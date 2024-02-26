"المنافسة غير العادلة" تثير غضب واحتجاجات مزارعي أوروبا

تواجه مزارعون أوروبيون وشرطة مكافحة الشغب في شوارع بروكسل التي شلتها مئات الجرّارات، تزامنا واجتماع وزراء الدول الـ27 الذين أبدوا استعدادا لتعديل اتفاقية السياسة الزراعية المشتركة. كما خرجت مظاهرات في عدة مدن أوروبية.

تظاهر مزارعون أوروبيون الاثنين (26 فبراير/ شباط 2024) في شوارع بروكسل احتجاجا على ما أسموه "المنافسة غير العادلة" مع الخارج. وأحصت الشرطة البلجيكية التي حاصرت شوارع المدينة الأوروبية نحو 900 جرّار.

وساد التوتر بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للرد على رشقهم بالبيض وحرق الإطارات المطاطية. وذكرت الشرطة أن نحو 700 متظاهر، معظمهم من إيطاليا وإسبانيا، كانوا حاضرين في الاحتجاجات.

كما أغلق مزارعون اليوم الاثنين معبرا حدوديا بين بولندا وألمانيا، وتجمعوا في مدريد مطالبين باتخاذ إجراءات أمام تدني أسعار منتجاتهم في المتاجر وما يقولون إنها منافسة غير عادلة من الخارج. وتعهد وزراء الزراعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي ببذل جهود أكبر لتقليص الروتين ومساعدة المزارعين أثناء اجتماعهم في بروكسل لمناقشة الأزمة في القطاع بعد أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة.

وخفف الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالفعل صرامة أجزاء من "الصفقة الخضراء" لسياسات البيئة المميزة للتكتل مما أدى إلى حذف هدف خفض الانبعاثات الزراعية من خارطة الطريق المناخية لعام 2040. لكن المزارعين يطالبون بالمزيد.

وقال مورجان أودي، المنسق العام لمنظمة "لا فيا كامبيسينا" الزراعية "نحن هنا مرة أخرى في بروكسل اليوم كمزارعين لأن الاتحاد الأوروبي لا ينصت لمطالبنا. مطالبنا هي الحصول على عائدات عادلة". وأضاف "ننتج الغذاء ولا نكسب لقمة عيشنا. ما العلة؟ السبب هو اتفاقيات التجارة الحرة... ولأن الأسعار أقل من كلفة الإنتاج. ومن ثم نطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك".

وفي احتجاج في مدريد، أطلق مزارعون توافدوا من أنحاء إسبانيا الصفارات وقرعوا الأجراس والطبول، وحثوا الاتحاد الأوروبي على تخفيف القواعد التنظيمية وإسقاط بعض التغييرات من سياسته الزراعية المشتركة الخاصة بالإعانات والبرامج الأخرى.

وفي بولندا، أغلق مزارعون أغضبهم قدوم واردات رخيصة من أوكرانيا التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي الطريق السريع أيه2 عند معبر حدودي مع ألمانيا. وقرر الاتحاد الأوروبي قبل عامين إعفاء صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية من الرسوم الجمركية في وقت تقاتل فيه كييف ضد الغزو الروسي.

وقال وزير الزراعة البلجيكي ديفيد كلارينفال بعد الاجتماع الوزاري إن الاتحاد الأوروبي يستهدف حلا أكثر فعالية بحيث تذهب المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى أسواقها التقليدية خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الغذاء والزراعة الألماني جيم أوزدمير إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يضمن للمزارعين كسب أموال جيدة إذا اختار التكتل التنوع البيولوجي والإجراءات الخضراء ووصف السياسة الزراعية الحالية للاتحاد الأوروبي بأنها "وحش بيروقراطي".

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)