش ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا.

وتشارك ألمانيا في تنظيم المنتدى الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي. ومن المقرر أن تتوافر للدول الأعضاء بالأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية إمكانية الإعلان عن مساهمات والتزامات ملموسة من شأنها دعم أهداف حزمة اللجوء.

يقول بارتش "الكثير من الشركات الكبرى في ألمانيا، مثل فولكس فاغن على سبيل المثال، لديها برامج تدريب خاصة تساعد اللاجئين في تثبيت أقدامهم بسوق العمل".

وعلى هامش المنتدى، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات صحفية للقناة الألمانية الثانية "ZDF"، لتوزيع أكثر عدلا للأعباء بين الدول في قضية اللاجئين، مضيفا أن "20 بالمئة فقط من دول هذا العام مستعدة لاستقبال لاجئين من الأساس". وأشار إلى أن تسعا من كل عشر دول تستقبل أغلب اللاجئين، هي دول ذات دخول منخفضة أو متوسطة.

وشدد ماس على أنه يتعين على الدول الصناعية الالتزام بشكل أكبر، وقال لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "إننا بحاجة لبرامج منح دراسية عالمية تمنح اللاجئين إمكانية تطوير قدراتهم".

فيما أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا، عن أمله في أن يوفر المنتدى زخماً قوياً للمضي قدماً: "لا ينبغي أن يكون الاجتماع مجرد اجتماع كل أربع سنوات. بل يجب أن يتردد صداه ويبدأ عملية جديدة ويحقق تضامنًا جديداً".

أوليفر بيبر/ محمد مجدي

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