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المنامة

عاصمة مملكة البحرين ومركزها المالي وأكبر وأهم مدنها. تقع على الساحل الشمالي للبحرين وتضم عددا كبيرا من الشركات المحلية والعربية والدولية التي تجعل منها عاصمة تضج بالنمو الاقتصادي والودائع المالية.

مساحة المنامة نحو 27.5 كم مربع وعدد سكانها حوالي 361 ألف نسمة (إحصائية 2001)، وهي من أعلى مدن العالم كثافة سكانية. وتعد المركز المالي والاقتصادي للبحرين. ورد اسمها في كتب التاريخ، وأحتلها البرتغاليون في عام 1521 ثم إيران عام 1602. وفي عام 1958 أضحت ميناء حرا ثم عاصمة للبحرين عندما استقلت عن المملكة المتحدة في عام 1971.

In this photo provided by the Israeli Government Press Office, Israel's Foreign Minister Yair Lapid, left, and his Bahraini counterpart Abdullatif al-Zayani, sign documents during the first high-level visit to the small Gulf state by a senior Israeli official since the signing of a landmark agreement to establish diplomatic ties between the two countries last year, in Manama, Bahrain, Thursday, Sept. 30, 2021. (Shlomi Amshalem/GPO via AP)

احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية 01.10.2021

اندلعت مظاهرات في البحرين غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة لبلاده في المنامة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والبحرينية. ولم ترد تقارير عن اعتقالات بحق المتظاهرين حتى الآن.
30.09.21 *** Israeli Foreign Minister Yair Lapid is received by Bahrain's Foreign Minister Abdullatif Al-Zayani upon his arrival at Bahrain International Airport in Muharraq, Bahrain, September 30, 2021. REUTERS/Hamad I Mohammed

"طيران الخليج" في أول رحلة بين اسرائيل والبحرين 30.09.2021

في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى البحرين، بدأ وزير الخارجية يائير لابيد إلى المنامة اليوم لافتتاح سفارة بلاده. تشهد الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
Image #: 13483044 Tens of thousands of Bahraini anti-government protesters march Friday, March 4, 2011, from the main government house in the capital of Manama, Bahrain, to the Pearl roundabout, where they have set up camp. Also on Friday, thousands of anti-government demonstrators streamed toward headquarters of Bahrain's state television hours after sectarian clashes between Sunnis and the majority Shiites who are leading protests in the strategic Gulf nation. APA /Landov Keine Weitergabe an Drittverwerter.

بعد 10 سنوات.. ماذا حققت انتفاضة البحرين؟ 17.02.2021

عشر سنوات مضت على انتفاضة البحرين، التي أجهضت في مهدها، لكن لا يزال نشطاء يدفعون وعائلاتهم الثمن. مواطنون بحرينيون يحكون عن أوضاعهم اليوم ومعاناتهم المتواصلة جرّاء الأحداث التي هزّت المملكة الصغيرة قبل عقد من الزمن.
The Arabic, English and Hebrew word for peace is seen on the Israeli flag carrier El Al's airliner which will carry Israeli and U.S. delegations to Abu Dhabi for talks meant to put final touches on the normalisation deal between the United Arab Emirates and Israel, at Ben Gurion Airport, near Tel Aviv, Israel on Monday, August 31, 2020. There are scheduled talks to put final touches on the normalization deal between the United Arab Emirates and Israel. Pool Photo by Menahem Kahana/UPI Photo via Newscom picture alliance |

تقرير إسرائيلي: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في هذا الموعد 22.01.2021

كشف تقرير إخباري إسرائيلي أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإمارات والبحرين في شباط/فبراير المقبل. وسيعقد نتنياهو اجتماعات سياسية في أبو ظبي واقتصادية في دبي، ثم سيتوجه إلى المنامة.
epa03004447 Former director general of the Saudi General Intelligence Directorate and former Saudi ambassador to the United States Prince Turki Al Faisal of Saudi Arabia responds to questions after delivering remarks at the National Press Club in Washington, DC, USA, 15 November 2011. Prince Faisal fielded questions on the alleged Iranian plot to assassinate the Saudi Arabian ambassador to the Unite States and Saudi Arabia's support for Palestinian UN membership and statehood recognition among others. EPA/SHAWN THEW pixel

أمير سعودي بارز يهاجم إسرائيل في مؤتمر إقليمي بالبحرين 06.12.2020

في تصريحات شديدة اللهجة هاجم الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية إسرائيل خلال مؤتمر في البحرين، واصفا إياها بـ "قوة استعمارية". كما أعرب عن شكوكه في جدوى الاتفاقات التي وقعتها دول خليجية معها.
FILE PHOTO: The flags of Israel and Bahrain flutter along a road in Netanya, Israel September 14, 2020. REUTERS/Nir Elias/File Photo

يضم 40 مسؤولاً .. وفد بحريني رفيع المستوى يصل إسرائيل 01.12.2020

بعدما ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة إلى المنامة، وصل وفد بحريني يضم عدداً من الوزراء، إلى إسرائيل، سيجرون مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي، قبل لقاء رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته.
Israeli government delegation signs an agreement with Bahraini officials in Manama, Bahrain, October 18, 2020.REUTERS/Hamad I Mohammed

وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل للقاء نتنياهو وبومبيو 16.11.2020

أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
(COMBO) This combination of pictures created on September 11, 2020 shows (L) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairing the weekly cabinet meeting in Jerusalem on June 28, 2020, and (R) King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, speaking with another delegate during the 40th Gulf Cooperation Council (GCC) summit held at the Saudi capital Riyadh on December 10, 2019. - US President Donald Trump announced on September 11, 2020 a peace deal between Israel and Bahrain, which becomes the second Arab country to settle with its former foe in just the last few weeks. (Photos by RONEN ZVULUN and Fayez Nureldine / various sources / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN,FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

التطبيع بين البحرين وإسرائيل.. إيران تحذر من "انتقام قاس" 12.09.2020

في حين أكدت البحرين وإسرائيل "المضي قدماً" في تطبيع العلاقات بينهما، حذر الحرس الثوري الإيراني المنامة من "انتقام قاسِ"، بينما اعتبر حزب الله التطبيع "خيانة عظمى" للفلسطينيين. فيما عبر بحرينيون عن رفضهم لخطوة التطبيع.

(COMBO) This combination of pictures created on September 11, 2020 shows (L) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairing the weekly cabinet meeting in Jerusalem on June 28, 2020, and (R) King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, speaking with another delegate during the 40th Gulf Cooperation Council (GCC) summit held at the Saudi capital Riyadh on December 10, 2019. - US President Donald Trump announced on September 11, 2020 a peace deal between Israel and Bahrain, which becomes the second Arab country to settle with its former foe in just the last few weeks. (Photos by RONEN ZVULUN and Fayez Nureldine / various sources / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN,FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

الاتفاق البحريني الإسرائيلي.. شجب وتهليل في الشرق الأوسط 11.09.2020

لم تمر دقائق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر على اتفاق المنامة وتل أبيب على تطبيع كامل للعلاقات بينهما حتى تتالت ردود الفعل، والتي تنوعت بين التنديد ووصفه بـ "الخيانة" إلى الترحيب والتهليل والتشجيع.
Die Polizei sperrt den Weg für die Demonstranten in Urumieh. Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Jamshid Barzegar!

إيران تهدد جيرانها بعواقب وخيمة إذا ثبت تورطها في الاضطرابات 23.11.2019

هددت الرئاسة الإيرانية على لسان نائب روحاني، جهانغيري، دول المنطقة بعواقب وخيمة لم تحدد طبيعتها إذا ثبت تورطها في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، فيما ردت دول مجلس التعاون الخليجي على الفور بأنها لم تتدخل في شؤونها إيران.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

رغم المناشدات ـ البحرين تعدم مدانين بقتل شرطي وإمام مسجد 27.07.2019

رغم دعوات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية للسلطات البحرينية لوقف إعدام رجلين بحرينيين، أعلنت المنامة أنها نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، اثنان في قضية واحدة، والثالث مواطن من بنغلاديش في قضية قتل منفصلة.
25.06.2019 White House senior adviser Jared Kushner gives a speech at the opening of the Peace to Prosperity conference in Manama, Bahrain, June 25, 2019 in this still image taken from a video. Reuters TV via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES.

كوشنر يطلق ورشة البحرين.. "صفقة القرن" أم "فرصة القرن"؟ 25.06.2019

أطلق مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن" التي قدمها كـ"فرصة القرن" لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. كوشنر قدم خطته في البحرين كرجل أعمال وتوجه للفلسطينيين، قائلا إن ترامب "لن يتخلى عنكم".
Jailed Bahraini footballer Hakeem Al Araibi arrives at Thailand's Criminal Court to submit his evidence to fight his extradition, after a local prosecutor submitted Bahrain's extradition request for him, in Bangkok, Thailand February 4, 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha

قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي تصل إلى خواتيمها 11.02.2019

وصلت قضية حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني السابق، إلى نهاية سعيدة، مع إعلان تايلاند سحب المنامة طلبها لاسترداده. مصادر إعلامية ذكرت أن العريبي استقل طائرة متجهة إلى أستراليا حيث يحظى بوضع لاجئ.
epa04438193 (FILE) (FILE) A file photograph dated 22 November 2011, shows Bahraini human rights activist Nabeel Rajab speaking during the presentation of a report at the Bahrain Human Rights Society (BHRS) in Manama, Bahrain. Following Nabeel Rajab's arrest on 01 October 2014 Bahraini authorities 09 October 2014 said he will remain in jail on charges of defamation related to comments he made on Twitter, specifically 28 September when he suggested that Bahraini men joining the group calling itself Islamic State (IS) or other militant groups came from the Bahraini security services; Rajab was released 24 May 2014 after serving two years in jail on charges of protesting. EPA/MAZEN MAHDI +++(c) dpa - Bildfunk+++

البحرين ترفض طلباً أممياً لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب 11.01.2019

رفضت المنامة طلباُ للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب واعتبرت في ردها الحكم على رجب بأنه جاء بعد "نشر تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية"، حسب التعبير الرسمي للحكومة في البحرين.
LAS VEGAS, NV - JULY 23: Retired Marine Corps Gen. James Jim Mattis speaks during the DIRECTV and Operation Gratitude day of service at the fifth annual DIRECTV Dealer Revolution Conference at Caesars Palace on July 23, 2015 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/Getty Images for DIRECTV)

ماتيس: مقتل خاشقجي يقوض استقرار المنطقة ويجب أن يقلقنا جميعا 27.10.2018

حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يقوض استقرار المنطقة.
Bahrain on 13 February 2016 - Bahrain is witnessing anti-government protests in the corresponding system of repression forces using tear gas, after an increasing number of political prisoners, and on top of the symbols and leaders of the opposition. Bahrain and pass on the fifth anniversary of the start of the crisis since February 14 for the year 2011 and to date. It is expected that the coming days experiencing many of the protests. (Photo by Sayed Baqer AlKamel/NurPhoto) Keine Weitergabe an Drittverwerter. picture-alliance/dpa/S.B.AlKamel

مطالبات للندن بحث المنامة الإفراج عن أقارب ناشط معارض 27.10.2017

حثت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية على المطالبة بالإفراج عن ثلاثة بحرينيين تحتجزهم المنامة، وقالت إنهم يعاقبون لمجرد أنهم أقارب أو أصهار ناشط بحريني معارض. إلى ذلك دخلت خمس ناشطات بحرينيات سجينات في إضراب عن الطعام.
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