الملك محمد السادس يوجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة المغرب

بعث الملك المغربي محمد السادس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء (19 يوليو/ تموز 2023).

وقال العاهل المغربي في هذه الرسالة، "معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابياً في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة"، مؤكدا أن "هذا القرار لقي ترحيباً واسعاً من لدن الشعب المغربي وقواه الحية".

وأكد أن قضية الصحراء المغربية تعتبر "القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية"، مضيفا أن "قراركم الهام هذا قرار صائب ومتبصر". وأوضح العاهل المغربي: "فهو قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية".

وذكر الملك المغربي في هذه الرسالة، بأنه "منذ ديسمبر 2020، لم تفتأ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات". وتابع: "فكما سبق وأكدت لكم، خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 ديسمبر 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدَّد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً".

وفي هذا الإطار، شدد العاهل المغربي على أن من شأن هذا اللقاء "أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الدعوة، بعد يومين من اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وذكر بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

فيما اعتبرت جبهة البوليساريو، التي تسعى مدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، أنّ قرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب" على هذه المنطقة المتنازع عليها "لا قيمة له"، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ إسرائيل قرّرت "الاعتراف بسيادة المغرب" على أراضي الصحراء الغربية، مشيراً إلى رسالة بهذا الصدد وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكّد مكتب نتانياهو لوكالة فرانس برس فحوى الرسالة.

ف.ي/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)