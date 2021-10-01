عاصمة مملكة البحرين ومركزها المالي وأكبر وأهم مدنها. تقع على الساحل الشمالي للبحرين وتضم عددا كبيرا من الشركات المحلية والعربية والدولية التي تجعل منها عاصمة تضج بالنمو الاقتصادي والودائع المالية.

مساحة المنامة نحو 27.5 كم مربع وعدد سكانها حوالي 361 ألف نسمة (إحصائية 2001)، وهي من أعلى مدن العالم كثافة سكانية. وتعد المركز المالي والاقتصادي للبحرين. ورد اسمها في كتب التاريخ، وأحتلها البرتغاليون في عام 1521 ثم إيران عام 1602. وفي عام 1958 أضحت ميناء حرا ثم عاصمة للبحرين عندما استقلت عن المملكة المتحدة في عام 1971.