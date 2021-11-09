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المنتخب الألماني

المنتخب الألماني لكرة القدم ويُسمّى "المانشافت" التي تعني الفريق بالألمانية. يعد المنتخب الألماني من أوائل الفرق التي فازت بكأس العالم لكرة القدم، إذ فاز فيها بأربع مرات مقابل خمس مرات للبرازيل التي تحتل المرتبة الأولى.

شارك المنتخب الألماني لكرة القدم في جميع نهائيات كأس العالم تقريبا. وفي الوقت الذي فاز فيه الفريق بكأس العالم أربع مرات، حصل على كأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات. وتعود فكرة تأسيس المنتخب إلى عام 1899 عندما تم تشكيل فريق وطني من عدة أندية في جنوب ألمانيا. بعدها وفي عام 1900 اجتمع رؤساء الأندية الألمانية في مدينة لايبزغ وأسسوا الاتحاد الألماني لكرة القديم الذي يشرف على تشكل الفريق وتنظيم لعبة كرة القدم في ألمانيا.

Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

بسبب كورونا ـ 5 لاعبين في المنتخب الألماني في الحجر الصحي 09.11.2021

في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.

08.10.2021, Hamburg: Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Rumänien, Gruppenphase, Gruppe J, 7. Spieltag im Volksparkstadion. Deutschlands Thomas Müller (M) bejubelt sein Tor zum 2:1 mit Serge Gnabry (l) und Thilo Kehrer (2.vl). Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تصفيات مونديال قطر: ألمانيا تقلب تأخرها أمام رومانيا إلى فوز 08.10.2021

عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2 / 1.
22.03.2017 Mesut OEZIL (Özil, GER), Portraet, Portrait, Porträt, zivil, privat; Fussball Laenderspiel, Freundschaftsspiel, Deutschland (GER) - England (ENG) 1:0, am 22.03.2017 in Dortmund / Deutschland. Mesut Oezil Özil ger Portrait Portrait Portrait civilians Private Football Country game Friendly match Germany ger England tight 1 0 at 22 03 2017 in Dortmund Germany

مرة أخرى .. أوزيل في مرمى الإنتقادات بسبب سياسي ألماني! 20.09.2021

بعد أن توارى اسمه عن المشهد الرياضي في ألمانيا، أثار لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، النقاش حوله مجدداً. بعد أن أشاد بأحد الساسة الألمان المثيرين للجدل. وفتح أوزيل على نفسه باب الانتقادات من جديد.
Fussball, Herren, Saison 2020/21, WM-Qualifikation Gruppe J, 6. Spieltag in Reykjavik, Island - Deutschland, v. l. Joshua Kimmich Deutschland, Jonas Hofmann Deutschland, Leon Goretzka Deutschland, Niklas Süle Deutschland, Serge Gnabry Deutschland, Timo Werner Deutschland, Thilo Kehrer Deutschland, Antonio Rüdiger Deutschland, Ilkay Gündogan Deutschland, Jubel nach Tor zum 0:1, 08.09. 2021, *** Football, men, 2020 21 season, World Cup qualifying group J, matchday 6 in Reykjavik, Iceland Germany, v l Joshua Kimmich Germany , Jonas Hofmann Germany , Leon Goretzka Germany , Niklas Süle Germany , Serge Gnabry Germany , Timo Werner Germany , Thilo Kehrer Germany , Antonio Rüdiger Germany , Ilkay Gündogan Germany , cheering after goal to 0 1, 08 09 2021, Copyright: xMatthiasxKochx

تصفيات مونديال قطر: ثالث فوز للمانشافت تحت قيادة فليك 08.09.2021

إنه الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك. المانشافت اكتسح أيسلندا برباعية معززا صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة عام 2022 في قطر.
U19 VfB Stuttgart - U17, U 17 SpVgg Greuther F¸rth Deutschland, Stuttgart, 01.03.2020, Fussball, B-Junioren, Bundesliga, S¸d/S¸dwest, Saison 2019/2020, U17 VfB Stuttgart - U17 SpVgg Greuther F¸rth: Sami Khedira Juventus Turin. *** U19 VfB Stuttgart U17 SpVgg Greuther F¸rth Germany, Stuttgart, 01 03 2020, Football, B Juniors, Bundesliga, South Southwest, Season 2019 2020, U17 VfB Stuttgart U17 SpVgg Greuther F¸rth Sami Khedira Juventus Turin

خضيرة وميرتيساكر مرشحان للعمل مع المنتخب الألماني 05.09.2021

أعلن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أنه طلب من اللاعبين السابقين سامي خضيرة وبير ميرتيساكر أن يعملا في طاقم المنتخب، وأشار بيرهوف أن المنشافت تسعى لاستقطاب اللاعبين السابقين في الجانبين الفني والإداري.
22.05.2021, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 34. Spieltag in der Allianz-Arena. Münchens Trainer Hansi Flick steht nach dem Spiel auf dem Platz. Flick soll laut einem Bericht der «Bild» am heutigen Dienstag den Vertrag als neuer Bundestrainer nach der Fußball-EM unterschreiben. Dem Blatt zufolge soll das Arbeitspapapier des 56 Jahre alten ehemaligen Co-Trainers von Löw bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024 gültig sein. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مهمة فليك مع المانشافت تنطلق بإيقاع انتظارات عالية 30.08.2021

هذا الأسبوع تنطلق فعليا رحلة هانزي فليك مع المنتخب الألماني لكرة القدم، إذ يخوض كمدرب أول ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.. انتظارات قوية خاصة من لاعبي المنتخب..

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Toni Kroos looks dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

توني كروس ينهي مسيرته مع الـ"مانشافت" 02.07.2021

بعد يوآخيم لوف، مايسترو فريق ريال مدريد وصانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. يأتي ذلك بعد أيام من خروج المانشافت من دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.
07.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Länderspiele, Deutschland - Türkei im RheinEnergieStadion. Julian Draxler (2.v.l, Deutschland) feiert mit Luca Waldschmidt (l), Nico Schulz und Kai Havertz sein Tor zum 1:0. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

قائمة المانشافت تكتمل بوصول لاعبي تشيلسي ومان سيتي 03.06.2021

اكتملت قائمة المنتخب الألماني لكرة القدم بوصول جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري الأبطال إلى المعسكر التدريبي في النمسا. لكن لا يعرف بعد ما إذا سيسمح لهم بالمشاركة في المباراة الودية أمام لاتفيا.

22.05.2021, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 34. Spieltag in der Allianz-Arena. Münchens Trainer Hansi Flick steht nach dem Spiel auf dem Platz. Flick soll laut einem Bericht der «Bild» am heutigen Dienstag den Vertrag als neuer Bundestrainer nach der Fußball-EM unterschreiben. Dem Blatt zufolge soll das Arbeitspapapier des 56 Jahre alten ehemaligen Co-Trainers von Löw bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024 gültig sein. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رسمياً.. فليك مدرباً للمنتخب الألماني عقب يورو 2020 25.05.2021

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توقيع عقد مع المدرب السابق لبايرن ميونيخ هانزي فليك لتدريب المنتخب الوطني لمدة 3 أعوام مباشرة بعد بطولة أمم أوروبا، بعد رحيل المدرب الحالي يواخيم لوف. وأبدى فليك سعادته بالمهمة الجديدة.
Fußball: DFL-Supercup, Bayern München - Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus vor dem Spiel. Steinhaus pfeift als erste Frau den Fußball-Supercup. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

سيدات كرة القدم الألمانية.. مطالب بمساواة كاملة رغم المكاسب 23.05.2021

رغم وجود سيدات تدرن مباريات كرة القدم في ألمانيا وأخريات يتربعن على عرش الساحرة المستديرة، ويتمتعن بنجومية وشعبية كبيرة، إلا هناك مطالب قُدمت لتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم كرة القدم في ألمانيا، فما هي؟
DOHA, QATAR Immigrant workers from South east Asia | Verwendung weltweit

استطلاع: 65% من سكان ألمانيا يؤيدون مقاطعة المانشافت لمونديال قطر 22.05.2021

أيد نحو 65% من سكان ألمانيا مقاطعة المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت" لكأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامته في قطر وذلك بعد انتقادات دولية حادة للدوحة بشأن سوء معاملة العمال الأجانب والتي نتج عنها وفيات متعددة.
D¸sseldorf 29.04.2021 Verhandlung Prozess Kindesmissbrauch Christoph Metzelder *** D¸sseldorf 29 04 2021 Child abuse trial Christoph Metzelder

إدانة لاعب سابق في منتخب ألمانيا بنشر مواد إباحية للأطفال 29.04.2021

حُكم لاعب المنتخب الألماني السابق كريستوف ميتسلدر بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته ونشره مواد إباحية متعلقة بالأطفال والمراهقين. فما حيثيات الحكم وخلفيات القضية؟
ARCHIV - 30.11.2019, Berlin: Fußball: Bundesliga, Hertha BSC - Borussia Dortmund, 13. Spieltag, Olympiastadion. Cheftrainer Jürgen Klinsmann von Hertha BSC steht im Stadion. (zu dpa «Facebook-Eintrag zu Klinsmann-Rücktritt überrascht Hertha» am 11.02.2020) Foto: Andreas Gora/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

وفاة والدة كلينسمان.. بائعة الخبز التي أحبها الجميع 20.04.2021

تسبب خبر وفاة والدة المدرب السابق لمنتخب ألمانيا يورغن كلنسمان في حزن الكثيرين. فحتى من قبل أن يعرفها العالم كأم لواحد من كبار نجوم الساحرة المستديرة، أحب الجميع "بائعة الخبز"، مارتا كلينسمان، لتواضعها وخفة ظلها.
BUCHAREST, ROMANIA - MARCH 28: Serge Gnabry of Germany celebrates with team mate Lukas Klostermann after scoring their side's first goal during the FIFA World Cup 2022 Qatar qualifying match between Romania and Germany at the National Arena on March 28, 2021 in Bucharest, Romania. Sporting stadiums around Romania remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

تصفيات كأس العالم: ألمانيا تفوز على رومانيا وتتصدر مجموعتها 28.03.2021

رغم سيطرته على مجريات المباراة، لم يتمكن المنتخب الألماني إلا من تسجيل هدف وحيد في مرمى المنتخب الروماني. وبهذا الفوز حقق "المانشافت" العلامة الكاملة في المباراتين اللتين خاضهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Island, Gruppenphase, Gruppe J, 1. Spieltag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft stehen zusammen und bilden den Schriftzug Human Rights. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

إنها "حرية تعبير".. لا عقوبات" على المانشافت بعد انتقاده قطر 26.03.2021

واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم نهجه الجديد في غض الطرف عن معاقبة الرسائل السياسية القادمة من الملاعب. فبعد المنتخب السويدي يبعث المنتخب الألماني رسالة لقطر يحثه فيها على ضمان حقوق الإنسان.

March 20, 2021, Linkoping, Ostergotland, Sweden: Linkopings arena, Linkoping, Swe Nilla Fischer (#5 Linkoping) during a group match in the Swedish League Cup the season 2021 March 20th between Linkopings FC and Vaxjo DFF at Linkopings arena in Linkoping Mia Eriksson/SPP (Credit Image: Â© Mia Eriksson/Sport Press Photo via ZUMA Press Swedish League Cup 2021 - Linkopings FC vs Vaxjo DFF

المثلية بين الرياضيين.. تسامح مع اللاعبات و"تابو" على اللاعبين 26.03.2021

المثلية الجنسية مازالت من المحظورات في عالم كرة القدم للرجال، بينما الأمر في كرة القدم النسائية أكثر تقبلا. وهناك مبادرة لدعم اللاعبين المثليين الرجال. DW حاورت ثلاث لاعبات أوروبيات بخصوص المثلية في مضمار الرياضة.
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