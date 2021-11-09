المنتخب الألماني لكرة القدم ويُسمّى "المانشافت" التي تعني الفريق بالألمانية. يعد المنتخب الألماني من أوائل الفرق التي فازت بكأس العالم لكرة القدم، إذ فاز فيها بأربع مرات مقابل خمس مرات للبرازيل التي تحتل المرتبة الأولى.

شارك المنتخب الألماني لكرة القدم في جميع نهائيات كأس العالم تقريبا. وفي الوقت الذي فاز فيه الفريق بكأس العالم أربع مرات، حصل على كأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات. وتعود فكرة تأسيس المنتخب إلى عام 1899 عندما تم تشكيل فريق وطني من عدة أندية في جنوب ألمانيا. بعدها وفي عام 1900 اجتمع رؤساء الأندية الألمانية في مدينة لايبزغ وأسسوا الاتحاد الألماني لكرة القديم الذي يشرف على تشكل الفريق وتنظيم لعبة كرة القدم في ألمانيا.