لبناني الأصل.. من هو مسعد بولس مستشار ترامب للشرق الأوسط؟

إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب عن تعيين مسعد بولس مستشارا كبيرا للشؤون العربية والشرق أوسطية، كان لافتا ومثيرا للاهتمام. فمن هو هذا الملياردير ورجل الأعمال اللبناني الأصل؟ وما الذي دفع ترامب لاختياره مستشارا له؟

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسعد بولس، رجل الأعمال والملياردير الأمريكي اللبناني ووالد زوج ابنته تيفانى، ليكون مستشارا كبيرا له للشرق الأوسط والشؤون العربية. تعيين بولس في هذا المنصب أثار اهتمام وسائل الإعلام سواء في الولايات المتحدة أو خارجها وخاصة في العالم العربي وبلده الأصلي لبنان.

فمن هو مسعد بولس الذي وصفه ترامب بأنه "محام لامع ورجل أعمال رائد يحظى باحترام كبير، ويتمتع بخبرة واسعة النطاق على الساحة الدولية"؟ ولماذا كافأه ترامب ومنحه هذا المنصب؟

النشأة والجذور اللبنانية

ولد مسعد بولس عام 1971 في قرية كفر عقا بقضاء الكورة في شمال لبنان لعائلة مسيحية أرثوذكسية. ترك لبنان وهو شاب يافع وتوجه إلى الولايات المتحدة ولاية تكساس حيث أكمل دراسته وتحصيله العلمي في جامعة هيوستن، وحصل على شهادة في القانون.

عائلة بولس معروفة في شمال لبنان، وكان لجده ووالده أيضا دورا في السياسة اللبنانية. ورغم سفره في سن مبكرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن علاقته مع بلده الأصلي لبنان وعائلته هناك لم تنقطع، ويتابع أخبار وشؤون لبنان. وقد سبق له أن سعى للحصول على مناصب سياسية في لبنان، ولديه روابط طويلة الأمد مع شخصيات سياسية في البلاد.

وقالت مصادر مختلفة تحدثت مع بولس في الأشهر القليلة الماضية إنه كان يتواصل مع أطراف من مختلف أطياف المشهد السياسي اللبناني متعدد الأقطاب، وهي خطوة نادرة في بلد يعاني من انقسامات عميقة بين الفصائل على مدار عقود.

وفي مسقط رأسه، لم تكن تحركات بولس السياسية مفاجئة خاصة مع النشاط السياسي الطويل الأمد للعائلة، فوالده كان رئيس بلدية كفر عقا حتى وفاته في عام 2011، بينما كان عمه الأكبر نائبا ووزيرا، وبولس نفسه حاول الترشح لمقعد برلماني في لبنان مرتين دون نجاح.

لديه علاقة صداقة مع سليمان طوني فرنجية، الحليف المسيحي لحزب الله ومرشحه للرئاسة اللبنانية. وهو على تواصل أيضا مع حزب القوات اللبنانية، وهو فصيل مسيحي مناهض بشدة لحزب الله، كما أن له علاقات مع التيار الوطني الحر ومع نواب مستقلين.

لعب مسعد دورا كبيرا في حملة ترامب في ولاية ميشيغان وكسب تأييد الجالية العربية والمسلمة له صورة من: Kamil Krzacynski/AFP/Getty Images

رجل أعمال ناجح

بعد تخرجه من الجامعة انضم بولس لإدارة شركة عائلته التي تأسست عام 1926. وفي عام 1997 توجه إلى القارة الإفريقية، حيث تابع أعمال مجموعة عائلته "SCOA Nigeria"، في نيجيريا والبالغة قيمتها مليار دولار، والمختصة في توزيع وتجميع المركبات في غرب إفريقيا. وترقى مسعد ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة عائلته، كما يدير شركته التي تحمل اسمه، ومقرها نيجيريا، وتتعامل في توزيع وتجميع الدراجات النارية، والدراجات الثلاثية العجلات، والدراجات البخارية. وإلى جانب شركاته في نيجيريا، يمتلك بولس أيضا العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

أما زوجته آرا فضل بولس، فهي ابنة قطب لبناني آخر له أعماله في إفريقيا، حيث يمتلك شركات تمتد في غرب ووسط القارة، وكذلك في أوروبا ولبنان. لدى بولس وزوجته 4 أبناء هم: فارس ومايكل وأوريان وصوفي. وهو يحمل الجنسيات: اللبنانية والأمريكية والفرنسية والنيجيرية.

دخل مسعد بولس مدار ترامب لأول مرة في عام 2019، عندما كان ابنه مايكل تربطه علاقة بتيفاني الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي آنذاك، والذي وجه له دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد في البيت الأبيض.

والتقى مايكل وتيفاني خلال إجازة في جزيرة ميكونوس اليونانية، في نادي الممثلة ليندسي لوهان، وفقاً لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تزوج مايكل بولس وتيفاني ترامب في حفل كبير في منتجع ترامب «مار آلا غو» في فلوريدا، بعد خطبتهما في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

حشد تأييد الجالية العربية لترامب

قام مسعد بولس بتنظيم جهود حملة ترامب للتواصل مع الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان، حيث نظم عشرات الاجتماعات في مناطق ذات كثافة سكانية عربية كبيرة. وقد فاز ترامب في مدينة ديربورن هايتس ذات الأغلبية العربية خلال طريقه لاكتساح ميشيغان وغيرها من الولايات المتأرجحة. ويبدو أن ترامب قد كافأه بهذا المنصب لجهوده تلك في حملته الانتخابية، وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: "لقد كان داعما قويا للقيم الجمهورية والمحافظة، وأحد الأصول القيمة لحملتي، وكان له دور أساسي في بناء تحالفات جديدة رائعة مع الجالية العربية الأمريكية".

ونقلت رويترز عن مسؤولين وداعمين لحملة ترامب قولهم: إن من ضمن أسباب فوز ترامب في الانتخابات بولاية ميشيغان مساهمة بولس في جذب بعض الناخبين من بين 300 ألف أمريكي من أصول عربية ومسلمة في الولاية، الذين كان يدعمون بايدنبشكل كبير في 2020 لكنهم عارضوا سياساته المتعلقة بإسرائيل وغزة ولبنان.

وقال بولس سابقا إنه شارك في النشاط السياسي للحزب الجمهوري عندما كان طالبا، حيث تطوع في حملة جورج بوش الابن حينما ترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس عام 1994، وهذه محطة يعطيها أهمية في سيرته لأنها كانت التجربة السياسية الأولى له كأمريكي.

ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ، DW)