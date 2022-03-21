 الممحاة خاصية جديدة تضاف لتطبيق ″واتس آب″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.03.2022

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منوعات

الممحاة خاصية جديدة تضاف لتطبيق "واتس آب"

ينوي تطبيق WhatsApp إصدار نسخة تحديث جديدة متعلقة بهواتف أندرويد يضم عددا من الإضافات من بينها ممحاة تحذف أجزاء من الصور أو الملفات. الخاصية لازالت قيد التجربة..

واتس آب تعتزم إطلاق تحديث خاص آندرويد.

واتس آب تعتزم إطلاق تحديث خاص آندرويد.

تتغير وظائفتطبيق   WhatsApp، حسب نوعية الهاتف المحمول الذي تستخدمه، وذلك رغم أن النظام يبقى هو نفسه بوظائف أساسية متطابقة. الاختلافات تظهر بين هواتف Android والتطبيق على iPhone. في إصدار التحديث ( Beta for iOS (2.22.6.73 المتعلق بهواتف نظام Android والتي تسعى الشركة إلى إطلاقه قريبا، ظهرت ميزات جديدة وخيارات إضافية من بينها ممحاة.

وحسب مدونة Wabetainfo ، لاستدعاء هذه الممحاة يتوجب النقر على رمز القلم الرصاص. بعد ذلك يمكن تمييز الزوايا بعد تكبير حجمها على شاشة الهاتف الذكي ومسحها. على سبيل المثال، يمكن إزالة لوحات ترخيص السيارات أو أرقام الهواتف أو العناوين بسهولة في الرسائل والملفات المرسولة. غير ان هذه الخاصية لا تزال غير متوفرة لمستخدمي WhatsApp الذين يمتلكون هاتف Samsung أو Xiaomi أو Sony. فيما تعكف الشركة على تغيير ذلك. 

ونشرت مدونة Wabetainfo في تقريرها، أن خاصية الممحاة يتم حاليا تقييمها في مختبر الإصدار التجريبي. وبعد ذلك سوف تصبح متاحة كتحديث لجميع المستخدمين. وليس معروفا متى ستكون الممحاة بالفعل متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.

و.ب

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